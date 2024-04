เคาะธุรกิจน่าลงทุนในปี 2024 นี้ คือ ธุรกิจสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีแรงดึงดูดสูงสุด สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลก จะขยับตัวเชื่องช้าจากสภาวะสงคราม เงินเฟ้อ และเงินฝืด แต่รายจ่ายที่ทุกคนต้องควักกระเป๋าจ่ายโดยไม่บ่ายเบี่ยง คือ การใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรค ในปี 2566 จึงเกิดปรากฏการณ์ ที่คนจากทั่วโลกเดินทางไปบำบัดรักษา ในประเทศทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และคุณภาพดี และประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจสุขภาพ (Wellness Business) จากสถิติประเทศไทยเองนั้นถูกจัดอันดับโดย GWI (Global Wellness Institute) เมื่อปี 2020 ให้เป็น จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพ (Wellness Destination) อันดับ 2 รองจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพรไทย และ ศูนย์รวมการแพทย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (Medical Hub of The World) ยกระดับความพร้อมของประเทศไทยให้ติดท็อป 5 พร้อมผลักดันตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของประเทศไทยสร้างรายได้ 2 แสนล้านบาทในปี 2580คุณหมอเจน พัชสิษฐ์ตา มีอนันต์ กรรมการผู้จัดการ กรีนเวลล์เนส คลินิก (Green wellness Clinic) กล่าวถึงทิศทางของธุรกิจสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ต้องดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้สอดคล้องกับพยาธิสภาพของคนในยุคนี้ ที่มีวิธีดูแลสุขภาพหลากหลายวิธี ช่วยให้อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น สำหรับกรีนเวลล์เนส คลินิก ให้บริการด้วย หัตถการ จากแพทย์แผนจีน และแผนไทย ปรับเปลี่ยนตามอาการและความนิยมของผู้ใช้บริการในปี 2024 นำเครื่องมือสนับสนุนแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีที่นำองค์ความรู้จากคลื่นแสงและคลี่นเสียงที่มีความถี่เหมาะสมมาใช้ดูแลสุขภาพจากภายใน อาทิ เครื่อง ไอเทอร์ร่าแคร์ (Itera Care) และเครื่องไอเทอร์ร่าไบโอไลท์ (Itera-Bio-Lite) นำการทำงานของคลื่นเทอร่าเฮิร์ซ (Terahertz wave) มาใช้ดูแลสุขภาพ หากแพทย์ของกรีนเวลล์เนส คลินิก ทำหัตถการด้วยเครื่องนาน 1 ชั่วโมง จะเท่ากับ การฝังเข็ม 10 ครั้ง ครอบแก้ว 20 ครั้ง กัวซา 30 ครั้ง และนวดแผนไทย 40 ครั้ง คลื่นเทอร่าเฮิร์ซ ทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์ เพิ่มระดับการพื้นฟูของเซลล์ และเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของเลือด บรรเทาอาการอักเสบภายในร่างกาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด ทั้งหัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน ภาวะเลือดหนืด โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อเสื่อม เป็นต้น น้ำดื่มไฮโดเจน มีประโยชน์ต่อสุขภาพเซลล์ โดยก๊าซไฮโดเจนที่เข้าสู่ร่างกายจะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด เพิ่มการไหลเวียนดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยระบบย่อย ปอดและไตทำงานดีขึ้น ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อหลายชนิดกรีนเวลล์เนส คลินิก ตั้งเป้าให้บริการชะลอวัย และการมีสุขภาพแข็งแรง โดยที่ผู้ใช้บริการต้องเข้าถึงง่าย จอดรถสะดวกสบาย สาขาที่เปิดบริการล่าสุด จึงเลือกตั้งอยู่ปั้มน้ำมันบางจาก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ไทย ทางคลินิกจึงทำแคมเปญ “ชาร์จคน ชาร์จรถ” ร่วมกับ เครื่องซุปเปอร์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์สปาร์ค ที่เปิดให้บริการในปั้มบางจากด้วยเช่นกัน โดยช่วงสงกรานต์ปีนี้ ท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าใช้บริการชาร์จรถฟรี และยังได้รับคูปองมูลค่า 1,500 บาท เพื่อใช้บริการในกรีนเวลล์เนส คลินิก สาขาหัวหิน อีกด้วย (ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.67 เป็นต้นไป) และที่สำคัญคนที่ต้องการมีธุรกิจสุขภาพแนวใหม่ ที่มีทั้งแพทย์ กรีนเวลล์เนส คลินิก ตั้งเป้าให้บริการชะลอวัย และการมีสุขภาพแข็งแรง โดยที่ผู้ใช้บริการต้องเข้าถึงง่าย จอดรถสะดวกสบาย สาขาที่เปิดบริการล่าสุด จึงเลือกตั้งอยู่ปั้มน้ำมันบางจาก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ไทย ทางคลินิกจึงทำแคมเปญ "ชาร์จคน ชาร์จรถ" ร่วมกับ เครื่องซุปเปอร์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์สปาร์ค ที่เปิดให้บริการในปั้มบางจากด้วยเช่นกัน โดยช่วงสงกรานต์ปีนี้ ท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าใช้บริการชาร์จรถฟรี และยังได้รับคูปองมูลค่า 1,500 บาท เพื่อใช้บริการในกรีนเวลล์เนส คลินิก สาขาหัวหิน อีกด้วย (ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.67 เป็นต้นไป) และที่สำคัญคนที่ต้องการมีธุรกิจสุขภาพแนวใหม่ ที่มีทั้งแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนแพทย์อันทันสมัย มีบริการป้องกันโรคด้วยอาหารเสริมกลุ่มวีแกนกว่า 100 รายการ รวมถึงเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่างๆ ด้วย ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจสุขภาพแนวใหม่กับกรีนเวลล์ เนส คลินิกได้ จองสิทธิ์ในช่วงสงกรานต์นี้ คุณหมอเจนมอบของขวัญเป็นส่วนลด 50,000 บาท ในการซื้อแฟรนไชส์ จำกัดจำนวนที่ 30 สาขาแรกเท่านั้น โดยคลิกเข้าสมัครใช้บริการ รับคูปองใช้บริการฟรี และ เป็นเจ้าของธุรกิจได้ที่ โดยสแกน QR Code ไลน์นี้นะคะและโอกาสเปิดสาขาบริการ ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมผู้บริหารจาก บริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และเป็นปฐมฤกษ์ในการให้บริการร่วมกัน โดยปั้มบางจากทั่วประเทศ ที่ปรับโฉมใหม่เป็นรูปแบบพาวิลเลี่ยน จะเป็นสถานที่รองรับการขยายตัวของ แฟรนไชส์ กรีนเวลล์ เนส คลินิก อีกด้วย 