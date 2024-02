กองทุนสื่อฯชูหนัง”มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ The Magic Seeds” นำร่องบุรีรัมย์พร้อมขยายโรงฉายอีกหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ดารานักแสดงร่วมงานฉายภาพยนตร์ “มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ The Magic Seeds” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กระแสตอบรับดีเยี่ยม เพิ่มรอบฉาย 4 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งภาพยนตร์ไทยจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ในประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างสรรค์จากแนวคิดและภูมิปัญญาของปราชญ์แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์ฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วเมื่อ วันพุธ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาในงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจัดฉายรอบสื่อมวลชนเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพีบุรีรัมย์ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ภาพยนตร์แนวใหม่ สัจนิยมมหัศจรรย์ หรือ Magical Realism เป็นผลงานของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหัวหน้าโครงการมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ น.ส.พวงเพชร สุพาวาณิชย์ ร่วมสร้างสรรค์โครงการและพัฒนาทักษะนักแสดงโดย อ.นภัสรพี สุนทรธิรนันทน์ กำกับการแสดง นายศิววงศ์ แซ่ล้อ เขียนบทภาพยนตร์ นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และได้รับเกียรติจาก อ.ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ นำเสนอเรื่องราวของ “พานพบ” เด็กหนุ่มที่ต้องก้าวผ่านและรับมือกับความผิดหวัง ความสูญเสีย ความขัดแย้ง จากเมล็ดพันธุ์วิเศษ 5 เมล็ด ที่จะพาเขาทะลุมิติไปผจญภัย ไขปริศนา จนค้นพบความมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงเขาไปทั้งชีวิต บนผืนแผ่นดินเกิดของแม่ จังหวัดบุรีรัมย์ นำแสดงโดย น.ส.ธนพร แวกประยูร หรือปาน นักร้องนักแสดงมากฝีมือ นายอนุชิต สพันธุ์พงษ์ หรือโอ นักแสดงรางวัลนาฏราช และคุณวรฉัตร ธำรงวรางกูรหรือ เฉียง ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ร่วมด้วย น.ส.แดนดาว ยมาภัย หรือ จ๊ะจ๋า ดาวรุ่งดวงใหม่ และนักแสดงมากฝีมือ เช่น คุณธีรนัยน์ ณ หนองคาย หรือ น้ำมนต์ คุณพิจิกา จิตตะปุตตะ หรือลูกหว้า นายเท่าฟ้า มณีประสพโชค หรือแทน และนักแสดงเด็ก น้องมามิ ด.ญ.จิตณิตา เต็มอุดมภาค น้องนาเดียร์ ด.ญ.ขวัญดาว พลวี และด.ช.ลูกทุ่ง สีตะรุ่งเรือง ที่จะมาผนึกพลังการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวสุดแสนมหัศจรรย์สู่สายตาผู้ชมน.ส.พวงเพชร หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่าแรงบันดาลใจมาจากการที่เคยทำงานด้านบันเทิงมาก่อนและครั้งหนึ่งได้มีโอกาสทำละครเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ประกอบกับเรียนจบทางด้านวารสารศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์ ทำกิจกรรมสื่อการละคร วารสาร ละครเวที และส่วนตัวสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตอยู่แล้วที่จุดประกายจนได้งานภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาคือการได้เจอคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมออภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อาชีพเป็นหมอแต่มาสนใจองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยเน้นความพอเพียง และพึ่งพาตนเอง ตัดสินใจสมัครเป็นเลขาฯเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านโดยให้พวกเขาเป็นผู้นำ เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าประชาชนไปรักษาที่โรงพยาบาลยิ่งรักษาคนยิ่งล้น ทั้งนี้ ได้เรียนรู้ ความเป็นครูของบรรดาปราชญ์ชุมชนทั้งหลายในทุกมิติ จนสุดท้ายพบคำตอบนั่นคือ ชาวบ้านสามารถปลดหนี้ได้ หลุดพ้นความยากจน ปราชญ์ชาวบ้านหรือชุมชนคือตัวแทนองค์ความรู้ที่ไปเชื่อมโยงทุกมิติของชีวิต ได้ร่วมงานกับคุณหมอมาหลายครั้ง ครั้งเช่นสร้างละครซีรี่6 ตอน ชื่อเรื่องต้นไม้ของพ่อกับหมอชนบทครั้งนี้มาต่อยอดและเอารากของการทำอยู่ทำกินซึ่งรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชน 4 ด้านได้แก่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ไร่นาสวนผสม และเกษตรธรรมชาติ สกัด 4 ความรู้เป็น 1 เดียวคือเกษตรประณีต แค่ลงมือทำในพื้นที่ 1ตารางเมตร จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับเรื่องเมล็ดพันธุ์มหัศจรรย์ เป็นเรื่องราวการถ่ายทอดของวิถีชีวิตทำอยู่ทำกิน เป็นรากแห่งความมั่นคง โดยเอาความจริงมานำเสนอในรูปแบบของสัจจะนิยมมหัศจรรย์ หรือMagical Realism เป็นครั้งแรก ความยาว 112นาที เป็นการใช้ชีวิตที่บุรีรัมย์ ต้องผจญภัย 5ด่าน เปิดให้คนดูได้ตีความทิ้งท้าย เป็นปราชญ์ที่ได้ความรู้จากธรรมชาติ พัฒนาและวิจัยชีวิตจนสามารถหลุดพ้นความยากจน และหนี้สิน มันมีพลังมาก การทำกินทำอยู่มันเชื่อมโยงทุกมิติของชีวิตสุดท้ายของเรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่า โลกทุกวันนี้ที่มีปํญหา เพราะแยกกันอยู่ ปราชญ์ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ มองเห็นและตระหนัก ธรรมชาติสอนเราความมหัศจรรย์อยู่ที่ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านที่ที่ทำให้หลุดพ้นจากความยากจน ปลดหนี้สิน และมีสุขภาพที่ดี โดยบุคคลต้นเรื่อง คือ สองปราชญ์ใหญ่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” ผู้พลิกชีวิตจากการเห็นความสำคัญของตนเองและธรรมชาติรอบตัว และ “พ่อคำเดื่อง ภาษี” ผู้มีวิธีปลดล็อคชีวิตโดยใช้จินตนาการสุดล้ำคู่ขนานไปกับความรู้ บนพื้นฐานของประสบการณ์จากความผิดพลาดด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกภาคส่วน ภาพยนตร์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ The Magic Seeds พร้อมนำเสนอเรื่องราวแห่งระบบธรรมชาติและภูมิปัญญาแห่งปราชญ์ชาวบ้าน สู่สายตาทุกคนแล้ว โดยจัดฉายรอบปฐมทัศน์ ในงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน และรอบสื่อมวลชน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพีบุรีรัมย์ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานนอกจากการจัดฉายภาพยนตร์แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม The Magic Talks มหัศจรรย์แรกของเมล็ดพันธุ์เหนือมิติ นำโดย "พ่อคำเดื่อง ภาษี" ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ น.ส.พวงเพชร สุพาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ และ อ.ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาเครือข่ายและองค์กรสัมพันธ์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมด้วยผู้กำกับ และนักแสดงนำอีกหลายท่าน มาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราว การเดินทางอันแสนมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ และการออกร้านจากภาคราชการ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และภาคเอกชนภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มเดินสายเพื่อนำไปจัดฉายสู่สาธารณชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งเริ่มแล้ว ณ เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ แคมปิ้ง มาร์เก็ต จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และจะขยายที่ภาคอีสานก่อนอาทิสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่ภาคอีสานอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแต่ละครั้งจะเชิญนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วย เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาแห่งปราชญ์ ระบบธรรมชาติให้กว้างขวางทั้งนี้ ภาพยนตร์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ The Magic Seeds ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนชาวบุรีรัมย์ โดยลงทะเบียนเข้าชมเกินความคาดหมาย ทางโรงภาพยนตร์เอ็มวีพี ซี่งให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด จึงได้อำนวยความสะดวกและเอาใจผู้ชมชาวบุรีรัมย์และจังหวัดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ด้วยการเพิ่มรอบฉายพิเศษพร้อมกัน อีก 4 รอบ 4 จังหวัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพี ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพีบิ๊กซี จ.ศรีสะเกษ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพีบิ๊กซี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงภาพยนตร์เอ็มวีพีบิ๊กซี จ.เลย ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ11.00 น.เพียงรอบเดียว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าชมภาพยนตร์แต่ละจังหวัดได้ ทาง Facebook : themagicseeds ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่โรงภาพยนตร์เอ็มวีพี จ.บุรีรัมย์ โทร 044-625-460 จ.ศรีสะเกษ โทร 045-613612 และ 045-613613 จ.กาฬสินธุ์ โทร 043-810-222 จ.เลย โทร 042-832-141สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ The Magic Seeds ได้ทาง Facebook : themagicseeds Twitter : themagicseeds Tiktok : @themagicseedsmovie