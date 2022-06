"ณัฐพงษ์ รอบคอบ" ชวนสัมผัส Digital Fine Dining มื้อละ 1 ล้านบาท

นายณัฐพงษ์ รอบคอบ Community Influencer กล่าวถึง โปรเจกต์ RootRare ที่อยากนำเสนอประสบการณ์ที่ต้องบอกว่า เอามือทาบอกแล้วร้อง Woww Oh my gosh กับมื้ออาหารดิจิทัลสุดพิเศษ (Digital Fine Dining) ในดินแดนมหัศจรรย์ ผ่านบรรยากาศที่เรียกได้ว่านั่งอยู่ดีๆ ก็หลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่เหนือจินตนาการ ด้วยแสง สี กราฟฟิก และ เสียงเพลงที่จะปลุกอารมณ์ความสนุกให้ enjoy ไปกับการ eatingโดยจะมี celebrity เชฟ ชื่อดังมา cooking อาหารให้ทาน เริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อย ซุป สลัด อาหารจานหลัก และ ขนมหวาน ที่ไม่ได้มีแค่รสชาติความอร่อย แต่ยังมีความพิเศษ โดยการใส่เทคโนโลยีเข้าไปด้วย เพียงสแกน คิวอาร์โค้ด มื้ออาหารเหนือจินตนาการก็ปรากฏสู่สายตา พร้อมชมงานศิลปะ NFT (Non-Fungible Token )ในรูปแบบ NFT Digital Gallery ในยุคดิจิทัลที่ชีวิตผูกติดกับ lifestyle ที่ชอบแชะ และ แชร์ ทานอาหารมื้อธรรมดาโลกไม่จำอีกต่อไปนายณัฐพงษ์ รอบคอบ ยังโชว์เทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง metaverce ถ่ายรูปคู่กับน้อง มูน ซึ่งเป็น virtual human และยังเป็น presenter ของ โปรเจกต์ Rootrare พร้อมแนะนำให้มาทานอาหารมื้อสุดพิเศษได้ที่ร้าน worldtigo กับ โปรเจกต์ RootRare สนนราคา 1 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อท่าน ผู้ที่จองจะได้รับของที่ระลึกจาก RootRare เป็น Virtual Asset และ รูป NFT เฉพาะท่านจำนวน 1 รูป ซึ่งท่านสามารถนำมาจำหน่ายได้ที่ www.rootrare.com ซึ่งมียอดจองเข้ามามากกว่า 20 ที่ หรือ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ตั้งแต่ยังไม่เปิดจองอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565ซึ่งขณะนี้ยังมียอดจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายชื่อลูกค้าไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าทุกวงการ ทั้ง วงการเทคโนโลยี cryptocurrency ดารา ศิลปิน เซเลบริตี้ รวมถึงนักการเมืองระดับท็อปของประเทศ ก็ตบเท้าเข้าร่วมโปรเจกต์ Rootrare อย่างคับคั่ง เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากโปรเจกต์นี้ จะถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรระดับโลก อาทิ ยูนิเซฟ เพื่อเด็กยากไร้ได้อิ่มท้อง / WWF (World Wide Fund For Nature) เพื่อสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ / UCC virtual universityสำหรับการเรียนฟรีให้คนทั้งโลก ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ปริญญาตรี และ หลักสูตรวิชาชีพอีก 100 หลักสูตร โดยโปรเจกต์นี้สามารถจองสิทธิ์ได้ถึง 15 กรกฎาคม 2565 นี้เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Line: @rootrare