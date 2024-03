อาหารเสริม “QCAN” จ่อฟ้องสินค้าเลียนแบบสวมทะเบียน อย.

“คิงส์ เฟาน์เทร่น” เจ้าของอาหารเสริม QCAN ประกาศแตกหักพันธมิตร จ่อฟ้องเลียนแบบเครื่องหมายการค้าและละเมิดอนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิต “QCAN PLUS CBD” กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำสินค้าเลียนแบบไปขายต่อจากกรณีที่ บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้ แบรนด์ QCAN และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ QCAN Plus CBD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 ประกาศดำเนินคดีต่อขบวนการลอกเลียนแบบสินค้า QCAN Plus CBD โดยได้ออกสินค้าและจำหน่ายพร้อมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์หลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเข้าใจผิดว่า QCAN Plus CBD ได้เปลี่ยนชื่อเป็น C CAN Plus CBD ผลของการกระทำดังกล่าวบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ QCAN ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ นางสาวมิรา นิลยกุณช์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด เปิดเผยว่า Qcan plus CBD เป็นของบริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด โดยมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คิวแคนตั้งแต่ปี 2565 และในปีนี้ 2567 ได้ถูกแอบอ้างว่า Qcan plus CBD เปลี่ยนชื่อเป็น Ccan plus CBD โดยกระจายข่าวสารเรื่องนี้ผ่านทางสื่อโซเชียลว่า Qcan plus CBD และได้เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ Ccan plus CBDทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าทางเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อน ตามที่มีการไปแอบอ้าง จงใจให้หลงเชื่อ เข้าใจผิด ซึ่งหากนำไปบริโภคอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางบริษัทได้แต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินคดีต่อกลุ่มคนเหล่านี้แล้วทางด้านนายธเนศ ทิดอร่าม ในฐานะทนายความผู้รับมอบหมายจากบริษัท คิงเฟาน์เทร่น จำกัด ให้ดำเนินคดีต่อขบวนการผู้หลอกลวงดังกล่าว ได้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า ตามที่ บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท เอฟแอนด์ บีเฮาส์ จำกัด ให้เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ QCAN Plus CBD และดำเนินการขอเลข อย. มีการทำสัญญาระหว่างโรงงานผู้ผลิต กับคณะกรรมการชุดเก่าของบริษัทฯ พร้อมกับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ QCAN ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารภายใน พบว่าคณะกรรมการชุดเก่ามีการฉ้อโกงเงินบริษัทเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการชุดเก่าได้ทำหนังสือยอมรับความผิดไว้ด้วยแล้ว และในช่วงเดือนธันวาคม 2566 (ในปีเดียวกัน) ทางบริษัทได้ตรวจสอบพบว่ามีสินค้าออกใหม่มาวางตลาด เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหมือนกัน มี CBD เหมือนกัน โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ C CAN PLUS CBD ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วมีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า อีกทั้งมีการไปโฆษณา ประชาสัมพันธ์ว่า QCAN PLUS CBD ได้เปลี่ยนปรับสูตรใหม่ เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ ในชื่อใหม่คือ C CAN PLUS CBD และได้มีการใช้เลข อย.เดียวกันทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้างผลิตมีข้อระบุเงื่อนไขไว้เกี่ยวกับการเก็บความลับทางการค้า โดยคณะกรรมการชุดเก่าในขณะนั้นได้ทำข้อตกลงกับโรงงานโดยมีเงื่อนไขว่าการเก็บรักษาความลับทางการค้ามีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวครบ 1 ปีในวันที่ 1 พ.ย. 2566 เมื่อถึงเดือนธันวาคม 2566 โรงงานผู้ผลิตได้ออกผลิตภัณฑ์ให้ อีกทั้งยังนำเลข อย.และส่วนประกอบไปผลิตให้เจ้าใหม่ ซึ่งมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าอย่างชัดเจน โดยใช้ชื่อเสียงของคิวแคนอ้างไปเป็นของตน เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้ามาจากบริษัทเดียวกัน และมีความเกี่ยวโยงกัน“จากการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และละเมิดอนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิต ที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ขณะนี้ทางเราอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพยาน หลักฐาน เพื่อจะดำเนินคดีต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้นำสินค้าเลียนแบบไปจำหน่ายต่อ” นายธเนศกล่าว