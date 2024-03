บางจากตรึงราคาน้ำมัน 12-17 เม.ย.นี้รับเทศกาลสงกรานต์

บางจากฯ ตรึงราคาน้ำมัน 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนนี้ และเตรียมความพร้อมทั้งสถานีบริการน้ำมันบางจากและเอสโซ่เดิมรับเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อร่วมดูแลการเดินทางของประชาชน รองรับทุกความต้องการ เติมเต็มความสุขให้คนทุกวัยตามแนวคิด “Greenovative Destination for Intergeneration”นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้บางจากฯ จะตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2567 แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น แต่ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง บางจากฯ จะปรับลดลงด้วย นอกจากนั้นได้เตรียมพร้อมสถานีบริการน้ำมันไว้ดูแลทุกการเดินทางของประชาชนที่กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมัน กาแฟอินทนิล ธุรกิจเสริม ห้องน้ำสะอาด เพื่อเติมเต็มความสุขให้คนทุกวัยตามแนวคิด “Greenovative Destination for Intergeneration” ดังนี้คือเติมน้ำมัน Hi Premium Diesel S และ บางจาก Hi premium 97 ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 97 ได้ที่ปั๊มบางจากที่เดียวเท่านั้น พร้อมโปรโมชันพิเศษเมื่อเติมครบ 1,200 บาท ขึ้นไป รับคูปองผ่าน SMS ใช้แลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี 1 แก้ว และยิ่งสะสมยอดเติมได้สูงตามเงื่อนไข สมาชิกจะได้รับทองคำ บินไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก หรือทริปเที่ยวดูแสงเหนือ แบบไม่จำกัดสิทธิ์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.bcpgreenmiles.comเมื่อเติมน้ำมันบางจากทุกชนิด 900 บาท รับฟรี น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี! 1 ขวด มูลค่า 15 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567บางจากได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้นการท่องเที่ยว เพียงสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครั้งแรกที่จังหวัดใดก็ได้ และมีการเติมน้ำมันครั้งถัดไปที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ โดยไม่ซ้ำจังหวัดเดิมที่เติมน้ำมันครั้งก่อนหน้า ในวันธรรมดา (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป จะได้รับ E-Coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า 50 บาท ผ่าน SMS ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ใช้เพียง 9 คะแนน แลกรับแผนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันซ์) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และใช้ 9 คะแนน แลกรับแผนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันซ์) คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันบางจาก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567-31 พฤษภาคม 2567 โดยกรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วันนอกจากนี้ ร้านอินทนิล จัดโปรโมชันสุดพิเศษ April Fool’s Day ในวันที่ 1 เมษายนนี้ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ ใช้เพียง 100 คะแนน แลกซื้อ 9 เมนูยอดนิยมจากอินทนิลได้ในราคาเพียง 1 บาท (เอสเปรสโซเย็น, อเมริกาโนเย็น, โกโก้เย็น, ชาเขียวลาเต้เย็น, ชาไทยลาเต้เย็น, นมชมพูเย็น, นมสดเย็น, ชาดำเย็น และชามะนาวเย็น) จำกัด 150,000 สิทธิ์ วันเดียวเท่านั้น ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศมา 5 จ่าย 4 ซื้อเครื่องดื่มอินทนิล 5 แก้ว จ่ายเพียง 4 แก้ว โดยมีเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ คือ 9 เมนูยอดนิยมจากอินทนิล (เอสเปรสโซเย็น, อเมริกาโนเย็น, โกโก้เย็น, ชาเขียวลาเต้เย็น, ชาไทยลาเต้เย็น, นมชมพูเย็น, นมสดเย็น, ชาดำเย็น และชามะนาวเย็น) ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2567 ที่ร้านอินทนิลที่ร่วมรายการ ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดโครงการบางจากยังร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ไปกับ FURiO” ที่ศูนย์บริการคาร์แคร์ FURiO Care และ Wash Pro ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อเตรียมความพร้อมของรถก่อนเดินทางตั้งแต่ 1 เมษายน 2567-30 มิถุนายน 2567 ตรวจสอบสาขาที่ร่วมโครงการได้ที่ www.bcpcarcare.comส่วนรถยนต์ไฟฟ้า(EV) บางจากมีบริการเติมไฟให้รถ EV Quick Charging Station ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากมีให้บริการมากถึง 284 สาขา ตั้งอยู่บนถนนสายหลักทุกระยะ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกทิศทั่วไทยรองรับรถ EV หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ ให้ผู้ใช้รถได้แวะชาร์จรถ EV และพักดื่มกาแฟอินทนิลเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทาง ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันบางจากที่มี EV Charging Station ได้ที่ Bangchak Mobile Application เฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก Unique Design ใหม่ที่ปั๊มบางจากหัวหิน (The Chlorophyll Hua Hin) รับสิทธิ์ชาร์จไฟฟรีที่ EV Pavilion ระหว่าง 12-16 เมษายน 2567 ณ The Chlorophyll Huahin สำหรับผู้ใช้บริการที่ร้านค้าต่างๆ เพียงมียอดการใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำ)“เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ บางจากฯ ขอเชิญชวนทุกท่านแวะผ่อนคลายให้หายเหนื่อย เติมน้ำมัน เติมพลังให้พร้อมเดินทางต่อที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศไทยและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม ซึ่งเป็น “Greenovative Destination for Intergeneration” ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกช่วงวัย และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนโดยสวัสดิภาพครับ” นายเสรีกล่าว