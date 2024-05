คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ Tellscore แชร์เทคนิค ปั้นยอดขาย เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสู่การเป็น Influencer มืออาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นตัวจริงในแวดวงสื่อตามจุดยืนที่ว่า BEYOND Content Creator ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยมีวิทยากรจากบริษัท เทลสกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Influencer Hiring Automation Platform โดยเฉพาะเทคนิคการทำการตลาด และการสื่อสารแบรนด์ผ่าน Influencer ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท และองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ โดย Tellscore ได้นำทีมวิทยากรมืออาชีพมาจัดกิจกรรม "Influencer Super Star" ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3 หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวิชา Content Marketing ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาโดย ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ทีมวิทยากรจาก Tellscore ได้แชร์เทคนิค และประสบการณ์พร้อมองค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง และนำไปต่อยอดจนสร้างอาชีพได้อย่างมืออาชีพ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมพร้อมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงดังนี้โดยมี คุณอัยยา ตันติเสรีรัตน์ (ฟางข้าว) (Head of Partnership & Co-Managing Director) เป็นผู้บอกเล่าประสบการณ์จริงในการทำคอนเทนต์ และแชร์เทคนิคดีๆให้แก่นักศึกษาโดยมี คุณสิตานัน ชัยกิตติกรณ์ (แพทตี้) (Partnership Manager & Co-Managing Director) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมบอกเทคนิคแบบตัวจริงในวงการที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการสร้างอาชีพได้โดยมี คุณลลิภัสร์ ตันติวัชราพัชญ์ (บัว) (Head of Campaign Management) ที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง แบบตัวจริงในวงการ โดยนักศึกษาสามารถนำประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนา และต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้จากการเป็น Influencer ได้อีกด้วยโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง โดยนำความรู้จากการ Workshop มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งรับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนา และต่อยอดจากมืออาชีพภายใต้ Workshop "Influencer Affiliate" Live Streaming โดยมีโจทย์ให้นักศึกษาสวมบทบาทเป็น Influencer และทำการไลฟ์สดเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้าและ ชิงเงินรางวัล ซึ่งต้องบอกว่านักศึกษาต่างงัดความ Creative ประชันไอเดีย พร้อมพรีเซนต์สินค้าอย่างไม่มีใครยอมใคร จนสร้างความประทับใจให้แก่ทีม Tellscore เป็นอย่างมากกิจกรรมนี้ถือเป็นการพัฒนานักศึกษาแบบเน้นการปฏิบัติจริง เนื่องจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นที่ในการผลักดันให้นักศึกษาให้มีรายได้จากการทำคอนเทนต์ตั้งแต่เรียนปี 1 อีกทั้งที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันกับสถานประกอบการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับนักศึกษา และมอบโจทย์ให้ได้ปฏิบัติ และลงมือทำจริงอย่างมืออาชีพ ที่จะเป็นการติดปีก และพัฒนาความสามารถ ติดอาวุธให้แก่นักศึกษาทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคต