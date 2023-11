คนดัง ร่วมเปิดตัว ฮารุนะ ผงผักพรีไบโอติก นวัตกรรมใหม่ดูแลลำไส้ แก้เพนพ้อยท์ คนทั่วโลก ตั้งเป้า 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

ฮารุนะ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พร้อมด้วย กองทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ต่อยอดนวัตกรรม เปิดตัว ฮารุนะ ผงผักพรีไบโอติก นวัตกรรม 3P.. เพื่อลำไส้ยิ้มได้ ป้องกันปัญหาโรคลำไส้และ แก้ปัญหาท้องผูกได้ 98% เจาะเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมช่องทางการจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ ตั้งเป้ายอดขายกว่า 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปีนายนที ศิริธรรมวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาผงผักพรีไบโอติก “ฮารุนะ” (Haruna Brand) กล่าวว่า“ภาวะลำไส้ไม่สมดุล และอาการท้องผูกถือเป็น 1 ในปัญหาสุขภาพ หรือ เพนพ้อยท์ ของคนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัท วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ Health Tech Start-Up ได้พัฒนานวัตกรรม ฮารุนะ (Haruna) ผงผักพรีไบโอติก ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% โดยใช้นวัตกรรม แป้งทนย่อย (Resistant Starch) ทำให้แป้งสามารถทนทานต่อกรดในกระเพาะ และการดูดซึมในลำไส้เล็กและกลายเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ให้เป็นปกติ ทำให้ลำไส้แข็งแรงและทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น”ในปี 2565 บริษัท วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งนวัตกรรม Haruna ผงผักพรีไบโอติกเข้าประกวดโครงการนวัตกรรมระดับประเทศ คือ โครงการนิลมังกร The Reality ธุรกิจนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ารอบ Final และโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ด้านเศรษฐกิจ)“โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ NIA นำ Haruna ผงผักพรีไบโอติก เข้ารับการวิจัยลำไส้จำลอง (Guts Model) จึงพบว่า Haruna ผงผักพรีไบโอติก มี “นวัตกรรม 3P” คือ ฮารุนะเป็นพรีไบโอติก อาหารจุลินทรีย์ ที่สร้างโพรไบโอติก ที่เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์สำคัญในลำไส้ถึง 9 กลุ่ม และได้เจริญเติบโตแบบทวีคูณ ส่งผลต่อการสร้างกรดไขมันห่วงโซ่สั้น หรือ โพสไบโอติก ที่สมดุลในลำไส้ ทำให้ลำไส้แข็งแรง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาท้องผูกได้ 98.4%” จึงทำให้มั่นใจว่า Haruna ผงผักพรีไบโอติก สามารถแก้ปัญหาท้องผูกของทุกคนในประเทศไทยได้”โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ยกระดับ Haruna ผงผักพรีไบโอติก ให้เป็น Preventive Medicine ดูแลลำไส้ คือการป้องกันโรคและรักษาอาการก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก NIA ในโครงการ Thematic Innovation เพื่อผลักดันให้ฮารุนะ Haruna ผงผัก พรีไบโอติก เข้าสู่ “อาหารสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์การบริโภคเป็นพิเศษ” โดยมี รศ. ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษางานวิจัย พร้อมกันนี้ Haruna ผงผักพรีไบโอติกยังได้รับทุน TED Market Scaling up จาก TED Fund เพื่อสนับสนุนเรื่องการทำตลาดและจัดจำหน่าย โดยได้บริษัท เอ็นเนอร์เบส จำกัด ที่มีคุณประถิมา อุเทนพิทักษ์ กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์เบส จำกัด พาร์ทเนอร์คนสำคัญ เข้ามาช่วยส่งต่อนวัตกรรมถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA มีเป้าหมายจะสนับสนุนและส่งเสริม เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ วิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจชุมชนไทย โดยปรับเพิ่มการพัฒนาด้านการตลาดให้มากขึ้น เพื่อทำให้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าการส่งออกได้จริง ซึ่ง NIA ยังให้ความรู้ผู้ประกอบการเพิ่มเติมในด้านการสร้างธุรกิจแบบ Startup ที่มี “นวัตกรรม” เป็นตัวนำทาง โดย NIA ยินดีสนับสนุนทุกนวัตกรรมของคนไทยที่มีศักยภาพให้เติบโต และอยากเห็น Haruna ผงผักพรีไบโอติก เป็นยูนิคอร์นรายหนึ่งของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งถือว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเติบโตอย่างยั่งยืน”นอกจากนี้ Haruna ผงผักพรีไบโอติก ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TED Market Scaling up ของทาง TED Fund จาก 200 กว่าโครงการที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังได้รับรางวัลการ Vote จากผู้ร่วมอบรมโครงการ TED Market Scaling up ว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนที่สุดนายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เปิดเผยว่า “Haruna ผงผักพรีไบโอติก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้านวัตกรรมค่อนข้างมาก ที่สามารถเติบโตได้เร็ว หากมีทุนสนับสนุนด้านการตลาดจากภาครัฐ จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้โตได้เร็วยิ่งขึ้น โดย Haruna ผงผักพรีไบโอติก เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ TED Fund จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาและสนับสนุนการตลาด ตั้งแต่การปรับแพคเกจ, ด้าน Influencer, การทำการตลาดทั้ง Online และ Offline เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และนอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้ว ทาง TED Fund ยังมีการให้ความรู้ผู้ประกอบการในด้านธุรกิจอีกด้วย”“ปัจจุบันตลาดพรีไบโอติกมีมูลค่าสูงถึง 2.2 หมื่นล้านเหรียญ และการคาดการณ์ว่าจะพุ่งแตะระดับที่ 3.2 หมื่นล้านเหรียญภายในปี 2026 โดยจะมีอัตราความเจริญเติบโตต่อปีสูงถึง 8.3 % ขณะที่ตลาดพรีไบโอติกประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 4.1 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกถือเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก การนำพรีไบโอติกไปเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยบริษัท วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เอ็นเนอร์เบส จำกัด ตั้งเป้ายอดขายนวัตกรรม Haruna ผงผักพรีไบโอติก ในการช่วยเหลือคนไทยแก้ปัญหาลำไส้ สูงถึง 300 ล้านบาทภายในเวลา 3 ปี” นายนที กล่าวปิดท้ายผลิตภัณฑ์ Haruna ผงผักพรีไบโอติก มี 3 แบบ 1. Haruna เป็น ผงฮารุนะ ทำจาก ธรรมชาติ 100% ใช้ผสมน้ำหรือโรยอาหาร ให้คนรักสุขภาพทานเพื่อดูแลลำไส้ 2.Haruna Preto (ฮารุนะ พรีโตะ) ผสมไฟเบอร์ เป็นผงชงดื่ม 2. Haruna PreJoy (ฮารุนะ พรีจอย) เจลลี่ ผสมไฟเบอร์ น้ำหนักรวม 20,000 mg ปรับสมดุลลำไส้ ขับถ่ายปกติ ไม่ปวดบิด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ Haruna ผงผักพรีไบโอติกได้ที่ ร้านขายยา , ร้านในโครงการ SME Big match ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย และเพจเฟสบุค HarunaThailand หรือ www.HarunaThailand.com หรือโทรสอบถามได้ที่โทร 089-399-9199