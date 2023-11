ชวนขึ้นเหนือเที่ยวงาน “Chiang Mai Design Week 2023”พร้อมปักหมุด 15 จุดเช็คอิน

เปิดแนวคิดของเทศกาลฯ ในปีที่ 9 ‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’เป็นแนวคิดที่มุ่งเสนอการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ผ่านความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ต่างรุ่น ด้วยกิจกรรมกว่า 200 โปรแกรม ที่อัดแน่นด้วยไอเดีย แรงบันดาลใจ และบรรยากาศอันสดใหม่ ที่พร้อมรอต้อนรับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาชาติ ให้ได้มาสัมผัสเชียงใหม่ในมุมที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ทั้งอาหารท้องถิ่น (Local Food) งานคราฟต์ (Craft) งานออกแบบ (Design) และดนตรี (Music)พบกับ 15 จุดเช็คอิน เที่ยว กิน ช้อป ชมงานจัดแสดงแสงไฟ เคล้างานดีไซน์ ตลอด 9 วันของการจัดเทศกาลฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ย่านช้างม่อย-ท่าแพ และย่านกลางเวียน1.นิทรรศการหัตถกรรมร่วมรุุ่น (Everyday Contem) โดย กลุ่มนักสร้างสรรค์คืนถิ่น (Homecoming) และ สล่า/ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ที่นำเอาหัตถกรรมของภาคเหนือมาต่อ ยอดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบร่วมสมัย จัดแสดงที่ TCDC เชียงใหม่2.เปรี้ยว หวาน จากภูเขา (Minority Market) โดย Slow Food Thailand และ Sansaicisco อีเวนต์ที่จะมารังสรรค์วัตถุดิบพืชพื้นถิ่น (Local Ingredients) ของพี่น้องชาวอาข่าและปกา เกอะญอ ด้วย “สิหมะ” ผลไม้รสเปรี้ยวประจำถิ่น และ “น้ำผึ้งป่า” ที่กินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ จัดแสดงที่ TCDC เชียงใหม่3.นิทรรศการสร้าง ผ่าน ซ่อม (Persona of Things) โดย กลุ่มนักสร้างสรรค์คืนถิ่น (Homecoming) และ สล่า/ช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ นำเสนอการนำเอาสิ่งของที่มีเรื่องราวในอดีตมาบอกเล่าผ่านการเดินทางของวัตถุแต่ละชิ้น ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง จัดแสดงที่ ตึกมัทนา4.เหนือชั้น (Upper Floor Project) นิทรรศการที่นำเสนอต้นแบบการใช้พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่ยังว่างและพื้นที่ชั้นบนที่ยังไม่ถูกใช้งาน สำหรับเป็นโมเดลต้นแบบพัฒนาตึกเก่าของย่านช้างม่อย จัดแสดงที่ ตึกมัทนา5.Flavourscape โดย Spektaklu นิทรรการที่ชวนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้คนในชนบทและชุมชนเมืองภายใต้คอนเซ็ปต์ 'รีคอมมอนนิ่ง' (Re-Commoning) ผ่านกิจกรรม Interactive ปรับ สลับ จับคู่ อาหารกับภูมิศาสตร์ จัดแสดงที่ ธน-อาคาร6.เปิ้นสานฉัน โดย DecideKit โปรเจ็กต์ Projection Mapping บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนย่านช้างม่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน ‘จักสาน’ มาผสมผสานด้วยเทคนิคการนำเสนอดิจิทัลอาร์ตรูปแบบใหม่ จัดแสดงที่ ธน-อาคาร ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.7.Original Five โดย Kor.Bor.Vor โปรเจ็กต์ Audio Video Installation Art ที่บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของการค้าขายในชุมชนแบบเก่า ผ่านมุมมองภาพถ่าย ผสมเทคนิค Photo Motion จัดแสดงที่ ห้องแถวห้าห้อง, ย่านช้างม่อย ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.8.Connecting bridge โดย Kor.Bor.Vor โปรเจ็กต์ Audio Video Installation Art ที่สะพานแดงข้ามคลองแม่ข่า สะพานที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุมชนช้างม่อย ที่ทำอาชีพการจักสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นแรงบันดาลใจ ในรูปแบบ Installation Art และ Lighting Design ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.9.Pagoda Local โดย Kor.Bor.Vor โปรเจ็กต์ Audio Video Installation Art ที่วัดชมพู เป็นวัดเก่าแก่ในย่านช้างม่อย ซึ่งถ่ายทอดประติมากรรมจักสานขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับเจดีย์มาเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของสถานที่โบราณแห่งนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น10.Colour Lives: Furniture Exhibition by Suwan Kongkhunthian โดย สุวรรณ คงขุนเทียน นักออกแบบชั้นครู ร่วมกับ คาล์ม วิลเลจ นำเสนอเก้าอี้จากฝีมืองานหัตถกรรมที่ เปรียบเสมือน ‘การแต่งตัวให้กับเก้าอี้’ ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน จัดแสดงที่ คาล์ม วิลเลจ11.CMDW x Mango Art Festival แพลตฟอร์มแสดงผลงานศิลปะ จากศิลปิน 18 ท่าน กว่า 34 ผลงาน จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และพิษณุโลก บนพื้นที่ Creative Space หลองข้าวไม้โบราณ และเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่นับหมื่นชิ้น จัดแสดงที่ De Siam Antiques Chiangmai, ย่านหางดง12.นิทรรศการ Unveiling Objects โดย MAIIAM Contemporary Art Museum ที่จะเผยมุมมองของศิลปินที่เป็นที่รู้จักในมิติที่ต่างไป รวมถึงชิ้นงานสะสมส่วนตัวของคุณ Jean-Michel Beurdeley (หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง MAIIAM) ผ่านบทสนทนาด้านการออกแบบแลประวัติศาสตร์ศิลปะในแง่มุมต่าง ๆ จัดแสดงที่ MAIIAM Contemporary Art Museum,ย่านสันกำแพง13.LABB.Fest 2023 โดย CMDW2023 X MINIMAL REC. การแสดงดนตรีสด Live Performance และพิเศษสำหรับปี 2023 กับการ Live Steam ผ่าน Metaverse ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถรับชมและแชร์ไอเดียกันได้ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ 1) รอบออนไลน์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และ 2) รอบแสดงสดในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ Club Carving CNX14.POP Market โดย CMDW2023 ตลาดสุดป๊อบ ที่รวบรวมร้านค้า งานดีไซน์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ที่คัดมากว่า 100 ร้านค้า และเพลิดเพลินไปกับ นักดนตรีทั้งมืออาชีพและหน้าใหม่ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา15.Chiang Mai Busking โดย Chiang Mai Original อีเวนต์ "เชียงใหม่เปิดหมวก" กับแนวคิด ‘On The Original Street, Let's Join’ ชวนผู้คนและนักท่องเที่ยวในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการแสดงดนตรีกับนักดนตรี ณ ย่านช้างม่อยและล่ามช้างมาร่วม ‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ ไปกับ “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566” หรือ “Chiang Mai Design Week 2023” (CMDW2023) ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ย่านช้างม่อย-ท่าแพ ย่านกลางเวียง (POP Market พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น -ล่ามช้าง) และพื้นที่อื่น ๆ เช่น ย่านหางดง - De Siam Antiques Chiangmai,ย่านสันกำแพง - MAIIAM Contemporary Art Museum ฯลฯติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang Mai Design Week#ChiangMaiDesignWeek2023 #CMDW2023 #TransFormingLocal