TOA กำไรQ3ทะลุ651ลบ. โต86% เผยไตรมาสส่งท้ายปียังสดใสไฮซีซั่นก่อสร้าง-ท่องเที่ยว

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ หรือ TOA ย้ำแชมป์ผู้นำนวัตกรรมสีและวัสดุก่อสร้างครบวงจร ยังทำผลงานเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง โดย Q3/66 มีรายได้รวม 5,454 ล้านบาท เติบโต 7% และกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงถึง 651 ล้านบาท เติบโต 86% ส่งผลให้ 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 16,666 ล้านบาท เติบโต 9% เผยแนวโน้ม Q4 ยังคงสดใสและเติบโต เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นการก่อสร้างและ แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว พร้อมกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Net Zero ด้วยมาตรฐานใหม่ ‘TOA GREEN CERTIFIED สัญลักษณ์สินค้าคุณภาพ การันตีความปลอดภัยเพื่อคุณและสิ่งแวดล้อม’

พร้อมเผยถึงมุมมองเชิงบวกสำหรับการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยแนวโน้มยังคงเป็นบวก สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีดีมานด์ความต้องการใช้สีและวัสดุก่อสร้างไปจนถึงต้นปีหน้า เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของอุตฯก่อสร้างและการท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการภาครัฐ เพื่อสร้างรายได้ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้คล่องตัวขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 5,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7% ด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างครบวงจร ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ยิปซั่มบอร์ด และมีเครือข่ายจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลให้ 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมกว่า 16,666 ล้านบาท เติบโต 9%ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/66 มากถึง 651 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นกว่า 86% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รวมถึง กำไรสุทธิใน 9 เดือนแรก รวมกว่า 2,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80% ทั้งนี้จากอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมที่มีการฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับวัตถุดิบบางส่วนปรับราคาลงบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก ESG ครบทุกมิติ จนทำให้ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ระดับ A ในกลุ่มอสังหาฯและก่อสร้าง ประจำปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งการมีธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยภารกิจการเป็นองค์กรอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวมาตรฐานใหม่ “TOA GREEN CERTIFIED” สัญลักษณ์สินค้าคุณ ภาพ การันตีด้วยเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ดีต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย1. HEALTH AND WELLNESS : ผ่านมาตรฐาน Indoor Environmental Quality, LEED 4.1 และ WELL สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ต่ำ 2. GREEN PRODUCTION : ผ่านมาตรฐานการผลิต Green Industry Level 4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) มีฉลากคาร์บอน ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ลดของเสียจากกระบวนการผลิต 3. GREEN MATERIAL AND PACKAGING : ลดการใช้วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเวียนบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ4. ENERGY AND COST SAVING : ช่วยประหยัดพลังงาน ลดความร้อนในอาคาร (ฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5) เพิ่มอายุการใช้งาน ลดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคาร ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาการทาสี และ 5. GREEN INNOVATION AND SOLUTION : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ดีกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ที่พ่วงด้วยมาตรฐานระดับโกล์ดคลาส (TOA Green Certified Gold Class) สำหรับสินค้าที่มีนวัตกรรมสีเขียวขั้นสูง ด้วย 2 สุดยอดนวัตกรรมสีรักษ์โลก กับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน “Best Innovation Award 2022 - 2023” จากเวทีงานสถาปนิก ทั้ง ‘TOA Organic Care’ สีทาภายในที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bio-Based ใช้วัตถุดิบหลักจากพืชหมุนเวียน รายแรกและรายเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA สหรัฐอเมริกา และ ‘TOA AQUA SHIELD’ สีเคลือบทับหน้ารวมรองพื้น สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ทาได้หลากหลายพื้นผิว และนี่จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก.. แต่เป็นทางรอดของพวกเรา เพียงมองหาสินค้าที่ลดการใช้วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มองหาสัญลักษณ์มาตรฐานใหม่ ‘TOA GREEN CERTIFIED’“TOA เดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ปีที่ 60 กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ NET ZERO”