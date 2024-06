คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดรายงานตัวเข้าหลักสูตร Super LBA

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดหลักสูตร "สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำในองค์กร" หรือ Super LBA รุ่นที่ 1 โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการรายงานตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยพลัง พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะด้านกฎหมายและเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลในยุคที่ธุรกิจขยายตัวไร้พรมแดน กฎหมายและเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความสำเร็จ นักธุรกิจและผู้นำองค์กรหลายท่าน ต่างเผชิญกับ pain-points เกี่ยวกับอุปสรรคด้านกฎหมายที่ยากในการทำความเข้าใจ ซับซ้อน ยากในการตีความ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหลักสูตร “Super LBA” จึงเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้มีการออกแบบมาอย่างพิเศษให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจยุคใหม่ ที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์กร การบริหารธุรกิจ และศาสตร์ทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อย่อยกฎหมายให้เข้าใจง่าย เสริมสร้างเทคนิคเพื่อช่วยให้เข้าใจกฎหมายในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว และสามารถนำกฎหมายไปใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประธานกรรมการหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 1 ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งอธิบายถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากการมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะแห่งโลกอนาคต การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำเอาความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน หลักสูตร Super LBA จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทย ณ ขณะนี้ ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมการเรียนรู้ในมิติใหม่ การบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกันที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 7 modules ได้แก่ 1. Key Success and Digital Mindset 2. กฎหมายที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการประกอบธุรกิจ 3. Risk Management Techniques 4. Technology and Intellectual Property for Business and Legal Management 5. International Business and Law 6. Sustainable Business และ 7. ประเด็นร่วมสมัย โดย Keynote Speakerนอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นครอบคลุมกว่า 38 รายวิชา ในจำนวน 116 ชั่วโมง หลักสูตรSuper LBA รุ่นที่ 1 ยังเน้นย้ำการฝึกปฏิบัติการทำ Workshop แบบ Design Thinking การหยิบยก Case Studies ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ การศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเติมเต็มนอกเหนือความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรที่ได้รับจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหาร ด้านกฎหมายและเทคโนโลยี จำนวนกว่า 44 ท่าน ที่มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 ท่าน ล้วนเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจและองค์กรในมิติต่างๆที่จะมาร่วมเรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้และสร้าง Business Connection อาทิ คุณสาระ ล่ำซำ เมืองไทยประกันชีวิต, ดร. สมพร สืบถวิลกุล ทิพยประกันภัย, ศาสตราจารย์ ดร. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์, ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา TQM, คุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานคปภ., ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน), คุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ฯลฯเรียกได้ว่าครบครันและครบเครื่อง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จเหนือกว่าในยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรายงานตัวในส่วนของพิธีการ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประธานกรรมการหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 1 ได้นำผู้เข้าอบรมทุกท่านร่วมสักการะ “พระศรีทศพลญาณสุทัศน์ วีสติมวรรษปริปุณณพุทธมงคล” ณ ศาลาธรรมธัช เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียน Intelligent Hybrid Classroom ตลอดจนห้องศาลจำลองเพื่อดูการสาธิตกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม หลังจากนั้นได้พาเยี่ยมชมและรับฟังคำบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด Makerspace ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น