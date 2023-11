รัฐบาลเชิญเที่ยวงาน ‘Chiang Rai Art Carnival 2023’ ร่วมขบวนศิลปะร่วมสมัย 19 พ.ย.นี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สมาคมขัวศิลปะ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย ร่วมจัด ‘Chiang Rai Art Carnival 2023’ ขบวนพาเหรดศิลปะร่วมสมัยหนึ่งเดียวของไทย ที่รังสรรค์จากตัวแทนศิลปินและชุมชน จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 พ.ย. 2566 โดยภายในงานจะแสดงผลงานศิลปะซึ่งเป็นเสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากคนหลายชาติพันธุ์ และยังมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย กว่า 100 ชีวิต ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567 ที่จะเปลี่ยนให้จังหวัดเหนือสุดในสยามกลายเป็นดินแดนที่ศิลปะเบ่งบานอย่างเต็มใบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก่อนที่จะถึงการจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ทางสมาคมขัวศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกันจัด ‘Chiang Rai Art Carnival 2023’ ขบวนพาเหรดศิลปะร่วมสมัยหนึ่งเดียวของไทยขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมพาผู้สนใจไปร่วมสำรวจศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากทั่วจังหวัดเชียงรายมากถึง 18 อำเภอ เพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนลงสนามจริงในไทยแลนด์เบียนนาเล่ปีนี้ โดยเฟซบุ๊ก Thailand Biennale ระบุว่า การกลับมาครั้งนี้ของ ‘Chiang Rai Art Carnival’ ก็ยังคงแนวคิดความเป็นขบวนศิลปะร่วมสมัย โดยจะได้พบกับริ้วขบวนศิลปะร่วมสมัย รังสรรค์จากตัวแทนศิลปินและชุมชนในพื้นที่จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ที่มาพร้อมกับผลงานศิลปะที่ดึงผู้เข้าร่วมงานให้จมลึกลงไปในมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากคนหลายชาติพันธุ์ ที่ดำรงอยู่ในจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งจะได้พบกับศิลปินแห่งชาติและศิลปินขัวศิลปะเชียงราย รวมกันกว่า 100 ชีวิต ที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองในขบวนพาเหรดนี้ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567“การจัดงาน Chiang Rai Art Carnival 2023 ถือเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดงานฯ ยังเป็นการยืนยันถึงการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ให้เชียงรายเป็น 1 ในเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลกด้วย รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเปิดประสบการณ์เข้าร่วมชมขบวนศิลปะร่วมสมัยหนึ่งเดียวของไทย พร้อมพบปะกับเหล่าศิลปินและสำรวจวัฒนธรรมพื้นถิ่นเชียงราย ได้ ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป”ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2566 องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้มีเมืองที่มีเอกลักษณ์และได้รับการรับรองจากยูเนสโก ยกจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) โดย ทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรม และกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง