เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) เปิดตัว Phyto Crystal C Shine Muscat grape Flavor By KruKoy อุดมด้วยวิตามินซีจากสกัด พืช ผัก และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 17 ชนิด รูปแบบชงดื่ม

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซี รวมสารสกัดจากพืช ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 17 ชนิด ในรูปแบบชงดื่ม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของวิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ดูแลผิวพรรณและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงภาวะเจริญพันธุ์ และเคล็ดลับการเลือกเสริมวิตามินซีที่ช่วยให้ส่งผลดีกับสุขภาพในระยะยาวเผยว่า ผู้หญิงทุกคนรู้จักและทานกันวิตามินซีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่งวิตามินซีมีประโยชน์ในด้านผิวพรรณ ทําให้ผิวพรรณดูกระจ่างใสและสุขภาพดี ลดการเกิดฝ้า จุดด่างดําและรอยแดงบนผิว เสริมสร้างการผลิตคอลลาเจน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันหวัด ภูมิแพ้ และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระขั้นพื้นฐาน แต่ที่ผู้หญิงหลายๆ คนยังไม่ทราบ คือ วิตามินซีส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ด้วย โดยในร่างกายของแต่ละคนควรได้รับวิตามินซีที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่น ผู้ชายควรได้รับวิตามินซี 100 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้หญิงควรได้รับวิตามินซี 85 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ควรได้รับวิตามินซี 500 -1,000 มิลลิกรัม หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวิตามินซี 95 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนหญิงให้นมบุตรควรได้รับวิตามินซี 145 มิลลิกรัมต่อวันโดยวิตามินซีในท้องตลาดมีจำนวนมาก ดังนั้นควรเลือกเสริมวิตามิน C ที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่เพียงพอต่อวันและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดยวิตามินซีแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิตามินซีจากธรรมชาติ (Natural Vitamin C)เป็นวิตามินซีที่สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติอย่างผักและผลไม้ประเภทต่าง ๆ โดยตรง ถึงแม้จะมีปริมาณวิตามินซีที่น้อยกว่าแบบสังเคราะห์ แต่วิตามินซีจากธรรมชาตินั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ เช่น ไบโอฟลาโวนอยด์ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้วิตามินซีทำงานดียิ่งขึ้น และยังมีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ อีกด้วย ดูดซึมได้ดีโดยไม่ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร จึงทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากวิตามินซีได้อย่างเต็มที่2. วิตามินซีสังเคราะห์ (Synthetic Vitamin C) เป็นวิตามินที่สังเคราะห์ขึ้นมาในห้องแล็บ โดยทั่วไปแล้ว ห้องแล็บแต่ละที่จะมีวิธีผลิตและกระบวนการทางเคมีที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นก็ใช้วิธีการเพื่อสกัดวิตามินซีออกมาจากพืชให้ได้มากที่สุด ถึงจะผลิตวิตามินซีออกมาได้ในปริมาณที่สูง แต่วิตามินซีสังเคราะห์ที่ได้จากห้องแล็บก็จะมีเพียงวิตามินซีเพียงอย่างเดียว และไม่มีสารอาหารอื่น ๆ เจือปนเหมือนกับวิตามินซีธรรมชาติ“ครูก้อย นัชชา” ได้ศึกษางานวิจัยในหลาย ๆ ฉบับ ในเรื่องของวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ และหนึ่งในนั้นคือวิตามินซี ครูก้อยพบว่าการทานวิตามินซีนั้นส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ไข่จากอนุมูลอิสระ เซลล์ไข่สวย และช่วยลดขยะเซลล์ ชะลอความเสื่อมถอยของเซลล์ และยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และที่สำคัญการมีภูมิคุ้มกันที่ดีส่งผลให้มีลูกง่าย หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือร่างกายอ่อนแอ ก็จะส่งผลให้มีภาวะต้านตัวอ่อนได้ง่าย หรือตัวอ่อนฝังตัวไม่สําเร็จนั่นเองจากการศึกษางานวิจัย มีงานวิจัยหลายฉบับที่มีรายงานว่าวิตามินซีช่วยปรับปรุงคุณภาพเซลล์ไข่ อย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Womens Health ปี 2019 ได้ศึกษาพบว่า การทานวิตามินซีช่วยให้เซลล์ไข่เพิ่มอัตราการปฏิสนธิถึง 77.5% และช่วยให้ตัวอ่อนไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ถึง 32.5%และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of medicinal food ปี 2006 ได้กล่าวถึงวิตามินซีต่อคุณภาพของสเปิรม์ ไว้ว่า การทานวิตามินซีจะช่วยเพิ่มปริมาณ ของสเปิร์มมากถึง 90% เพิ่มการเคลื่อนที่ของสเปิร์มมากขึ้น 60% และช่วยให้สเปิร์ม มีรูปร่างที่ปกติเพิ่มขึ้น 66.7%นอกจากนี้ยังมีรายงานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า วิตามินซีช่วยยืดระยะลูเทียลเฟส ผู้หญิงเพียง 11% เท่านั้นที่ตั้งท้องโดยไม่ทานวิตามินซี และผู้หญิงถึง 53% ที่ทานวิตามินซีจะมีระยะลูเทียลเฟสยาวขึ้น เพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนฝังตัวสําเร็จจึงเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สูงขึ้น“ครูก้อยจึงตั้งใจคิดค้นผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่ช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์โดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ และผู้หญิงให้นมบุตร จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี “ไฟโต คริสตัล ซี องุ่นไซมัสคัส บาย ครูก้อย (Phyto Crystal C Shine Muscat By KruKoy)” ที่มีสารสกัดจากพืช ผัก และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง มาให้ผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์ และผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์โดยเฉพาะ เพื่อเสริมวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะวิตามินซีนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารกในครรภ์ ลดปัญหาเลือดออกตามไรฟันในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และยังช่วยดูแลให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ป้องกันผิวจากแสงแดดได้อีกด้วย” ครูก้อย นัชชา กล่าว.โดย “ไฟโต คริสตัล ซี กลิ่นองุ่นไซมัสคัส บายครูก้อย (Phyto Crystal C Shine Muscat grape Flavor By KruKoy)” คิดค้นและพัฒนามาเพื่อให้ทานง่ายเหมือนทานน้ำผลไม้ แต่เป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาล ให้วิตามินซีสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเสริมวิตามินซีใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกัน 2.ช่วยในเรื่องของผิวพรรณให้กระจ่างใสปกป้องผิวจากแสงแดด 3.ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ คัดสรรมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ทั้งผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงทั้งหมดถึง 17 ชนิด ได้แก่ 1. สารสกัดจากซีบัคธอร์น 2. สารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ 3. สารสกัดจากทับทิม 4. สารสกัดจากเมล่อน 5. สารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ 6. สารสกัดจากส้มสีเลือด 7. สารสกัดจากมะเขือเทศ 8. สารสกัดจากคามูคามู 9. สารสกัดจากรากชะเอมเทศ 10. สารสกัดจากองุ่นแดง 11. สารสกัดจากมะขามป้อม 12. สารสกัดจากแอปเปิล 13. สารสกัดจากลิ้นจี่ 14. สารสกัดจากกีวี่ 15. สารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่ หรือ Acai berry extract 16. สารสกัดจากส้ม และ17. สารสกัดจากผลกุหลาบป่า หรือ Rose hips extractในด้านมาตรฐานการผลิตนั้น ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการที่นำมาใช้ในการผลิต GHPs และได้รับการรับรองกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 เลขที่อย. 12-1-25864-5-01941“ไฟโต คริสตัล ซี กลิ่นองุ่นไซมัสคัส บายครูก้อย (Phyto Crystal C Shine Muscat grape Flavor By KruKoy)” วางจำหน่ายราคากล่องละ 1,290 บาท บรรจุ 15 ซอง ปริมาณ 15 กรัมต่อซอง โปรโมชั่น 3 กล่องราคา 1,990 บาท สามารถหาซื้อได้แล้วผ่านไลน์แอด @babyandmom.co.th