Y.O.U เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Radiance Glow Series บูสต์ผิวโกลว์ X7 ด้วยพลังแห่งซากุระ

Y.O.U แบรนด์เมกอัพสกินแคร์ชั้นนำ วัตสันร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน Glow With Y.O.U 2023 พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Radiance Glow Series” โดยมีตัวแทนจากวัตสัน ประเทศไทย คุณเนติ มีนมณี และทีมผู้บริหาร คุณนภพล เอกวรรณ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านความงาม คุณโดนัท (วายโอยู) 𝗬𝗢𝗨 แบรนด์เมกอัพสกินแคร์ชั้นนำ วัตสัน ร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน “Glow With YOU 2023” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Radiance Glow Series” โดยมีตัวแทนจากวัตสัน ประเทศไทย คุณเนติ มีนมณี Trading and Online Business Director และทีมผู้บริหาร คุณนภพล เอกวรรณ Key Account Director Hebe Beauty Thailand รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านความงาม คุณโดนัท (DONUTBeautyBrains) และ คุณต่อ (torpattarakul) มาแชร์ความรู้ บอกต่อเคล็ดลับดูแลผิวฉ่ำโกลว์ สุขภาพดี และนักรีวิว/Kols ชื่อดัง รวม 50 ท่าน ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ หลังจากที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ “Radiance Glow Series”คุณเนติ มีนมณี Trading and Online Business Director, Watsons Thailand กล่าวว่า วัตสัน ร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ต้องขอขอบคุณแบรนด์เป็นอย่างมาก ที่ให้ความไว้วางใจเปิดตัว Radiance Glow Series กับทางวัตสัน นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างทางแบรนด์กับวัตสัน ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแล้ว และยังเป็นสินค้าที่ถูกใจผู้บริโภคอีกด้วยด้านคุณนภพล เอกวรรณ Key Account Director Hebe Beauty Thailand กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง วัตสัน ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจแบรนด์ Y.O.U เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัตสัน และหวังว่าในอนาคต จะได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด และได้วางจำหน่ายในร้านวัตสันตลอดไปสำหรับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ใหม่ “Radiance Glow Series” ทางแบรนด์พัฒนาร่วมกับ คุณทาดะฮิโระ ชิมาดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Y.O.U LAB ความพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้ ใช้เทคโนโลยี MIZUGLOW TECH นวัตกรรมขั้นสูง ผสานไว้ในขวดเดียว โดยเน้นไปในเรื่องของสกินแคร์ที่ช่วยบูสต์ผิวฉ่ำโกลว์ กระจ่างใส 7 เท่า ใน 10 วัน (จากกลุ่มตัวอย่าง 128 คน)ขณะเดียวกันยังช่วยปลอบประโลมผิว สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว และปราศจากสารอันตรายที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ส่วนผสมหลักๆ สกัดจากซากุระ (Sakura Extract) กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวใสอมชมพู วิตามินซี 3 อนุพันธ์ (C-three Complex) ช่วยลดความหมองคล้ำของผิว ให้ผิวแลดูกระจ่างใส และ ไนอะซินาไมด์ หรือวิตามินบี 3 (Niacinamide) ช่วยลดการเกิดเม็ดสี หรือเมลานิน (Melanin)สินค้าในผลิตภัณฑ์ซีรีส์ใหม่ Radiance Glow Series ประกอบด้วย1. Y.O.U Radiance Glow Toner Essence เช็ดสิ่งสกปรก & ให้ความชุ่มชื่น2.Y.O.U Radiance Glow Illuminating Serum ผิวโกลว์กระจ่างใส & เรียบเนียน3.Y.O.U Radiance Glow Purifying Facial Foam ให้สะอาดล้ำลึก & สดชื่น4.Y.O.U Radiance Glow Advanced Day Cream ผิวเปล่งปลั่ง & ปกป้องผิว5.Y.O.U Radiance Glow Active Night Gel ซ่อมแซม & ฟื้นฟู𝗬.𝗢.𝗨 ให้ความสำคัญในการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลผิวหน้าเพื่อความงาม โดยได้รับอิทธิพลจากแพทย์ผิวหนังกับการดูแลสุขภาพผิวอย่างล้ำลึกและรังสรรค์ความงามอย่างธรรมชาติ เลือกสารสกัดและส่วนผสมชั้นนำจากทั่วโลก ปลอดภัย ด้วยปรากฏการณ์ '1+1>2' ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผสมผสาน ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การันตีในประสิทธิภาพ ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรชั้นนำระดับโลก และยังมี KIM SOO HYUN (คิม ซู ฮยอน) นักแสดงชื่อดังเป็น Beauty Ambassadorนอกจากนี้ ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงบอยกรุ๊ปสุดฮอต “PERSES” ที่มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมมากมายที่เนรมิตพื้นที่ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ ให้เป็นอีเวนต์ที่เสมือนอยู่ในห้องแล็บของ Y.O.U