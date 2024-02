ส่องเคล็ดลับหน้าใสโกลว์โกงอายุของพระเอกเกาหลีสุดหล่อ “คิมซูฮยอน”

แฟนคลับของคิมซูฮยอน (Kim Soo-Hyun) พระเอกสุดหล่อจากเกาหลีมากองกันตรงนี้และเตรียมกรี๊ดสุดเสียงกันได้เลย เพราะหลังฝากผลงานซีรีส์เรื่องดัง It's Okay to Not Be Okay ไปเมื่อปี 2020 ล่าสุดซูเปอร์สตาร์หุ่นนายแบบเตรียมกลับมาทำให้แฟนๆ ใจเหลวกันอีกครั้ง กับซีรีส์รักโรแมนติกปนตลกเรื่องใหม่ Queen of Tears ที่ปักหมุดออนแอร์ทางช่อง tvN วันที่ 9 มีนาคมนี้ (ในไทยทางเน็ตฟลิกซ์) โดยซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวความรักที่น่าอัศจรรย์ใจปนตลกขบขันของคู่แต่งงานที่เผชิญวิกฤตชีวิตคู่ แต่ก็สามารถฟันฝ่าผ่านพ้นทุกอุปสรรคและใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เรื่องนี้คิมซูฮยอนรับบทผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายของ Queens Group ลูกเขยของตระกูลแชโบลชั้นนำ Queens Group เจ้าของห้างสรรพสินค้า Queens ในเกาหลีใต้ ประกบคู่นางเอกสุดสวยคิมจีวอน (Kim Ji-Won) ที่รับบททายาทสวย เริ่ด เชิด มั่น เคมีเคใจคือดีมากเวอร์แต่ที่ทำเอาเราร้องว้าวก็ตอนได้เห็นทีเซอร์ของซีรีส์นี่ล่ะ เพราะหนุ่มคิมซูฮยอนทั้งในชุดสไตล์แคชวลหรือในชุดสูทสุดเนี้ยบสมมาดทนายในเรื่องนี่คือกร้าวใจมาก! หุ่นลีนสูงเพรียว และที่สำคัญผิวใสโกลว์ หน้าเด็กแบบหล่อตะโกนสุดๆ ทั้งๆ ที่เขาอายุแตะ 36 ปีไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง ว่าแล้วต้องขอสืบสักหน่อยว่าเขามีเคล็ดลับดีๆ อะไรบ้าง!Secrets from the Star...หน้าใส หุ่นฟิต กับชีวิตสุดเฮลตี้ของซูเปอร์สตาร์หนุ่มคิมซูฮยอนใส่ใจเรื่องการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเป็นเรื่องการกิน มื้อเช้าเขาอาจจะกินโอ๊ตมีล ผลไม้ และวอลนัต มื้อกลางวันกินอาหารที่หนักหน่อยอย่างไก่กับผัก ซุป เพื่อให้ร่างกายมีแรง ส่วนมื้อเย็นเลือกกินแซลมอนหรือไก่คู่กับผักเคียง มีกินสเต๊กบ้างเป็นครั้งคราว เขายังเซย์โนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนเรื่องออกกำลังกาย พระเอกคนดังมีวินัยมาก จัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายเสมอ โดยเข้ายิมครั้งละหลายชั่วโมงหรือไม่ก็ออกกำลังกายตลอดถ้ามีเวลา นอกจากนี้หากส่องอินสตาแกรม @soohyun_k216 จะเห็นว่าเขายังชอบทำกิจกรรมเอาต์ดอร์ อย่างปีนเขา เที่ยวน้ำตก ขี่จักรยาน ดื่มด่ำความงามของท้องฟ้า ต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ การได้สัมผัสกับธรรมชาตินี้เอง อาจช่วยให้โอปป้าหน้าเด็กใจฟู ฟีลลิงดีจากภายในจนสะท้อนออกมายังภายนอก ผิวเลยดูสดใสสุขภาพดีด้วยก็เป็นได้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลผิวพรรณ แม้ผิวของคิมซูฮยอนจะดูใสเรียบเนียนประหนึ่งไร้รูขุมขนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่นักแสดงค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีบอกว่าไม่ว่าตารางงานจะแน่นขนาดไหน เขาต้องแบ่งเวลาเพื่อดูแลผิวเสมอ! โดยเฉพาะช่วงที่ทำงานในกองถ่ายเป็นเวลานานหรือนอนดึกบ่อยๆ ผิวเขาจะหมองคล้ำง่าย จึงต้องใส่ใจบำรุงเป็นพิเศษ ปรึกษาหมอผิว รวมถึงมีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพด้วย เพื่อผิวจะได้ดูสุขภาพดีเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก คิมซูฮยอนยังเคยแนะนำแฟนๆ ด้วยว่า “แม้ผิวคุณจะดูสุขภาพดีอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องดูแลด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวกันด้วยนะครับ”Radiance Glow…เปิดไอเท็ม(ไม่)ลับ บูสต์ผิวโกลว์ หล่อละมุนแบบคิมซูฮยอนส่วนบิวตี้ไอเท็มที่เป็น Must-Have ของหนุ่มคิมซูฮยอนในตอนนี้ ต้องยกให้นี่เลย Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum เซรั่มบูสต์ผิวโกลว์สุขภาพดีจาก Y.O.U Beauty (วาย.โอ.ยูบิวตี้) แบรนด์ความงามระดับสากลของ HEBE Beauty ที่เขานั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาตั้งแต่ปี 2022 Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์นี้ เป็นเซรั่มบำรุงผิวสูตรเข้มข้น อุดมด้วยวิตามินซี 3 อนุพันธ์ (C-three Complex) บูสต์ผิวโกลว์ 7 เท่า! สารสกัดจากซากุระญี่ปุ่น (Sakura Extract) กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวดูใสอมชมพู ไนอาซินาไมด์บริสุทธิ์ 99.9% (Niacinamide) ยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน และสารสกัดดอกคาโมมายล์ (Bisabolol) ปลอบประโลมผิว ให้ผิวชุ่มชื้นดูกระจ่างใส นี่ล่ะไอเท็มที่ช่วยให้ผิวฉ่ำโกลว์และเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ ลดเลือนจุดด่างดำ กระชับรูขุมขน มาพร้อมเนื้อสัมผัสแบบน้ำบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบไว ไม่อุดตันรูขุมขน ผสานเทคโนโลยี MIZUGLOW ที่อ่อนโยนและทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับคนผิวมัน ผิวแพ้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดสิว ปราศจากเเอลกอฮอล์ พาราเบน และน้ำมันเเร่ ใช้แล้วโบกมือลาความหมองคล้ำกันได้เลย! คุณสมบัติเริ่ดขนาดนี้ คนไหนสนใจตามไปดูข้อมูลเพื่ออัปเวลผิวฉ่ำโกลว์