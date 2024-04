Supersports เปิดสาขาใหม่ใจกลางนครปฐม ทำเลไลฟ์สไตล์ประตูสู่ภาคตะวันตกรองรับกลุ่มนักศึกษาและนักท่องเที่ยว

คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ได้เผยถึงกลยุทธ์ว่า “ซูเปอร์สปอร์ตมีแผนขยายสาขาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อขยายตลาด สร้างสังคมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ตามคอนเซ็ปต์ Move You, Move Sports ซึ่งสำหรับสาขานครปฐมนี้นับเป็นสาขาที่ 2 ของจังหวัด ต่อเนื่องจากสาขาศาลายา ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนในจังหวัดมีไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟ ชื่นชอบการออกกำลังกาย มีสโมสรฟุตบอล มีโรงเรียนกีฬาจังหวัด มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงทพมหานคร เป็นประตูสู่ภาคตะวันตกรองรับคนในพื้นที่ราชบุรีและกาญจนบุรี ด้วยทำเลทองตั้งอยู่กลางเมืองบนถนนเพชรเกษม ทั้งจังหวัดยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งที่มีนักศึกษากว่า 200,000 คน ซูเปอร์สปอร์ตจึงเล็งเห็น พร้อมนำสินค้าและบริการมารองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่แห่งนี้ โดยนำสินค้าที่ครบครันหลากหลายครอบคลุมทุกประเภทกีฬามาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตอบโจทย์ทุกความต้องการในที่แห่งเดียว”ซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลนครปฐม ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม มาในคอนเซ็ปต์ “New Experience Store at Supersports Central Nakhon Pathom” เพื่อขยายตลาดสินค้าและรองรับกลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกาย โดยมีการรวมสินค้าครบครันทุกชนิดกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐม จัดเต็มกับสินค้าโซน Running ที่ยกแบรนด์ดังมาหลากหลายแบรนด์อย่าง NIKE / adidas / SKECHERS / NEW BALANCE / ASICS / MIZUNO ขนมาทั้งรองเท้า Daily Running ไปจนถึงรองเท้า Performance สำหรับลงแข่งจริง และอุปกรณ์สำหรับนักวิ่งอีกมากมาย ซึ่งงานนี้สายฟุตบอลไม่ควรพลาด เนื่องจากเป็นสาขาที่มีเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย พรีเมียร์ลีกทั้งไทยลีก และลีกดังจากทั่วโลก มาจัดจำหน่ายไว้ในที่เดียว โดยสาขานี้ถูกออกแบบและตกแต่งในบรรยากาศที่ทันสมัย สร้างภาพจำใหม่ให้ลูกค้า แต่ยังคงความครบครันในการให้บริการ มีสินค้าหลากหลายครอบคลุมทุกประเภทกีฬาให้เลือกสรร ซึ่งในสาขานี้ยังคงตอกย้ำความเป็น Move You, Move Sport มูฟไปอีกขั้นกับร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่มีสินค้าครบครันมากที่สุด ขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเพื่อให้กลุ่มคนรักกีฬาได้มาลองสัมผัสเริ่มมูฟสุขภาพที่ดีกันที่ Supersportsเพื่อเป็นการฉลองการเปิดสาขาใหม่นี้ ทางซูเปอร์สปอร์ตพร้อมเสิร์ฟโปรโมชันพิเศษ สำหรับสาขาเซ็นทรัลนครปฐม ชั้น 1 โดยเฉพาะ เมื่อชอปครบตามเงื่อนไข พร้อมรับของสมนาคุณสุดพิเศษ เมื่อชอปครบตามเงื่อนไขชอปครบ 2,000 บาทขึ้นไป : รับฟรี! คะแนน The 1 พิเศษ 400 คะแนน*ครบ 5,000 บาทขึ้นไป : รับเพิ่ม!! กระเป๋ากันน้ำซูเปอร์สปอร์ต ลายลิมิเต็ดจากศิลปินน้อยหน่า มูลค่า 1,350 บาท*• พิเศษ! เมื่อชอปครบ 2,500 บาทขึ้นไป แลกซื้อสเปรย์กันน้ำจาก Always Dry เพียง 250 บาท• เฉพาะสมาชิก The 1 รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 100 บาท* ที่แอปพลิเคชันเดอะวันชาวนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงสามารถชอปกันได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-16 เมษายน 67 ที่ Supersports สาขาเซ็นทรัล นครปฐม ชั้น 1 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษตลอดทั้งปีเกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,648 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เกต, ไฮเปอร์มาร์เกต, พลาซา และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทลครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟูด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลท์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และเพ็ทแอนด์มี โดย ณ 30 มิถุนายน 2566 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัด และประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)