แชมป์โลก Red Bull Dance Your Style แบ่งปันเรื่องราวชีวิตการเต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเต้นชาวไทย

ในระหว่างเวิร์กชอป THE D Soraki ได้ถ่ายทอดเทคนิคการเต้นของเขาร่วมกับนักเต้นไวลด์การ์ดอย่าง Army, KZ Girl และ Stefanos ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทำความรู้จักสุดยอดนักเต้น THE D Sorakiการฉายแววโด่งดังของ THE D Soraki เริ่มต้นมาจากการเต้นฟรีสไตล์ของเขาในเพลง "I'm Coming Out" ของ Diana Ross ซึ่งผลักดันให้เขาคว้าชัยชนะในการแข่งขัน Red Bull Dance Your Style World Finals ชัยชนะครั้งนั้นทำให้เขากลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ตามมาด้วยชัยชนะหลายต่อหลายครั้งในการเต้นแบทเทิลระดับโลกและการทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงอย่าง Louis Vuitton และ Adidas"หลังจากชนะการแข่งขัน Red Bull Dance Your Style ชีวิตของผมพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ ผมขอขอบคุณสำหรับงานโชว์ทั้งหมดที่มีเข้ามา" THE D Soraki กล่าว "ผมแทบไม่มีเวลาพักหายใจ"แต่สำหรับ THE D Soraki ชัยชนะเป็นอะไรที่มากกว่าการได้รับรางวัลมันคือเวทีเพื่อแสดงมรดกตกทอดด้านการเต้นอันยาวนานของญี่ปุ่นและความสามารถร่วมสมัยให้โลกได้รับรู้ เขาเล่าด้วยความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการส่งเสริมความหลากหลายในการแข่งขัน นี่เป็นเวทีที่รวมนักเต้นจากภูมิหลังที่หลากหลายเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านเสียงดนตรีและการเต้น ขณะเดียวกันก็ให้การยอมรับวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเต้นแต่ละคน นอกจากนั้น เขายังชี้ให้เห็นว่าการที่ Red Bull Dance Your Style สุ่มเลือกเพลงจากทุกแนวทำให้ผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากแนวที่ตัวเองถนัดและจำเป็นต้องปรับแนวการเต้นเพื่อให้สามารถที่จะชนะใจผู้ชม"สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับ Red Bull Dance Your Style คือการเน้นไปที่ความเป็นปัจเจกและสไตล์ส่วนตัว นักเต้นแต่ละคนต่างนำเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นบนเวที เพื่อโชว์วัฒนธรรม ภูมิหลัง และศิลปะการแสดงของตนเอง" THE D Soraki อธิบาย "นี่เป็นอีเวนต์ที่สุดยอดมาก รวมทั้งบรรยากาศก็ไม่มีที่ไหนเทียบได้!"THE D Soraki ยังใช้เวทีนี้ในการช่วยยกระดับและแสวงหานักเต้นผู้มีพรสวรรค์ ภารกิจนี้ทำให้เขาเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้ทำงานร่วมกับนักเต้นท้องถิ่นมากความสามารถ และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับตลอดเส้นทางอาชีพของเขา"ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก" เขากล่าว "ผมเคยร่วมงานกับกลุ่มนักเต้นไทยในญี่ปุ่นย้อนไปเมื่อปี 2560 การได้พบกับนักเต้นไทยที่มีพรสวรรค์เช่นนี้เป็นเรื่องดี และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดระหว่างกัน"นอกเหนือจากการได้พบกับนักเต้นไทยแล้ว THE D Soraki ยังเป็นผู้นำเวิร์กช็อปการเต้นและทำงานร่วมกับนักเต้นไวลด์การ์ดของ Red Bull Dance Your Style Thailand สิ่งนี้เปิดโอกาสให้เขาได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อยกระดับทักษะการเต้นฟรีสไตล์ของนักเต้นไวลด์การ์ด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 8 มิถุนายนที่ทุกคนรอคอยการปรากฏตัวในประเทศไทยและโอกาสที่จะได้เรียนรู้จาก THE D Soraki ได้สร้างความประทับใจให้กับนักเต้นไวลด์การ์ด โดยข้อมูลที่ได้จาก Army วัย 34 ปี หนึ่งในนักเต้นไวลด์การ์ดของ Red Bull Dance Your Style Thailand เผยว่าการร่วมงานกับ THE D Soraki คือความฝันที่เป็นจริง"สไตล์การเต้นของเขาโดดเด่นมาก มันครอบคลุมทุกองศาการเคลื่อนไหว เขารู้วิธีจัดท่าทางและใช้พื้นที่เพื่อสร้างเอกลักษณ์การเต้นที่หาชมได้ยากจากนักเต้นชาวไทย นี่เป็นโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้จากหนึ่งในนักเต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการ" Army กล่าวKZ Girl นักเต้นไวลด์การ์ดวัย 38 ปีอีกคน สะท้อนความรู้สึกที่คล้ายกัน โดยกล่าวว่า "การทำงานหนักและความทุ่มเทของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราฝึกฝนให้มากขึ้นและทำให้เราเชื่อว่านักเต้นไทยสามารถปลดล็อกศักยภาพของเราและสามารถไปได้ไกลกว่าระดับประเทศคือระดับโลกได้"Stefanos วัย 21 ปี นักเต้นไวลด์การ์ดคนที่สาม กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของเขาจาก THE D Soraki ว่าเป็นตัวช่วยเสริมความมั่นใจ "สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากที่สุด คือ ลีลาการเคลื่อนไหวทางเท้าและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ เขาคือต้นแบบที่สุดยอดมาก ผมยังต้องฝึกฝนสไตล์ รูปแบบ และฟังเพลงแนวต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง"เมื่อขอให้กล่าวอะไรบางอย่างให้กับนักเต้นไวลด์การ์ดและนักเต้นหน้าใหม่ THE D Soraki กล่าวว่า "Dance Your Style เป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างเอกลักษณ์การเต้นในแบบของคุณ จงเชื่อมั่นในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงความเป็นสุดยอดในตัวคุณ"มาร่วมเชียร์ผู้เข้ารอบ 16 คนแรกของประเทศไทย ห้ามพลาด Red Bull Dance Your Style Thailand National Finals วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ