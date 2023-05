ไทย ปลุกกระแส ปาร์กัวร์ ผ่านโปรเจ็ค Run The Ship โดย Red Bull และ Team Farang

เร็วๆ นี้ Red Bull และ Team Farang นำเสนอมิติใหม่วงการปาร์กัวร์ไทย กับโปรเจ็ค Run The Ship ที่เกิดขึ้นบนเรือที่ถูกทิ้งร้างในถิ่นทุรกันดารอันกว้างใหญ่ของไทย นับตั้งแต่โปรเจ็คนี้ประสบความสำเร็จ Team Farang ก็ได้รับการชื่นชมในหมู่คนในท้องถิ่นว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์Team Farang ทีมปาร์กัวร์และฟรีรันนิ่งชื่อดังที่ก่อตั้งขึ้นในไทย ได้เสนอแนวคิด Run The Ship เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและแสดงทักษะของตน ทั้งยังส่งเสริมวงการกีฬาเอ็กซสตรีมไทยที่กำลังได้รับความนิยม อีกด้วย โปรเจ็คนี้ท้าทายพอสมควร แต่สุดท้ายแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความทุ่มเทของทีมงาน เพื่อใช้โอกาสที่ไม่อาจหาที่อื่นได้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องราวหลังราวเรื่องเจสัน พอล นักกีฬาในสังกัด Red Bull และสมาชิก Team Farang กล่าวว่าความท้าทายของ Run The Ship เริ่มต้นขึ้นก่อนเริ่มพัฒนาโปรเจ็คเสียอีก ทีมตัดสินใจเลือกเรือโรงแรมร้างนี้ ส่วนใหญ่ก็เพราะประวัติศาสตร์ ของสถานที่แห่งนี้ เจสันและทีมมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอีกเหตุการณ์สำคัญให้กับอดีตโรงแรมหรูลอยน้ำระดับ 5 ดาว จึงรีบติดต่อเจ้าของ เพื่อขออนุญาตใช้เรือโรงแรมดังกล่าวสำหรับโปรเจ็คนี้ในเวลาไม่ถึงปี เจสันสามารถเข้าใช้เรือโรงแรมร้างและรวบรวมสุดยอดนักกีฬาฟรีรันนิ่งที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของสถานที่ แห่งนี้ โดยเขาร่วมกับนักกีฬาในสังกัด Red Bull อย่าง โดมินิค ดี โตมัสโซ และสมาชิก Team Farang อย่าง อานัน อันวาส, โจ สแกนเดรตต์, และมนตรี บัวดอก หรือที่รู้จักในนาม “สปินบอย” ผสมผสานการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และวิสัยทัศน์ทางศิลปะ พัฒนา Run The Ship ให้ออกมาสอดคล้องกับความสามารถพิเศษของแต่ละคน“ในฐานะนักกีฬาปาร์กัวร์ สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ก็คือ สถานที่ยิ่งมีเอกลักษณ์มากเท่าไหร่ ยิ่งเอื้อต่อการวิ่ง ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครมากเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ที่น่าสนใจ หรือแม้แต่สิ่งกีดขวางที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นมาก่อน ซึ่งในเรือลำนี้มีอยู่หลายอัน” พอลกล่าว“การได้ทำโปรเจ็คนี้ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ และก็เป็นความสนุก และแน่นอนว่าเราต้องโชว์ชายหาดและสถานที่อันสวยงามของไทยให้เห็นกันด้วย” พอลกล่าวเสริมความสำเร็จของโปรเจ็ค Run The Ship โดย Red Bull และ Team Farang ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของ การใช้ประโยชน์ความงามของธรรมชาติ ผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินมากความสามารถ ทั้งสองฝ่ายหวังว่าโปรเจ็คเช่นนี้จะจุดประกายเทรนด์ใหม่ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และนำเสนอประสบการณ์ ไม่เหมือนใครที่แต่ละภูมิภาคมีให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโปรเจ็ค Run The Ship ในช่องทาง Youtube ออฟฟิเชียลของ Team Farang สำหรับฟุตเทจเบื้องหลังการถ่ายทำ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง TikTok และ Instagram ออฟฟิเชียลของRed Bull Thailandสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับฟรีรันนิ่ง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของ Red Bull Freerunning (TikTok | Instagram | Facebook)