TOA โชว์นวัตกรรมสีและโซลูชั่น เพื่อคนรักบ้านครบวงจร ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2023

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA กลับมาอีกครั้งกับบูธ โชว์สุดยอดนวัตกรรมสี วัสดุก่อสร้าง และโซลูชั่นระบบแก้ไขปัญหาบ้านรั่วซึม ผนังแตกร้าว ลอกล่อน ด้วยเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง พร้อมกับบริการงานช่าง WHO SERVICE แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘Inspire Better Living’ ที่งานบ้านและสวนแฟร์ 2023

“Best Innovation Award 2022 - 2023”

นอกจากนี้ ยังมี ‘เชนไดร้ท์’ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก แมลงรบกวนภายในบ้าน ด้วยระบบโซลูชั่น “ราด โรย ฉีด ทา” ทั้งสเปรย์ป้องกันและกำจัดปลวก แมลงคลาน ยุง มด (กระป๋องสีส้ม สีเขียว และสีเหลือง) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน ชนิดฉีดพ่นลงในดินหรือราดพื้น และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ป้องกันปลวกและเชื้อรา พร้อมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านครบวงจร

พบกับ 2 สุดยอดนวัตกรรมสีรักษ์โลก การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อนจากเวทีงานสถาปนิก ทั้ง ‘TOA Organic Care’ สีทาภายในที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bio-Based ใช้วัตถุดิบหลักจากพืชหมุนเวียน รายแรกและรายเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA สหรัฐอเมริกา ไร้สารระเหย VOCs และสารก่อภูมิแพ้ มาตรฐาน Sensitive Choice จากออสเตรเลีย และเทคโนโลยี Air Detoxify ลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศและ ‘TOA AQUA SHIELD’ สีเคลือบทับหน้า รวมรองพื้น สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีนาโนอะคริลิกแอดวานซ์โมดิฟายด์จากยุโรป ทาได้หลายพื้นผิว ทั้งเหล็ก โลหะผิวมันวาว กระเบื้องห้องน้ำ กระจก ฯลฯ มาพร้อมกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียว ‘TOA Green Certified สัญลักษณ์การันตีความปลอดภัยเพื่อคุณและสิ่งแวดล้อม’ ด้วยมาตรฐานการรับรองระดับโลก ทั้ง VOCs ที่ต่ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว LEED 4.1 และ WELL มาตรฐานการผลิต Green Industry Level 4 และฉลากคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ตอกย้ำนโยบาย ESG ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นการเป็นองค์กรสีเขียว Net Zero Emission ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593) อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังมีนวัตกรรมไฮไลต์อื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สีสร้างลายใหม่ ‘TOA Loft Color’ มีให้เลือกมากถึง 30 เฉดสี เพื่อการตกแต่งบ้านให้มีสีสันที่หลากหลาย สไตล์ลอฟท์ สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน ทาได้ทั้งภายในและภายนอก พร้อมให้คุณได้ทดลองใช้ในราคาพิเศษเพียงชุดละ 1,350 บาทเฉพาะในงานนี้เท่านั้น และบริการช่างสีงานลอฟท์ ในราคาเริ่มต้นเพียง 320 บาทต่อตารางเมตร และผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘TOA WallTex Color’ สีสร้างลายผนัง Texture เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆ วัน‘TOA Gypsum ยิปซัมบอร์ดคุณภาพสูง สำหรับงานฝ้าเพดานและงานผนังภายใน’ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี มีส่วนผสมของแร่เพอร์ไลท์ (Perlite) ดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี ทนไฟ และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี ผ่านการรับรอง มอก.219-2552 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ต่ำสุดในไทย และ Low VOCs Emission ด้วยมาตรฐานระดับโลก CDPH: California Department Public Healthพร้อมบริการให้คำปรึกษาด้วยโซลูชั่นระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาบ้านด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง อาทิ ปัญหาหลังคา ดาดฟ้ารั่วซึม ด้วย TOA PU Waterproof, TOA 201 Roofseal, ปัญหาห้องน้ำรั่วซึม ด้วย TOA Cement Waterproof, ปัญหาผนังโปร่งพอง ลอกล่อน ด้วย TOA Moisture Guard และปัญหาผนังไม่เรียบ ด้วย TOA 110 Skim Coat Smooth สกิมโค้ทปูนฉาบบางสำเร็จรูป พร้อมบริการ WHO SERVICE สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาช่างและผู้รับเหมามืออาชีพ ทั้งงานสี ระบบกันซึม ซ่อมแซม ต่อเติม หรือสร้างใหม่ ด้วยมาตรฐานจาก TOA ที่ครบ จบ ในที่เดียวแล้วพบกันที่บูธ TOA โซนวัสดุก่อสร้าง ตำแหน่งเสาหมายเลข 35 ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2023 : “TECHNO – LOCAL: หัวคิดทันสมัย หัวใจท้องถิ่น” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี.