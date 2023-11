137 ดีกรี® คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 ตอกย้ำผู้นำตลาดนมทางเลือก เสริมความแข็งแกร่งรุกตลาดสินค้าฮาลาล

นางสาวอริสา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ นายธนภูมิ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายนมอัลมอนด์ นมวอลนัท และนมพิสตาชิโอ รายแรกของประเทศไทยแบรนด์ 137ดีกรี® รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 (PM Award 2023) ประเภทสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้นางสาวอริสา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่แบรนด์ 137 ดีกรี® โดยบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 (PM Award 2023) ประเภทสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ซึ่งเป็นการยืนยันความสำเร็จอีกครั้ง ต่อเนื่องจากรางวัล Prime Minister’s Export Award 2020 (PM Award 2020) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ที่ได้รับในปี 2563ตลาดอาหารฮาลาล (Halal Food) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วโลก และมีการอัตราเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิต ที่สอดคล้องกับบัญญัติของศาสนาอิสลามในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต การขนส่ง ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองรายผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานฮาลาลทั้งโรงงานนายธนภูมิ กล่าวเสริมว่า นอกจากมาตรฐานฮาลาลแล้ว ตามหลักเกณฑ์รางวัล Prime Minister’s Export Award 2023 ผู้ประกอบการยังต้องบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดประเทศมุสลิมปัจจุบัน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ 137ดีกรี® เป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย นมอัลมอนด์สูตรดั้งเดิม สูตรอันสวีทเทนด์และสูตรกาแฟลาเต้, นมกลุ่มวอลนัทสูตรดั้งเดิมและสูตรมัทฉะชาเขียว กลุ่มนมพิสตาชิโอ สูตรดั้งเดิมและสูตรดับเบิ้ลช็อคโกแลต กลุ่มนมอัลมอนด์มอลต์และผัก กลุ่มนมอัลมอนด์เสริมวิตามินและแร่ธาตุ นมแมคคาเดเมีย และนมสูตรอัลมอนด์เฮงยิ้ง เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก การรับรางวัลครั้งนี้จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ ในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าประเทศใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดีบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยยึดถือนโยบายด้านคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ที่ใช้ถั่วเต็มเมล็ดคุณภาพสูง มาผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบคั้นสด โดยไม่เติมเกลือ น้ำตาลทราย หรือสารที่เป็นอันตราย ที่นอกจากมาตรฐานฮาลาลแล้ว ยังผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและระดับโลก อาทิ USFDA (จากสหรัฐอเมริกา), BRC, ISO 22000, ISO 9001 และ ISO 14001 และเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพ และเดินหน้าส่งมอบอาหารทางธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป