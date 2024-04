CIM-DPU อัพความรู้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาล ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ

ซึ่งโดยในหัวข้อดังกล่าว อาจารย์ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ รองคณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย (TLWA) และ ผู้อำนวยการสายบริหารการสื่อสารและพัฒนาสุขภาพสัมพันธองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Effective Communication Conflict Management Empathy” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “Healthcare Supply Chain and Logistics”คณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIM-DPU) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร Hospital and Wellness Management ที่วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการได้จัดขึ้นว่า เป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การบริหารงานโดยตรง โดยเปิดมาแล้วถึง 3 รุ่น ซึ่งในแต่ละรุ่นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจทำงานบริหารเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ คลินิกศูนย์เวลเนส มาเรียนรู้และเข้าใจ หลักการบริหารสถานพยาบาล และศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาเรียน 3 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น 66 ชม. ผู้เรียนจะได้เรียนในเรื่องของหลักการจัดการองค์กรหรือธุรกิจให้บริการสุขภาพ หลักการของการชะลอวัย การจัดการทางการเงินและวิเคราะห์ทางการเงินในธุรกิจ การตลาดและการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและผู้ให้บริการสุขภาพ การจัดการประกันภัยในธุรกิจสุขภาพ การจัดการธุรกิจเวลเนส การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การวางแผนกลยุทธ์และความเป็นผู้นำ และการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้นในช่วงต้นของการอบรม อาจารย์ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารในการให้บริการทางสุขภาพ ซึ่งเรื่องการสื่อสารมีความสำคัญมาก โดยแนวโน้มการฟ้องร้องทางการแพทย์มีมากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และคนไข้ ว่ามีหลากหลายสาเหตุ โดยส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ส่วนเรื่องความสำคัญของการสื่อสารทางสุขภาพ จะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการส่งเสริมร่วมกันในระบบสุขภาพ และ ช่วยลดต้นทุนของการบริหารด้านสุขภาพ นอกจากนี้ได้แนะนำสำหรับ การสื่อสารกับผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งการพูดคุยกับผู้ป่วยที่สูงอายุจะแตกต่างเล็กน้อย จากการพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อื่นๆ เช่น หลีกเลี่ยงแสดงความคุ้นเคยกับคนไข้สูงอายุมากเกินไปในครั้งแรกนอกจากนี้ อาจารย์ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับ 7ขั้นตอนในการบริหารความขัดแย้งในองค์กร คือ 1.หาสาเหตุของความขัดแย้งให้ได้เช่นกัน 2. หาผลที่สามารถป้องกันหรือปลอดภัยในการเจรจา 3.ตั้งใจฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด 3.ประเมินสถานการณ์ 4.กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีกำหนด 5.ตกลงแนวทางแก้ปัญหาและกำหนดความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา 6 ประเมินผล และ7.วางแผนการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงการบรรยายของ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ท่านได้บรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อสินค้า การบริหารคลัง และโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล โดยกล่าวถึง การจัดการทรัพยากร (Resource Management - Material Management) ในเรื่องของการวางแผนและจัดการคลังสินค้า การเลือกซื้อและการจัดการผู้ขาย และการจัดส่งและการจัดสต็อกสินค้า การพยากรณ์และการจัดการวัสดุคงคลัง (Forecasting and Inventory Management) การประมาณการปริมาณและการจัดการสินค้าให้เพียงพอและไม่เกินไป การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่าย และการรักษาสภาพคล่องของสินค้าโดยการกำหนดอัตราการหมุนเวียนได้อธิบายการจัดการการไหลของวัสดุและข้อมูล (Material and Information Flows/Links) ต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการและการปรับปรุง และการควบคุมไม่ให้สินค้ามากเกินไป การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยการลดความไม่แน่นอนในอนาคต พร้อมอธิบายระบบการจัดการสินค้าคงคลังพร้อมยกตัวอย่าง ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Q-System: Economic Order Quantity (EOQ)) และระบบการสั่งซื้อระยะเวลาคงที่ (P-System: Fixed order interval) ในช่วงท้าย อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องการพยากรณ์ (Forecasting) โดยเน้นไปที่การใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำการคาดเดาสำหรับอนาคตโดยใช้หลักการทางธุรกิจ และการพยากรณ์โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การผลิต การจัดการคงคลัง และบุคลากร เพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดความไม่แน่นอนในการบริหารและการจัดการทรัพยากรต่างๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Hospital and Wellness Management มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถติดต่อที่ คุณวรันณ์ธร ปรีดา เบอร์โทร 0899967744 และ ดร.รมัยมาศ จันทร์ขาว เบอร์โทร 0914360964 หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://cim.dpu.ac.th