“แทตทู คัลเลอร์” จัดเต็ม ’กาลครั้ง 5 แทตทูฯ เฟสต์’ มาครบทุกเพลง ทุกอัลบั้ม

กลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของวงอีกครั้งเป็นครั้งที่ 5 ในรอบ 1 ปีนิดๆ กับวงดนตรีป็อปที่ใครๆ ก็รู้จักในวงกว้างอย่างวง ‘แทตทู คัลเลอร์’ จากค่ายสมอลล์รูม กับคอนเสิร์ต ‘กาลครั้ง 5 Tattoo Colour Fest.’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยช่วงเริ่มต้นคอนเสิร์ต ทั้ง 4 สมาชิกของวง ทั้ง ดิม-หรินทร์ สุธรรมจรัส (ร้องนำ), รัฐ พิฆาตไพรี (กีต้าร์/ร้องนำ), จั๊ม-ธนบดี ธีรพงศ์ภักดี (เบส) และ ตง-เอกชัย โชติรุ่งโรจน์ (กลอง) จะมาในชุดตามโปสเตอร์ และเริ่มบรรเลงเพลงจากอัลบั้มต่างๆ ได้แก่ ฝากที, อากาศร้อนๆ, ตั้งใจเรียน, เพลงของเรา และ สิ่งที่แสนดี ก่อนที่จะบรรเลงเป็นเพลงเมดเลย์ พร้อมกับแขกรับเชิญ ได้แก่ No.1, แล้วแต่แม่คุณ ที่ร้องร่วมกันกับ ตั้ง แบดวอยซ์ ผ่านทางวีทีอาร์, จากกันด้วยดี ที่ร่วมร้องกับ โต้ง ทูพี, บ้านของฉัน ที่ร่วมร้องกับ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และ เนรมิตเอง ที่ร่วมร้องกับ เอ๊ด 7 วิ และ ร้องร่วมกันในเพลงหลังสุดในช่วงนี้ จากนั้นทางวงก็เล่นร่วมกันบนเวทีหลักกับเพลงอีกเซต ไล่ไปตั้งแต่ ใจเกเร, รอยจูบ, One Night Stand และ คืนนี้สบายก่อนที่ทั้ง 4 คนจะย้ายเวทีไปที่เวทีเซ็นเตอร์สเตจ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณกลางฮอลล์ และบรรเลงเพลงอะคูสติกในช่วงแรก อย่าง นกน้อย, Like, ร้อนของ, แค่นั้นจริงๆ, ฉันรักเธอ และ สงครามเย็น ก่อนที่จะกลับมาร้องในท่ามกลางลูกเล่นหลอดวงกลมล้อมรอบเวทีอีก 4 เพลง คือ เจ้าพระยา, คนอ่อนไหว, ซ่อนหา และ ลับสุดยอด และพักเบรกในช่วงแรกด้วยวีทีอาร์ในระหว่างพัก ซึ่งในวีทีอาร์ก็ได้เล่นเพลงเมดเลย์ด้วยเช่นกัน คือ สุดท้ายแล้วเธอต้องไป, พรสวรรค์, ที่ประจำ, เย็นไว้ก่อน, แล้วแต่ และ ยอมแล้วหลังจากที่พักเบรกจบลง ทั้ง 4 คนก็กลับมาบนเวทีหลักอีกครั้ง พร้อมกับวง Thailand Phiharmonic Orchestra และร่วมร้องเล่นเมดเลย์ด้วยกัน ได้แก่ โอกาสสุดท้าย, อย่าร้องอายเค้า, กลัว, อยากรู้เสมอมา, อย่าอยู่เลย และ เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ ก่อนที่จะมอบเวทีให้ รัฐ มือกีตาร์ของวงได้ร้อง 3 เพลงรวด คือ รักแรกพบ, แปรผกผัน กับ รองเท้าเก่า และ ให้ ตง มือกลองของวง ได้ร้องเพลงแบบเดี่ยวๆ บนเวทีหลัก กับ คิดถึงก่อนชนะ ก่อนที่ทั้ง 4 คนจะกลับมาบนเวทีหลักอีกครั้ง ด้วย Super Car Care ที่มี ไบรท์-วชิรวิชญ์ มาร่วมร้องเป็นแขกรับเชิญด้วยต่อมาถึงคราวเป็นเพลย์ลิสต์ของ ดิม นักร้องนำ ด้วย Anyone Before, Morning Man, หลับลึก, เผด็จเกิร์ล, เจ็บแล้วไม่จำ, วัยทอง และ ยังอีก ต่อด้วยการแสดงบนเวทีลอยฟ้าอีก 3 เพลง ด้วย จำทำไม, รู้มั้ยจ๊ะ และ รถไฟเข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ได้จัดกระหน่ำเพลงเร็ว ด้วยเมดเลย์พร้อมกับน้องๆ แดนเซอร์ กับ เซาเถอะ, เธอต้องมีฉัน, เรือสำราญ และ คนสวย ก่อนที่จะเพิ่มความมันต่อเนื่องกับ เผลอไป, โกหก, ขาหมู, Cinderella และ เกาะร้างห่างรัก ปิดท้ายด้วยเพลงช้าที่ทำให้คนรู้จักอย่าง ฟ้า และ 3 เพลงช่วงอังกอร์ กับ เรือนแพ, เพลงสุดท้าย และ เปิดเพลงไหนเปิดเมื่อไหร่ก็ยังสวยงาม ปิดคอนเสิร์ตด้วย 64 เพลง จาก 6 อัลบั้มเต็ม พร้อมด้วยเวลาของคอนเสิร์ตรวมกว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง ทั้ง 2 รอบ ไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุด