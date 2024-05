ป.โท คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เน้นการสอนรูปแบบใหม่ Real World Learning พัฒนาผู้เรียนเป็น ‘Smart People’

ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า ปีการศึกษา 2567 ทางหลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนรูปใหม่ โดยออกแบบกลยุทธ์การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Real World Learning) นอกห้องเรียนมากขึ้น โดยเรียนรู้ผ่านโครงงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น ผู้เรียนจะมีประสบการณ์ทำโครงงานเชิงวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ (Academic Publication) โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา (Entrepreneurship) โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว (Business Guru) โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation) และโครงการจัดงานอีเวนต์การท่องเที่ยว (Tourism Event) เป็นต้นการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การสอนสมัยใหม่และเป็นจุดเน้นของหลักสูตรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการเรียนในระดับปริญญาโท (Next Level) และเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ให้เป็น ‘Smart People’ คือ เก่งทั้งการเรียน เก่งทั้งการทำงาน และทำงานได้หลายลักษณะ โดยผลงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศชี้ว่า การเรียนการสอนแบบ Real World Learning เป็นการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในบริบทจริงหรือสถานการณ์จริง (Real Environment) ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญหลายอย่างของตนเอง (Self-development) เช่น การวางแผน การวิเคราะห์ การประสานงาน การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังชี้ว่า Real World Learning มีส่วนช่วยเสริมทักษะการทำงาน (Work Skills) ทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล กล่าวเสริมว่า จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตร คือ ป.โท การท่องเที่ยว DPU เป็นหลักสูตรแรกๆของประเทศไทยในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Studies) ที่ได้นำการเรียนการสอนสมัยใหม่แบบ Real World Learning มาพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา อีกทั้งคณาจารย์ของหลักสูตรยังได้นำกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์จริงไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหลายวารสาร (Scopus) เช่น Journal of Teaching in Travel & Tourism, Journal of Convention & Event Tourism และ Event Management Journal เป็นต้น ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำการเรียนการสอนในด้าน Real World Learning ในระดับปริญญาโท โดยทางหลักสูตรจะมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม www.dpu.ac.th/graduate/tm