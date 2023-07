เบิร์ด-ธงไชย และ อิ้งค์ วรันธร ร่วมขับขาน ‘เธอคือพลังของฉัน’ บทเพลงอบอุ่น ซึ้งกินใจ ในวาระ 45 ปี ปตท.

จุดพลังใจ เติมรอยยิ้มให้ทุกคนและส่งมอบพลังแห่งความสุขให้คนไทยทุกคน ผ่านบทเพลงสุดพิเศษฉลองครบรอบ 45 ปี ปตท. ภายใต้แนวคิดแทนคำขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้กันตลอดมา พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงปีที่ 45 แล้วใน พ.ศ.นี้ สำหรับหรือซึ่งไม่เคยหยุดมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต อย่างไรก็ดี ปตท. ตระหนักเสมอว่า ความสำเร็จบนเส้นทาง 45 ปีที่ผ่านมา จะเกิดขึ้นได้ยาก หากขาดกำลังใจที่ดี ขาดพลังที่ดี และขาดความร่วมมือของคนไทยทุกคนดังนั้น ในวาระสุดพิเศษครบรอบ 45 ปี ในปี 2566 นี้ ปตท. จึงได้สร้างสรรค์และส่งมอบบทเพลงเป็นการแทนคำขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้แก่กัน รวมทั้งส่งต่อพลังความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ โดยมีศิลปินขวัญใจมหาชนและศิลปินสาวสุดป๊อปร่วมถ่ายทอดบทเพลงสุดพิเศษนี้โดยเนื้อหาของบทเพลงต้องการส่งพลังความรู้สึกดี ๆ ให้กันและกัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของ ปตท. ที่ว่าเพื่อใช้สื่อสารถึงความตั้งใจของ ปตท. ที่พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นพลังให้กับคนไทย รวมทั้งอยู่เคียงข้าง ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 45 ปีขณะที่ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ ก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับสตอรี่ที่ดีต่อใจ โดยเล่าผ่านนักแสดงคู่หนึ่งซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างและผ่านพ้นไปได้ด้วยความรัก และพลังใจดี ๆ ที่มีให้กันและกัน ซึ่งเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาไปถึงชุมชน การให้กำลังใจ การช่วยเหลือ ถือเป็นการจุดพลังและเติมใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ ในมุมมองของเห็นว่า การก้าวสู่ปีที่ 45 ของ ปตท. ถ้าเปรียบกับชีวิตมนุษย์ ก็อยู่ในช่วงวัยกลางคน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างกับคนทุกวัย ทั้งคนรุ่นใหญ่ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกัน และคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตและขับเคลื่อนประเทศไทยไปในอนาคต“สำหรับเนื้อหาของเพลงจะมี 2 จุดนะครับที่ผมนึกถึง จุดแรกคือ พลังของ ปตท. เนื่องจากเรามีคอนเซปต์ว่า Ignite Life Potential เป็นองค์กรที่จุดพลังให้กับคนไทยทุกคน จุดศักยภาพให้กับคนไทยทุกคนและก้าวต่อไปด้วยกัน จุดที่ 2 คือเนื้อหาของเพลงพูดถึงว่า เราได้เดินทางมาด้วยกันจากวันนั้นจนวันนี้ แต่ก็ยังมีหนทางพรุ่งนี้อีกยาวไกลที่จะเดินไปด้วยกัน เป็นการแสดงถึงคำมั่นของ ปตท. ว่าจะก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปสู่อนาคตร่วมกับคนไทยทุก ๆ คนครับ” นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่ศิลปินระดับตำนานขวัญใจมหาชนกล่าวถึงความรู้สึกขอบคุณ ปตท. ที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบพลังความสุขให้คนไทยในครั้งนี้ หลังจากเมื่อปี 2539 ก็ได้ร้อง “เพลงต้นไม้ของพ่อ” เนื่องในโอกาสที่ปตท. ปลูกป่าครบ 1 ล้านไร่ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และในครั้งนี้ได้กลับมาร่วมร้องเพลง “เธอคือพลังของฉัน” กับ อิ้งค์-วรันธร เปานิล ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ปตท. เพื่อร่วมจุดและส่งพลัง กำลังใจให้กับทุกคน“เบิร์ดเป็นคนที่โชคดีที่ได้ทำงานกับคนที่รักเบิร์ด เบิร์ดคิดว่าในเวลาที่เราเหนื่อย เราต้องมีลูกฮึดเพื่อให้เราลุกขึ้นสู้ เบิร์ดใช้เพลงของตัวเองเยียวยาและจุดพลังในใจของเราให้ลุกฮือขึ้นมา สำหรับเพลง “เธอคือพลังของฉัน” เป็นเพลงใหม่ที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้กำลังใจกับทุกคน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่ายอมแพ้ อย่าหมดหวัง เบิร์ดอยากให้เพลงนี้ช่วยเติมรอยยิ้ม เติมกำลังใจและเติมพลังให้ทุก ๆ คนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ให้เพลงนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลังให้กับคนไทยเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ครับ”ทางด้านศิลปินสาวสวยกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในโอกาสครบรอบ 45 ปี ปตท. และร้องเพลงร่วมกับพี่เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นครั้งแรก รู้สึกได้ถึงพลังงานที่ได้รับจากการร่วมงานในครั้งนี้“วันนี้ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดครั้งแรก รู้สึกได้รับพลังงานเยอะสุด ๆ พี่เบิร์ดเป็นคนเอนเนอร์จี้เยอะมาก ๆ พลังงานไม่ดรอปเลย คอยส่งมาให้เราตลอด แอบถามพี่เบิร์ดด้วยว่า ตอนทำงานเคยท้อบ้างไหม หรือเคยเหนื่อยไหม พี่เบิร์ดบอกไม่เคย พี่สนุกตลอด เรารู้สึกว่าดีมากเลย เราเป็นศิลปินรุ่นน้องที่ได้รับพลังจากพี่เบิร์ดมา รู้สึกว่ามีแรงเลยค่ะ อิ้งค์ขอขอบคุณ ปตท. ที่ให้โอกาสได้ร่วมทำงานในครั้งนี้ ขอฝากเพลง “เธอคือพลังของฉัน” ให้เป็นกำลังใจและพลังสำคัญให้กับคนไทยได้เดินไปข้างหน้าร่วมกันค่ะ”อย่างไรก็ตาม แม้จะเดินทางมาถึงปีที่ 45 แล้ว แต่เส้นทางข้างหน้ายังมีความท้าทายมากมายรออยู่ ทั้งเรื่องของวิกฤติพลังงานโลก วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างภาวะโลกร้อน ดังนั้น กลุ่ม ปตท. ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ใหญ่กว่าคำว่าพลังงาน และผลักดันการสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็น การขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV value chain) ทั้งการจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ ให้บริการเช่าใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยจะมียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมให้บริการกว่า 1,000 คัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้ากว่า 400 หัวจ่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพ ทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจรและเดินสายการผลิตภายในปีนี้ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ขณะเดียวกัน ปตท. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกว่า 45 พื้นที่ใน 29 จังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของ กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้นวัตกรรมยกระดับการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเริ่มต้นลงมือปลูกป่าเพิ่มเติม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. อีก 2 ล้านไร่ เพื่อเป้าหมายลดการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุ Net Zero หรือการดำเนินธุรกิจที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี 2050แน่นอนว่า นั่นเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต แต่ในวาระโอกาสสุดพิเศษครบรอบ 45 ปีนี้ ปตท. พร้อมส่งมอบความสุขและพลังให้กับคนไทย ด้วยการมอบของขวัญให้ผู้ใช้งาน LINE ทุกคนดาวน์โหลดเพลง “เธอคือพลังของฉัน” ใช้เป็นเสียงเพลงรอสาย Line Melody โดยดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม ศกนี้ โหลดฟรี ใช้ได้ตลอดไป และสามารถชม MV เต็ม ๆ ได้แล้วที่ YouTube Channel PTT หรือฟังผ่านแอพพลิเคชันมิวสิกสตรีมมิ่งชั้นนำ เช่น Plearn , Joox นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่น ๆ ให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมร่วมสนุกผ่านคลิปวิดีโอสั้น TikTok ตลอดจนเรื่องราวการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างคนไทยผ่านภาพยนตร์โฆษณาในวาระครบรอบ 45 ปี