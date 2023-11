“Nutrition Profess” โชว์เหนือแถลงความสำเร็จงานวิจัย “YesCare” รางวัลระดับเหรียญทอง

ผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจร จัดงานแถลงข่าวโชว์รางวัลใหม่ล่าสุดของสินค้า YesCare ภายใต้แบรนด์ RealElixir โดยมีผู้บริหาร​ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด และ​ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินโนไวเทิลเทค จำกัด ร่วมแถลงรางวัลชนะเหรียญทองจากเวทีระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (siif 2023) ในรางวัลงานวิจัย YesCare ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลดวงตา จากสารสำคัญจากดอกดาวเรือง (Marigold Extracts) นับว่าเป็นรางวัลที่ 2 ของ YesCare ที่ได้รับในปีนี้เลยโดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสามารถบงชี้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ Yes Care มีส่วนผสมสารสกัดลูทีน ซีแซนทีนเข้มข้นที่ได้จากดอกดาวเรือง การได้มาซึ่งสารสกัดที่เข้มข้นนี้ ใช้เทคนิคการสกัดด้วยแสงคลื่นสั้น ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสกัดสารสกัดให้มีกิจกรรมทางชีวภาพ รวมถึงลูทีน ซีแซนทีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังมีวิตามิน A E B และแร่ธาตุ Zn ที่ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายและดวงตา จากผลที่ได้พิลีมโดยอาสาสมัครจำนวน 24 คน หลังทานผลิตภัณฑ์ Yes Care ไม่มีอาการอื่นข้างเคียงหรือผิดปกติอื่นใด และที่น่าพึงพอใจผลหลังการทานผลิตภัณฑ์ Yes Care สามารช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง ความไม่สบายตา เป็นต้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าว “การที่เราเป็นอาหารเสริมไทย ในการไปปักหมุดสำคัญในเวทีต่างชาติครั้งนี้จะทำให้เป็นมาตรฐานใหม่ ว่านอกจากมาตรฐานความปลอดภัยแบบไทยๆ แล้ว การที่สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับ ที่ทดสอบกับผู้บริโภคจริงๆ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ ผู้บริโภคมั่นใจได้จริงๆ ว่าอาหารเสริมไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก เค้าจึงสามารถทานได้อย่างมั่นใจ และภูมิใจไปพร้อมๆ กัน”