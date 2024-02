จับโกหกพิธาโพสต์ "บ้านเก่าคุณยาย" เมื่อปี 58 มโนบ้านอภัยภูเบศรที่กัมพูชา

วันนี้ (6 ก.พ.) บนโซเชียลฯ มีการขุดภาพที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพอาคารหลังหนึ่งลงในอินสตาแกรม @tim_pita เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 พร้อมข้อความระบุว่า "My grandmother used to live in this house almost 1 century ago บ้านเก่าคุณยาย" (ยายของผมเคยอาศัยที่บ้านหลังนี้มานาน 1 ศตวรรษที่แล้ว) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า บ้านที่นายพิธาโพสต์เป็นบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ต้นตระกูลอภัยวงศ์ ในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ปรากฏว่าภาพดังกล่าวถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยจำนวนมากผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถามว่า "อาจารย์ตรีดาว อภัยวงศ์ เป็นญาติกับคุณพิธาด้วยหรือครับผม ขอตรวจสอบข้อมูลนิดหนึ่งครับ หรือคุณยายของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นทาสหรือบ่าวชาวเขมรของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับ?"ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งไปค้นหาภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจที่ชื่อว่า "รัตนโกสิเนหา Rattanakosineha" โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ระบุว่า "ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบอง ประเทศกัมพูชา หลังนี้เป็นต้นแบบของหลังที่ปราจีนบุรี หลังนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) สร้างไว้เพื่ออยู่อาศัยเองแต่ก็ไม่ได้อยู่ เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเสียก่อน ท่านจึงทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์จากเมืองพระตะบอง อพยพครอบครัวและบุตรหลานมาปราจีนบุรี ใน พ.ศ. 2460"อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในประวัติศาสตร์ระบุว่าบ้านหลังนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างไว้เพื่ออยู่อาศัยเองแต่ก็ไม่ได้อยู่ อพยพครอบครัวและบุตรหลานจากพระตะบองมาปราจีนบุรีในปี 2460 แต่อินสตาแกรมของนายพิธากลับระบุว่า "ยายของผมเคยอาศัยที่บ้านหลังนี้มานาน 1 ศตวรรษที่แล้ว" หรือ 100 ปีที่แล้ว หรือปี 2458 คำถามก็คือ ในปี 2458 ยายของนายพิธาไปอยู่ที่ไหน และอยู่บ้านหลังนี้จริงหรือไม่? เพราะเจ้าของที่สร้างบ้านยังไม่ได้อยู่อาศัยเลยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 หลังนายพิธาชนะการเลือกตั้งไม่นาน มีรายงานข่าวว่าสื่อโซเชียลฝั่งกัมพูชามีการระบุว่านายพิธามีเชื้อสายเขมร พร้อมกับแนบภาพอินสตาแกรมภาพบ้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่พระตะบองซึ่งนายพิธาโพสต์ และข้อความทำนองว่า ว่าที่นายกฯ คนใหม่ของไทย (ขณะนั้นยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี) มีเชื้อสายเขมร การกระทำดังกล่าวถือเป็นการขายชาติ ในการเมืองไทย มีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้ (14 พ.ค. 2566) ทิม พิธา แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคก้าวไกล ที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับ 1 อาจจะมีเชื้อสายเขมรอยู่ จากภาพที่ทิม พิธา ได้โพสต์ เป็นภาพของโรงเรียนในเขมรปี 2019 บอกว่าคุณย่าของเขาเคยอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ 100 ปีก่อน เป็นหลานของบุคคลสำคัญของจังหวัดพระตะบองเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน กลายเป็นที่วิจารณ์จำนวนมาก และชาวเน็ตไทย โดยเฉพาะผู้สนับสนุนนายพิธาออกมาตอบโต้เรื่องดังกล่าวล่าสุดเฟซบุ๊ก Honey Aphaivongs ของบุคคลในตระกูลอภัยวงศ์ โพสต์ลิงก์ข่าวสำนักหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่านายพิธาอาจเป็นท่านชายกำมะลอ พร้อมข้อความตลกขบขัน ระบุว่า "ช้าน (ฉัน) จะต้องไม่มีญาติแบบแดดดี้ส้มแน่ๆ จากสาแหรกตระกูลก็ไม่มีเลยนะคะ แล้วจะมาดองกันที่ตรงไหน แดดดี้ส้มต้องเอาปากกามาวงด่วนๆ แล้ว (หัวเราะ) #ท่าจะบ้าถึงที่สุด"อย่างไรก็ตาม ล่าสุดอินสตาแกรมของนายพิธาได้ลบภาพดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว