“คินน์ เวิลด์ไวด์” รับรางวัล Business+PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 สุดยอดสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2023 “ดร.ศิริพร” เผย ภูมิใจ “คินน์ นัตโตะ” คว้ามาแล้ว 6 รางวัล การันตีคุณภาพ

บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ผู้ผลิตโภชนเภสัช “คินน์ นัตโตะ” รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 : รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566” ในกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลดร.ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด หรือ หรือ KINN กล่าวว่า ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความสำเร็จของทีมงานทุกคนที่มุ่งมั่นผลิตสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค เราได้ร่วมวิจัยกับ ไบโอไต้หวัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง นำถั่วนัตโตะมาสกัด จนได้สารสกัดนัตโตะไคเนส (Nattokinase) ที่มีความเข้มข้น 20,000 ไฟบริโนปรินยูนิตต่อกรัมใน 1 แคปซูล ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล, ลดไตรกลีเซอไรด์ บรรจุอยู่ในแคปซูลที่ทำจากข้าวโพด ถือเป็นโภชนเภสัชธรรมชาติ 100% ทั้งสารสกัดและแคปซูล นอกจากนี้ยังร่วมการวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ เรด ยีสต์ ไรด์ พาวเดอร์ และนัตโตะ เฟอร์เมนต์เต็ด พาวเดอร์ ต่อระดับไขมันในเลือด และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้คินน์ นัตโตะ มีความโดดเด่นในตลาดโภชนเภสัชและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคตลอด 6 ปีที่ผ่านมา“รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ 6 สำหรับ คินน์ เวิลด์ไวด์ โดยก่อนหน้านี้เราได้รับรางวัลมาแล้ว 5 รางวัล ได้แก่ 1.The Best International Innovation Award 2018 รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้รับรางวัลที่ประเทศฮ่องกง 2. รางวัล Asean Award 2018 รางวัลเกียรติคุณ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นและนักพัฒนาระดับสูงประชาคมอาเซียน 3. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมอาหารเสริม ไบโอเทคโนโลยี จากศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) 4.รางวัล The Best Health Innovation 2022 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ชาวออฟฟิศยกให้เป็นที่สุดแห่งปี 2022 และ 6.รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” ภาคธุรกิจและเวชภัณฑ์ : Personal Product & Pharmaceuticals ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” จัดโดย สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ดร.ศิริพร กล่าวอย่างภาคภูมิใจดร.ศิริพร กล่าวว่า โภชนเภสัช “คินน์ นัตโตะ” ถูกค้นคว้าวิจัย เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง ตัวเลขเมื่อปี 2565 พบผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงถึง 38 ล้านคน คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเกินกว่า 45 ล้านคนอย่างแน่อน นอกจากนี้สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว คนเราเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงและเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและโรคที่ไม่ติดต่อ 4 โรค ได้แก่ 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โรคมะเร็งปอด 3. โรคเบาหวาน และ 4.โรคทางเดินหายใจ ผลพวงจากทั้ง 4 โรค ดังกล่าว ทำให้เกิด ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะความดันเลือดสูง ภาวะน้ำตาลเลือดสูงและภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน ซึ่งทั้ง 4 โรค ล้วนมีสาเหตุจากไขมันในเลือดสูง ที่เกิดจากอาหารการกิน “คินน์ นัตโตะ” เป็นตัวช่วยลดภาวะปัญหาดังกล่าว พิสูจน์ได้จากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ที่รีวิวผลลัพท์หลังรับประทานอย่างมากมายประธานกรรมการบริหารฯ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ กล่าวว่า ปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้สูงวัย หลากหลายแบรนด์ และมีผู้เล่นเยอะ แต่สำหรับ คินน์ เวิลด์ไวด์ แม้เราเป็นองค์กรเล็ก ระดับ SME เล็กแต่ว่องไว พร้อมปรับเปลี่ยนท่วงท่ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันเหตุการณ์ หัวใจหลักของแบรนด์คินน์ คือ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีนวัตกรรมและงานวิจัย มีความเป็นธรรมชาติ เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ และที่สำคัญต้องเห็นผลจริง ในอนาคตเราได้วางโรดแมปไว้ว่าในปี 2567 เราจะลอนช์ โปรดักส์ ออกมาอีก 4 สูตร เพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัย โดยทุกสูตรมีงานวิจัยรองรับ ทั้งนี้ ในส่วนของพันธมิตรที่เรามี และการร่วมทำวิจัยกับองค์กรระดับโลกอย่าง ไบโอไต้หวัน ทำให้เรามั่นใจว่า ภายใน 2 ปี คินน์ เวิลด์ไวด์ จะสามารถเข้า IPO ได้อย่างแน่นอนสำหรับช่องทางการจำหน่าย คินน์ นัตโตะ ดร.ศิริพร กล่าวว่า สามารถหาซื้อได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ช้อปปี้, ลาซาด้า, เฟสบุ๊ค, ติ๊กต๊อก, ไลน์ ส่วนช่องทางออฟไลน์ เราเป็นพันธมิตรกับทาง Fascino ร้านขายยาอันดังหนึ่งของประเทศไทย ที่มีอายุถึง 40 ปี มีวางจำหน่ายทุกสาขา และที่ร้านขายยา พีแอนด์เอฟ ทุกสาขา เช่นเดียวกัน