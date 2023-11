ฟื้นแบรนด์ดอกหญ้าลงอี-บุ๊ก ประเดิม 3 กิจกรรม สร้างนักเขียน-นักพากษ์ ปั้นนิยาย LGBTQ+

วันนี้ (22 พ.ย.) จากกรณีที่นายอดิศักดิ์​ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เปิดเผยว่า กำลังพัฒนา​ e-Book​ Platform​ ให้เป็นมากกว่าการขายหนังสือบนออนไลน์​ Beyond​ The​ Bookstore​ โดยมีนักลงทุนที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมเข้ามาสนับสนุนร่วมลงทุน โดยได้ขอซื้อแบรนด์ร้านหนังสือดอกหญ้าที่เคยได้รับความนิยมในอดีต​ มาใช้ในชื่อ Dokya​ eBook​ วางไทม์ไลน์จะเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอกหญ้า อีบุ๊ก จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนเปิดตัว Dokya eBook Platform อย่างเป็นทางการ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 8 เม.ย. 2567 จึงได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ จัดโครงการประกวดนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ พล็อตนวนิยาย และทีมพากย์ ชิงเงินรางวัลเงินสด 220,000 บาท และเปิดโรงเรียนนักเขียนดอกหญ้า อะคาเดมี่ (Dokya Academy) เพื่อชวนให้วงการหนังสือ นักเขียน และนักอ่าน ย้อนรำลึกถึงความประทับใจจากบริการด้วยใจจากร้านหนังสือดอกหญ้าที่ปิดตัวไปหลายปีแล้วทั้งนี้ การฟื้นกลับมาใหม่ของแบรนด์ดอกหญ้า จากสโลแกน “เพียงแวะเข้ามาชม เราก็แอบนิยมคุณอยู่ในใจ” ที่คนอ่านยังจดจำได้เป็นส่วนใหญ่ ได้ปรับสโลแกนจากคำว่า “แวะ” เป็น “คลิก” เพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และอยากให้ผู้อ่านประทับใจในการบริการเช่นเดิม โดยสโลแกนใหม่คือ “เพียงคลิกเข้ามาชม เราก็แอบนิยมคุณอยู่ในใจ” พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ Beyond the Bookstore, Reading for The Future ที่แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วงการหนังสือและนักอ่าน ที่จะเป็นมากกว่าแค่ร้านหนังสือรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มขายหนังสือออนไลน์โดย Dokya eBook จะประเดิมจัดโครงการสร้างนักเขียนนวนิยายที่ถือเป็นก้าวแรกของการฟื้นกลับมาของแบรนด์ดอกหญ้า พร้อมกันรวดเดียว 3 กิจกรรม คือ การเขียนพล็อตนวนิยาย ทีมพากย์เสียง Audio Book และนวนิยายออนไลน์เพื่อชาวสีรุ้ง LGBTQ+ ชิงรางวัลเงินสดกว่า 220,000 บาท ผู้สนใจลงทะเบียนแสดงความจำนงจะส่งงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้นายอดิศักดิ์กล่าวว่า Dokya eBook มีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างระบบนิเวศวงการหนังสือ ที่จะต้องมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากต้นน้ำ คือ การสร้างสรรค์คอนเทนท์งานเขียนในรูปแบบต่างๆ จนถึงปลายน้ำ คือ คนอ่าน ให้สามารถเข้าถึงการซื้อในราคาที่เหมาะสมและการอ่านหนังสือได้จากทุกช่องทาง ทั้งร้านหนังสือทั่วไปและแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ Dokya eBook ที่จะเป็นมากกว่าร้านหนังสือแบบดั้งเดิม การสร้างกลไกบ่มเพาะนักเขียนใหม่ Content Creator อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อยกระดับและเพิ่มความหลากหลายของหนังสือ รวมทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาคอนเทนท์ ตนได้เชิญชวน คุณนันทพร ไวศยะสุวรรณ์ นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ให้มาทำหน้าที่เป็น “อาจารย์ใหญ่” ของโรงเรียนนักเขียน Dokya Academy ที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายนักเขียนมืออาชีพเพื่อช่วยกันสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ กำหนดวันเปิดเทอมแรกวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566 จำนวนผู้เข้าอบรมต่อวิชาจำนวนจำกัดแบบ Onsite ไม่เกิน 40 คน และ Online ผ่าน Facebook Group เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดการอบรมสำหรับโครงการประกวด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 Dokya ท้าให้เขียน “พล็อตนวนิยาย” เป็นการคิดและเขียนเค้าโครงนวนิยายด้วยตัวเอง ความยาวไม่เกิน 5,000 คำ หากเข้าตากรรมการ จะได้รับการพัฒนาพล็อต จากนักเขียนมืออาชีพช่วยเป็นพี่เลี้ยง ต่อยอดให้เป็นนวนิยายรายตอน ลงใน Dokya eBook สร้างรายได้ และหากได้รับความนิยมมากพอยังมีโอกาสรวมเล่มเป็น e-Book อีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน ประกอบด้วย คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์และอาจารย์ด้านวรรณกรรม คุณนิพนธ์ เที่ยงธรรม นักเขียนนวนิยายชื่อดัง และคุณกัญญาวีร์ โคกฤทธิ์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ Dokya eBook โดยมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมรางวัลเงินสดทั้งสิ้น 38,000 บาท กำหนดส่งต้นฉบับ “พล็อตนวนิยาย” ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2566กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหา “นักพากย์” Audio Book ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประกวดจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ ไม่จำกัดเพศและอายุ บันทึกเสียงเป็นไฟล์ MP3 โดยไม่จำกัดการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ Sound Effect เพื่อให้ได้เสียงพากย์ที่มีความน่าฟังมากขึ้น โดยผู้ประกวดจะต้องเลือกนวนิยาย 1 บท จากนวนิยายของ 5 สำนักพิมพ์ร่วมกิจกรรม คือ สถาพรบุ๊คส์-สำนักพิมพ์พิมพ์คำ นานมีบุ๊คส์ แจ่มใส ดวงตะวัน และนาบู เสียงพากย์ทีมไหนทำได้น่าฟังน่าติดตาม มีโอกาสร่วมทำงานและสร้างสรรค์ทีมพากย์ Audio Book กับ Dokya eBook ที่มีเป้าหมายในการยกระดับ Audio Book นวนิยายให้ชวนติดตามฟังคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน ประกอบด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณโกมุท คงเทศ นักพากย์เสียงและนักจัดรายการวิทยุ และคุณชนิตร์นันท์ พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์ นักพากย์-วิทยากร Audio Book โดยมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 30,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมเงินรางวัลเงินสดทั้งสิ้น 60,000 บาท กำหนดส่งไฟล์เสียงพากย์ ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2567กิจกรรมที่ 3 Dokya ชวนเขียนนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ เน้นส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางเพศและมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เท่าเทียม โดยนักเขียนจะต้องเขียนพล็อตนวนิยายความยาวไม่เกิน 1,000 คำ และเขียนเป็นนวนิยายเป็นตอนๆ ความยาวเฉพาะช่วงเปิดเรื่อง 5 ตอนแรกเท่านั้น รวมกันไม่เกิน 20,000 คำ แต่นักเขียนควรจะเตรียมตัวเขียนให้จบ ความยาวประมาณ 30 ตอน เพราะพล็อตและนวนิยายส่งประกวด 5 ตอนแรก ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก จะได้รับการลงเผยแพร่ให้อ่านต่อเนื่องทุกตอนจนจบใน Dokya eBook ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 2567 ที่จะทำให้นักเขียนมีรายได้จากคนอ่านทันที และคนอ่านได้ร่วมตัดสินนวนิยาย LGBTQ+ ยอดนิยม โดยจะมีรางวัลขวัญใจมหาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน ประกอบด้วย คุณวิทยา แสงอรุณ Media Lecturer & LGBTQ+ Content Creator คุณอรรถ บุนนาค บรรณาธิการสำนักพิมพ์ JLIT ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรม BL/Y และคุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ นักกิจกรรมประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ “สมรสเท่าเทียม” โดยมีรางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน 20,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมรางวัลเงินสดทั้งสิ้น 120,000 บาท กำหนดส่งพล็อตนวนิยายและเปิดเรื่องนวนิยาย 5 ตอนแรก ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567ทุกกิจกรรมสามารถส่งงานประกวดมาทางอีเมล editor@dokyaebook.co.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line OA : Dokya eBook โดยวันเวลาสิ้นสุดการส่งงานประกวดเป็นช่วงๆ เพื่อให้นักเขียนมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนนักเขียน “รุ่นแรก” ของโรงเรียนนักเขียน Dokya Academy