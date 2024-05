ทาสหมา-แมว เตรียมเฮ! อินแคนเดสเซ้นท์ เทรดดิ้ง เปิดตัว Inné แบรนด์น้องใหม่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม

นอกจากความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่น้องหมาน้องแมวได้มอบให้เสมือนสมาชิกในครอบครัวแล้ว แน่นอนว่าการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องน้อง ๆ จากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม Inné จึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารน้องหมาน้องแมวแบรนด์ใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นจากความรักและความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด

บริษัท อินแคนเดสเซ้นท์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เปิดตัว “Inné” (อินเน่) พรีเมียมแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้คอนเซปต์ Superfood สูตรอาหารที่พิถีพิถัน และคิดค้นเพื่อคนที่ใส่ใจสุขภาพของน้องหมาน้องแมวอันเป็นที่รักให้ได้โภชนาการที่ดีที่สุด รับเทรนด์ตลาด Pet Humanization ที่กำลังเป็นกระแสเติบโตในปัจจุบันซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1. EXCEPTIONAL MEAT QUALITY การคัดสรรคุณภาพเนื้อที่ยอดเยี่ยม 2. VITA-PLUS ไวตาพลัสสูตรนวัตกรรม ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Inné ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 และ 6 รวมถึงมี Prebiotic และ Probiotic 3. FREEZE DRIED FOOD TECHNOLOGY ด้วยกระบวนการอบในอุณหภูมิที่ต่ำ (low-temperature baking) เพื่อคงคุณค่าสารอาหาร รสชาติเทียบเท่ากับอาหารปรุงสดใหม่ 4. GRAIN-FREE FORMULA สูตรปราศจากเมล็ดธัญพืช เพื่อช่วยระบบการย่อยของน้องหมาน้องแมว และ 5. BALANCED NUTRITION โภชนาการที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว ทั้งหมดนี้ เพื่อตอกย้ำแนวคิดของ Inné ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Superfood อย่างแท้จริงMr. Jack Fang (มร. แจ๊ค ฟาง) นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชาวไต้หวัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินแคนเดสเซ้นท์ เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ผมเป็นคนหนึ่งที่รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งในครอบครัวผม และพร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก ๆ ของผมเช่นกัน ผมเชื่อมาเสมอว่า สุขภาพที่ดีต้องมาจากภายใน (good inner health) และถ้าปัจจุบัน Superfood กลายเป็นเทรนด์อาหารมาแรงของคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้ว ก็น่าจะมี Superfood สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกัน จึงทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น Superfood สำหรับน้องหมาน้องแมวขึ้นภายใต้ชื่อ Inné (อินเน่) โดยผมจะเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียม ควบคู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันและคิดค้นสูตรอาหารให้ได้รสชาติอร่อยถูกใจและสมดุลทางโภชนาการเพื่อตอบโจทย์ในด้านสุขภาพของน้องหมาน้องแมวที่ตรงกับประเภท ขนาด อายุ และสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ทุกมื้อของลูก ๆ ผมได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดครับ”ชู 5 กลยุทธ์ ชิงส่วนแบ่งตลาดแบรนด์พรีเมียม1. EXCEPTIONAL MEAT QUALITY (คุณภาพเนื้อที่ยอดเยี่ยม) - ใช้เนื้อจาก Supplier ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงดี เพื่อให้ Inné เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์เรื่องของโภชนาการที่ดี อุดมไปด้วยโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อ และสุขภาพทั่ว ๆ ไป2. VITA-PLUS (ไวต้า พลัส) สูตรนวัตกรรม ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Inné – ที่สุดของนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรเฉพาะ Inné เท่านั้น ทำให้อาหารสัตว์ของ Inne’ เป็นมากกว่าโภชนาการเบื้องต้น เพราะ Vita Plus นั้นอุดมไปด้วยส่วนผสมของ แครนเบอร์รี่ กรดไขมันโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 รวมถึงมีพรีไบโอติกและโปรไบโอติก และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกัน เป็นการบำรุงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพผิว ขน และสายตาของสัตว์เลี้ยง3. FREEZE DRIED FOOD TECHNOLOGY (เทคโนโลยีฟรีซดราย) ด้วยกระบวนการอบในอุณหภูมิที่ต่ำ เพื่อช่วยในการเก็บรักษา คงคุณค่าสารอาหาร รสชาติเทียบเท่ากับอาหารปรุงสดใหม่ นอกเหนือจากการคัดสรร เนื้อที่ดี มีโปรตีนสูง แล้วยังมีผักและผลไม้ เช่น เบอร์รี่, แครนเบอร์รี่, ถั่ว ที่ให้คุณค่าสูงตามหลักโภชนาการ4. GRAIN-FREE FORMULA (สูตรเกรนฟรี) - เนื่องจากสัตว์เลี้ยงหลายพันธุ์ มีความไวต่อการให้สารอาหาร จึงเป็นเหตุผลที่ Inné ถูกพัฒนาให้เป็นสูตรไม่มีเกรน คือ สูตรที่ปราศจากธัญพืช เพื่อช่วยระบบการย่อยของน้องหมา น้องแมว ให้มีความรู้สึกสบายในกระเพาะอาหาร5. BALANCED NUTRITION (โภชนาการที่สมดุล) – สูตรของ Inné ถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทุกมื้ออาหารดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทุกตัวเพื่อการเติบโต มีชีวิตยืนยาว สุขภาพดี ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันของแมวและสุนัขด้าน นายณัชพล เตชธุวานันท์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Gen ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินแคนเดสเซ้นท์ เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และที่มาที่ไปของแหล่งวัตถุดิบชั้นดี เพื่อนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ที่ Inné เราได้คิดค้นสูตรพิเศษสำหรับอาหารเพื่อน้องหมาน้องแมวขึ้นมามากกว่าร้อยสูตร อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารของ Inné ยังได้รับ มาตรฐาน ISO & BRCGS CERTIFICATIONS เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยด้านอาหาร มีแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี และเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีกระบวนการรับประกันเรื่องประสิทธิภาพ ซึ่งมีเพียงไม่กี่บริษัททั่วโลกจะได้ใบรับรองมาตรฐาน BRC นี้ เรามั่นใจว่า Inné จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์พรีเมียมน้องใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพและก้าวเข้าไปอยู่ในใจทั้งผู้เลี้ยงและน้องหมาน้องแมวได้ในเร็ววัน”“สำหรับในช่วงเปิดตัวแบรนด์ Inné นี้เรามีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข 6 สูตร ให้เลือกตามวัย อาทิ อินเน่ คลาสสิก (Inné Classic) สำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก 2 สูตร ได้แก่ Growth Management ช่วยการดูแลความเจริญเติบโตของลูกสุนัข และ Tear Stains & Coat Management ลดคราบน้ำตาและบำรุงเส้นขน อินเน่ คลาสสิก (Inné Classic) สำหรับลูกสุนัขพันธุ์กลางและใหญ่ 2 สูตร ได้แก่ Growth Management ช่วยดูแลการเจริญเติบโตของลูกสุนัข และ Bone & Coat Management ช่วยเสริมสร้างกระดูกและดูแลสุขภาพเส้นขน และ อินเน่ รอว์แอนด์เฟรช (Inné RAW & FRESH) สำหรับสุนัขทุกช่วงวัย 2 สูตร ได้แก่ สูตรปลาทะเล บำรุงดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขน และ สูตรเป็ดและลูกแพร์ ลดคราบน้ำตาและดูแลดวงตา และมีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องแมว 4 สูตร ได้แก่ อินเน่ คลาสสิก (Inné Classic) สำหรับลูกแมว สูตร Growth Management ช่วยการดูแลความเจริญเติบโต อินเน่ คลาสสิก (Inné Classic) สำหรับแมวโต สูตร Urinary System Health & Hairball Management ช่วยดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะและการกำจัดก้อนขน และ อินเน่ รอว์แอนด์เฟรช (Inné RAW & FRESH) สำหรับแมวทุกช่วงวัย 2 สูตร ได้แก่ สูตรปลาทะเล บำรุงดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขน และสูตรไก่ เป็ด ไก่งวง ช่วยลดปัญหาก้อนขนของแมว” นายณัชพล กล่าวเสริมจากข้อมูลของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2567 จะมีมูลค่าราว 7.5 หมื่นล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 12.4 % จากปี 2566 บนค่าเฉลี่ยการเติบโตของมูลค่าตลาดย้อนหลัง 5 ปี (CAGR) ที่ 17.5% ด้วยแรงหนุนของการต่อยอดรูปแบบการเลี้ยงดูในมิติของ Pet Humanization เข้าสู่ Petriarchy และ Pet Celebrity ที่หนุนบทบาทให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2567 จะขยายตัวโดยมีมูลค่าแตะ 4.46 หมื่นล้านบาท บนค่าเฉลี่ยการเติบโตของมูลค่าตลาดย้อนหลัง 5 ปี (CAGR) ที่ 17.0%“ด้วย 5 กลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็งของ Inné ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพโภชนาการแบบที่เป็นนวัตกรรมด้าน Superfood อย่างแท้จริง เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Inné ทุกถุงที่เปิดออกมา จะเป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณค่าครบถ้วนเหมาะกับน้องหมาน้องแมวทุกตัว เราเข้าใจดีว่า การช่วยให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่เรารักมีชีวิตที่ดี มีความสุขและได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างยาวนานนั้นมีความหมายมากแค่ไหน การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับน้องหมาน้องแมวอยู่ร่วมกันกับเราได้อย่างมีความสุข คือสิ่งที่เราทำได้ และเป็นเป้าหมายแรกและตลอดไปของเรา” มร. แจ็ค ฟาง กล่าวสรุปผลิตภัณฑ์ Inné มี จัดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ Inné ทั้ง www.innepetfood.com, LINE Official, Facebook และ Shopee และพบกับ Inné ที่บูธ Inné (บูธ P311-P313 / P349-P350) ในงาน Pet Expo Thailand 2024 ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9 -12 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น.