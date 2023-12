“ซงจีฮโย” เผยออร่าวัย 42 ร่วมงานแฟนมิทติ้ง “Glow With Jihyo” อวยพรปีใหม่แฟนชาวไทย สู้ๆ (คลิป)

Glutanex แบรนด์ภายใต้ Nexus Pharma บริษัทด้านเภสัชกรรมผู้ส่งออกกลูตาไธโอน ได้จัดงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Glow With Jihyo กับหรือที่แฟนๆ เรียกกันว่า "แม่ทัพจีฮโย" พิธีกรสาวสุดน่ารักจากรายการดัง “Running Man” และเคยมีผลงานซีรีส์ดังๆ มากมาย อาทิ Princess Hour เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา, จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ฯลฯ รวมไปถึงภาพยนตร์ดัง A Frozen Flower และล่าสุดกับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Glutanexงาน Glow With Jihyo มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Glutanex ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกิจวัตรการดูแลผิวประจำวันแบบเดิม ๆ โดยผลิตภัณฑ์ Glutanex มีการวิจัยขั้นสูงและคิดค้นสูตรเป็นเวลาหลายปีโดย Nexus Pharma และด้วยการใช้กลูตาไธโอนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายและช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมช่วยลดริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวดูอ่อนเยาว์ภายในงานมีแฟนๆเอเชียจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานมากมาย ใยช่วงถามตอบกับ ซงจีฮโย เกี่ยวกับเคล็ดลับความงามและขั้นตอนการดูแลผิว รวมถึงกิจกรรม Get pretty with Jihyo ที่ให้ผู้โชคดีจำนวน 2 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ ซงจีฮโย บนเวทีงานนี้ ออนนี่จีฮโย น่ารักแบบสุดๆ นอกจากจะแชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ยังสวยหน้าเด็กแล้ว ยังฝึกพูดภาษาไทย กินขนมไทย เต้นชาเลนจ์เพลง First Snow ก่อนจะทำแฟนๆ ใจละลายด้วยการทาครีมให้แฟนคลับผู้โชคดีนอกจากนี้ แฟนๆ สามารถเขียนข้อความลงบนโพสต์-อิท และถ่ายภาพเซลฟี่โพลารอยด์ให้กับซงจีฮโย โดยมีไฮไลท์ของงานคือรางวัลใหญ่ Fly to Jihyo ที่จะได้โอกาสเซลฟี่แบบกลุ่มและได้เข้าร่วมใน Meet and Greet สุดพิเศษ