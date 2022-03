Review ซีรีส์ : “Business Proposal - นัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธาน” ความหวานปนฮาที่เราอยากให้ดู!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใครที่คิดถึงเรื่องราวความรักแบบ Cinderella Story แนวถนัดของวงการ K-Series เป็นต้องตกหลุมรักซีรีส์รอมคอมเมื่อการไปนัดบอดแทนเพื่อนสนิทได้เปลี่ยนชีวิตสาวออฟฟิศคนหนึ่งไปตลอดกาล เพราะหนุ่มที่เธอนัดบอดดันเป็นท่านประธานบริษัทที่เธอทำงานรักวุ่นวายของเจ้าชายฟอร์มจัดกับสาวจอมโก๊ะจึงเริ่มต้นขึ้นแล้วยังพรั่งพร้อมด้วยทีมนักแสดงหน้าตาดีที่จะมาเขย่าหัวใจชาวติ่งให้ฟินสุดๆ เพราะซีรีส์เรื่องนี้ทั้งน่ารักและสนุกชนิดเบลอเรื่องเครียดในชีวิตจริงกันไปเลย!นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (2022) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก-คอเมดี้ที่มาแรงไม่แพ้อากาศร้อนระอุในเมืองไทยด้วยบทแนวถนัดเอกลักษณ์ของ K-Series เข้าทำนองพระเอกหล่อปานเทพบุตรฉลาดขั้นสุดเก่งรอบด้าน และต้องเป็นทายาทตระกูลมหาเศรษฐีของเกาหลีใต้ด้วยนะเออ แต่แล้วคิวปิดกลับทำให้เขาตกหลุมรักกับสาวออฟฟิศธรรมดาๆ (ที่ผู้หญิงหลายคนภาวนาอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของตัวเอง) แม้จะออนแอร์ได้เพียงไม่กี่ตอน แต่ความสนุกปนฮาก็พาซีรีส์ยืนหนึ่งติดอันดับท็อป 10 ของ Netflix ไปอีกหนึ่งเรื่องในเดือนมีนาคมนี้คงต้องบอกว่า ความสนุกของ Business Proposal I นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน อยู่ที่ความตลก ดูง่าย ไม่ซับซ้อน เตรียมนอนฟินจิกหมอนตามระเบียบ เนื้อเรื่องเดาทางได้และเป็นแนวคลาสสิคที่หลายคนชื่นชอบ มีความละครซ้อนละครอีกทีเพิ่มดีกรีความตลกให้น่าติดตาม ดัดแปลงจากเว็บตูน “The Office Blind Date” นำเสนอเป็นซีรีส์ 16 ตอน ๆ ละ 60 นาที ผสมวิธีเล่าเรื่องสไตล์ MV ในบางซีนเพื่อความกระชับ ปรับสีสันให้สดใส ดูเหนือจริงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ขัดเขินเกินเบอร์จัดว่าเป็นซีรีส์เลอค่าสำหรับคนที่โหยหาความตลกและเสียงหัวเราะ ในช่วงเวลาที่มีแต่ข่าวเศร้า ดราม่าโรคระบาด และข่าวสงครามให้ตามลุ้นกันรายวันอีกหนึ่งความดีงามต้องยกให้ทีมนักแสดง “งานดี” จนนี่ไม่รู้จะตกหลุมรักใครก่อนดี ทั้งพระเอกหล่อขั้นเทพ “อันฮโยซอบ” (จากซีรีส์ Lovers of The Red Sky) ในบทของท่านประธานคังแทมู เพอร์เฟ็กต์แมนที่แอบมีความซื่อใสในเรื่องของความรัก ขนาดนางเอกปลอมตัวมาแค่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวและเมคอัพเท่านั้นก็แยกไม่ออกแล้ว หรือพ่อคุณเอ๊ยอีกคนที่ทำเอาหลายคนตกหลุมรักก็ต้องพระรองหน้าใสนัยน์ตาชวนเคลิ้มฝันเจ้าของฉายา “พ่อหนุ่มยิ้มละลาย” (สาว ๆ ก็ตายกันไปเลยสิค้า) อย่าง “คิมมินกยู” ผู้มารับบทเลขาฯ ชาซองฮุนหนุ่มมาดขรึมสุภาพบุรุษสุดซอยอดีตเด็กกำพร้าแต้มบุญนำพาให้เขาเป็นน้องชายของท่านประธานเช่นเดียวกับนักแสดงสมทบฝ่ายชาย ที่ขายความหน้าตาดีและมีเสน่ห์ไม่แพ้กันอย่าง “อีมินอู” รับบทเป็นเชฟซงวอนซ็อก หนุ่มหน้าใสรอยยิ้มละมุนเพื่อนสนิทที่นางเอกแอบหลงรักมานานหลายปี แต่เขาก็ดูท่าทีไม่มีใจและเปิดตัวแฟนทำร้ายจิตใจอันเปราะบางของนางเอกอีกต่างหาก ถึงอย่างนั้นก็มีบางโมเม้นท์ที่ชวนให้เราคิดไปว่า บางทีเจ้าตัวอาจจะแอบชอบนางเอกอยู่ลึกๆ แค่ไม่รู้ใจตัวเองด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเพื่อนส่วนนักแสดงฝ่ายหญิงก็หน้าตาดีและฝีมือไม่เป็นสองรองใครเช่นกัน นำแสดงโดยนักแสดงดาวรุ่งมากฝีมือ “คิมเซจอง” ผู้โด่งดังจากการเป็นไอดอลในฐานะสมาชิกวง I.O.I และ Gugudan ก่อนจะผันตัวเป็นศิลปินเดี่ยวและนักแสดง เรื่องนี้เธอรับบทชินฮารี-พนักงานสาวออฟฟิศธรรมดาที่มาพร้อมพรสวรรค์ในการชิมอาหารและทักษะด้านการแสดงติดตัวด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสาวคนสนิท “จินยองซอ” (รับบทโดย ซอลอินอา) ทายาทตระกูลใหญ่ในเกาหลีที่ไหว้วานให้เธอปลอมตัวไปนัดบอด (Blind Date) ดูตัวแทน แต่มีข้อแม้ว่า ทำอย่างไรก็ได้ให้ฝ่ายชายปฏิเสธเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง 8 แสนวอนแม้จะสวมวิญญาณคุณหนูตัวปลอมทั้งที่เจ้าตัวไม่ประสาเรื่องความรักตามแบบฉบับสาวเนิร์ดที่ดูทรงแล้วน่าจะไม่เคยมีแฟนแต่ชิมฮารีก็งัดกลเม็ดเด็ดพรายในตำรามาไล่หนุ่มคู่เดทได้หลายครั้ง ทั้งฟอร์มเป็นร่างทรงองค์เทพ สาวผู้ช่ำชองเรื่องอย่างว่า และมือที่ 3,4,5 แบบไม่ตั้งใจ แต่หารู้ไม่ว่าเธอดันทำให้พระเอกตกหลุมรักความแปลกแหวกขนบกุลสตรีศรีโซลเข้าอย่างจังและถึงขั้นขอเธอ (ในฐานะจินยองซอ) แต่งงานแม้ตอนแรกพระเอกจะฝืนใจมาดูตัวตามคำสั่งของคุณปู่ แต่หลังจากได้รู้จักกับนางเอกก็ทำให้เขาอยากเปิดใจให้ใครสักคนรักจอมปลอมที่ดูท่าจะจบง่ายกลับกลายเป็นรักแรกพบสำหรับท่านประธาน แต่ไม่นานเขาก็จับโป๊ะได้อย่างรวดเร็ว แต่นางเอกก็เลือกที่จะหลอกซ้อนหลอกอีกขั้น ด้วยการโกหกว่านางเป็นสาวออฟฟิศแห่งหนึ่งนอกเมือง เพื่อปกปิดตัวตนว่าเธอเป็นลูกจ้างของพระเอกนั่นล่ะไม่นานพระเอกก็จับโป๊ะได้อีกรอบ และทำโทษด้วยการแกล้งให้เธอป่วนประสาทเล่นจนเหงื่อตกแต่แกงน้องได้ไม่นานท่านประธานก็แพ้ความน่ารักผสมโก๊ะกังปังปุริเย่ของเธอ และขอคบกันจริงจังในฐานะ “ชินฮารี” กับ “ท่านประธานคังแทมู”เมื่อเป็นความรักระหว่างท่านประธาน VS พนักงานบริษัท ก็ต้องปิดบังเป็นความลับไม่ให้เพื่อนร่วมงานและคุณปู่อารมณ์ดีจับโป๊ะได้เป็นธรรมดา ความฮาจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความรักที่ผลิบานในใจของทั้งสองคนอีกคู่ที่น่ารักไม่แพ้กันคือ “จินยองซอ VS เลขาฯ ชา” ที่ต่างก็ตกหลุมรักแรกพบกันในทันที แล้วยังมีเหตุจำเป็นให้ฝ่ายหญิงต้องเก็บของออกจากเขตรั้วไพศาลมาเป็น girl next door ของเลขาฯ ชา คู่นี้มีความคืบหน้าเร็วไม่แพ้คู่หลักและมีฉากจุ๊บดูดดื่มให้คนดูวิ่งรอบหมู่บ้านส่วนคู่หลักก็สะดุดล้มปากประกบปากกันตามขนบ เข้าทำนองหนุ่มฟอร์มจัด (สองคน) ตกหลุมรักเวิร์คกิ้งวูแมนจอมเปิ่นที่ดูแล้วฟินอย่าบอกใครเลยล่ะซีรีส์มีโมเม้นท์โรแมนติกสวีทหวานตามสไตล์พระเอกสายเปย์ และความตลกปนฮาของชิมฮารีที่มักจะร้อนตัวกลัวความแตกจนถึงขั้นทำอะไรรั่ว ๆ ออกมาให้เราได้หัวเราะจนปวดท้องบางซีนก็ทำเอาสาว ๆ อยากสิงร่างชินฮารีให้รู้แล้วรู้รอดไป ก็ท่านประธานทั้งหล่อ รวย สูง สมาร์ท รักเดียวใจเดียวใครทนพลังดาเมจรุนแรงไหวไปก่อนเลยนอกจากนี้ซีรีส์ยังผสมผสานเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนสาว ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และทิ้งปมวัยเด็กอันขมขื่นของท่านประธานได้อย่างกลมกล่อม โดยเฉพาะความน่ารักระหว่างชินฮารีและจินยองซอ รวมถึงความอบอุ่นในครอบครัวชินฮารี และเพื่อนร่วมงานรั่วๆ ให้ได้หัวเราะกันบ้างส่วนเรื่องราวจะดราม่าน้ำตาร่วงช่วงกลางค่อนไปทางท้ายเรื่องตามฟอร์ม K-Drama ในทิศทางไหน คงต้องรอติดตามได้ในซีรีส์เรื่องนี้ถึงจุดนี้ก็บอกได้คำเดียวว่า “ดูเถอะ เราไม่อยากให้เธอพลาด”ผลงานกำกับของ พัคซอนโฮ เขียนบทโดย ฮันซุลฮีและ ฮงโบฮี ออนแอร์แล้วทุกวันจันทร์และอังคารทาง SBS ติดตามได้ทาง Netflixเอาล่ะ! คลิกชมตัวอย่างสนุก ๆ กันได้เลยรัสรินทร์mydramalist.com/ www.hancinema.net/