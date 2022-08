สมกับการรอคอย “JEEP One Night Stand” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์

คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินรุ่นใหญ่ที่จัดเต็มจัดใหญ่และคุ้มค่าสมกับการรอคอยของแฟนๆจบอย่างสวยงาม อบอุ่น คุ้มค่าสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของผู้เป็นเจ้าของซิงเกิ้ลดังเพลงเพราะฟังติดหูอย่าง “โอกาส” “ความเหงาเข้ามารบกวน” “DNA” “เงย” “ขอบคุณที่…Thoni” “วาง(ช่างแม่ง)” “เจ้าชายกบ” นอกจากศิลปินแล้วจี๊บคือผู้อยู่เบื้องหลังการให้โอกาสศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังโด่งดังในไทยมากมายหลายคน และนี่ถือเป็นการประเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกที่มอบเป็นประสบการณ์ดนตรีสุดพิเศษให้กับแฟนๆ คนไทยทันทีที่เวลา 18.30 น. ประตูของ Lido Connect Hall 3 เปิดออกนั้น แฟนๆ ต่างก็หลั่งไหลเข้าไปจับจองพื้นที่ของตัวเอง ไม่นานความสนุก ความบันเทิงก็ได้เริ่มขึ้น เมื่อ จี๊บ ออกมาทักทายแฟนเพลงด้วยเพลงแรก “โอกาส” ต่อเนื่องด้วยเพลง “เจ้าชายกบ” และ “กลับคำเสีย”การจัดลำดับเพลงเลือกเพลงขึ้นมาร้องโชว์นั้นจี๊บรู้ดีว่าแฟนเพลงของตัวเองต้องการดูโชว์แบบไหน อย่างไร ด้วยดนตรีเพลงสไตล์ไหน เพลงแต่ละเพลงที่คัดเลือกมานั้นก็ล้วนแต่เป็นเพลงที่คุ้นหูและได้รับความนิยม นอกจากนี้จี๊บยังเสิร์ฟความสุขเพิ่มขึ้นกับการขนแขกรับเชิญขึ้นโชว์ล้นเวที ซึ่งศิลปินดังเหล่านั้นล้วนเป็นคนสนิทคนคุ้นเคยกันทั้ง MEAN, WANYAI, OUI BUDDHABLESS, SARA SALOHA, นายนะ, BAMM, TOR SAKSIT, FIRST ANUWAT, ไก่ สุธี มาทำการแสดงเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกของเวที “SARAH SALOHA” ที่มาในเพลงฮิตของตัวเอง “นะครับ (ได้ไหม)” และคว้าเพลง “โต๊ะริม” ของ NONT TANONT มาร้องโชว์ในเวอร์ชั่น SARAH จี๊บเสิร์ฟต่อด้วยด้วยเพลง “ความเหงาเข้ามารบกวน” และ “The Blower’s Daughter”ตามติดมาด้วยศิลปินวง MEAN มาใน 3 เพลง “วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ” “พอเถอะ” และ “หมายความว่าอะไร” และเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ FIRST ANUWAT ได้กลับขึ้นโชว์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง บรรยากาศการโชว์ร่วมกันระหว่างจี๊บ และ เฟิร์ส นั้นคุกรุ่นไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข อย่างอบอุ่น ที่แฟนๆ ทุกคนสัมผัสได้จากเพลง “รอยยิ้มของทุกวัน” และ “ตั้งใจรัก”ด้าน WANYAI, OUI BUDDHABLESS, นายนะ, BAMM, TOR SAKSIT ก็ทำให้แฟนเพลงทุกคนโยกตัวตามตลอดของคอนเสิร์ต และค่ำคืนก็ไม่หมดความพิเศษเท่านั้นเมื่อ NONT TANONT โผล่เซอร์ไพรส์ร่วมแจมบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดให้กับคนดูทั้งฮอลล์ เปิดโชว์ในเพลง “โต๊ะริม” ออริจินอลเวอร์ชั่นด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกของต้นฉบับ เรียกได้ว่าเซอร์ไพร์สกันทั้งจี๊บ คนดูและทีมงานกันเลยทีเดียวจนกระทั่งในช่วงอังกอร์หรือไฮไลท์ที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอย จี๊บก็ไม่ทำให้แฟนเพลงทั้งฮอลล์ต้องผิดหวัง นำเพลงฤดูที่ฉันเหงาและเพลงวาง มาโชว์ปิดได้อย่างประทับใจ แฟนๆ คนดูในฮอลล์ล้วนสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินที่จี๊บส่งผ่านมายังคนดู พูดได้เต็มปากว่า BUD LIVEHOUSE Special : JEEP One Night Stand” แฟนๆ พกความสุข อิ่มเอมใจกลับบ้านไปทุกคน…#JEEP #JEEPTK#LOVEISENTERTAINMENT #JEEPLOVEIS#JEEPOneNightStand