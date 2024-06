จัดเต็ม! เซ็นทรัลรีเทล ผนึกบัตรเครดิต CardX มอบดีลสุดฮอต ถึง 31 ก.ค.นี้

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด พันธมิตรชั้นนำด้านบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก จัดแคมเปญเอาใจลูกค้าบัตรเครดิต CardX ชวนชอปปิ้งรับความว้าวทุกวันด้วย 2 สิทธิพิเศษสุดคุ้ม มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท 1. วันจันทร์-พฤหัสบดี แลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดหรือรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน CardX rewards เท่ายอดซื้อที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต และเพาเวอร์บายทุกสาขา 2. วันศุกร์-อาทิตย์ รับ Magic Gift Voucher รวมสูงสุด 4,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และซูเปอร์สปอร์ต หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป ที่ร้านเพาเวอร์บาย รับทันที! Magic Gift Voucher มูลค่า 500 บาท/ท่าน/ร้านค้า/เดือน เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ* (จำกัดการรับ Magic Gift Voucher มูลค่า 500 บาท/ท่าน/ร้านค้า/เดือน รวมสูงสุด 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัด 7,000 สิทธิ์/รวมทุกร้านค้า/เดือน รวม 14,000 สิทธิ์/รวมทุกร้านค้าตลอดรายการ/โปรดตรวจสอบสาขาที่ร่วมรายการได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์/เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด) งานนี้บอกเลยว่าขาช้อปไม่ควรพลาด โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.centralretail.com และ Facebook : Central Retailหมายเหตุ: * ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซูเปอร์สปอร์ต และเพาเวอร์บาย 7 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล เมกาบางนา และเซ็นทรัล เวสต์เกต ส่วนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 5 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ โรบินสัน พระราม 9, โรบินสัน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, โรบินสัน ซีคอนศรีนครินทร์, โรบินสัน ชลบุรี และ โรบินสัน อุบลราชธานีเกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,762 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร, ซูเปอร์มาร์เกต, ไฮเปอร์มาร์เกต, พลาซา และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannelโดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่(1) กลุ่มฟูด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เกต และศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่างๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์เดลี่ โก โฮลเซลล์ บิ๊กซี / GO! และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม มินิ โก (go!) เวียดนาม ลานชี มาร์ท เวียดนาม(2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ /บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม(3) กลุ่มแฟชั่นซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป(4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม(5) กลุ่มเฮลท์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 60 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 42 จังหวัด และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ