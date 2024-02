เอ็มพี กรุ๊ป เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ตรวจยีนหาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมก่อนเกิดโรคร้าย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่องการรณรงค์หยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ในหัวข้อ Medical Insight and Into HPV: Finding HPV = Stop Cervical Cancer ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้สตรีไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองด้วยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และธุรกิจสุขภาพครบวงจร (Total Solution) และบริษัทในเครือ จัดงาน “MP Group Genomic Health and Wellness” ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เปิดตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจ Genomic และ Wellness gene ซึ่งเข้ามามีบทบาทและความสำคัญอย่างมากทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการตรวจหายีนก่อโรคหรือ Pathogenic variant ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อีกทั้งได้มีการเปิดตัว HPV the TOILAB เพื่อร่วมรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองด้วยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงภายในงาน “MP Group Genomic Health and Wellness” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Genomic Health and Wellness” และ คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมฟังการอภิปราย พร้อมด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการตรวจยีน เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาและการป้องกันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ด้วย ได้แก่นายแพทย์ ชาง ซุก กี (Chang-Seok Ki, MD, PhD) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีซี จีโนม ประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของนวัตกรรมด้านชีวสารสนเทศ หรือ Bioinformatic จากประเทศเกาหลีใต้ กล่าวถึงการนำ Bioinformatic เข้ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และชี้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจยีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายนายแพทย์ ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กล่าวถึงการนำการตรวจยีนมาใช้ในการวินิจฉัยโรค เพื่อวินิจฉัยหายีนที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง นำไปสู่การรักษา โดยการพัฒนายาพุ่งเป้าเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ซึ่งเป็นการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ทั้งนี้ คุณนทพร บุญบุบพา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอ็มพี กรุ๊ป ได้นำนวัตกรรมการตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงของโรคร้ายเข้ามาในประเทศไทย โดยให้บริการภายใต้การบริหารงานของบริษัท เฮลท์ พลัส โกลบอล ลาบาราทอรี่ (Health Plus Global) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามารับบริการการตรวจยีนด้วยเทคโนโลยี และ AI ที่ทันสมัย แม่นยำ พร้อมทั้งรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคร้าย ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน”