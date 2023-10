เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ชวนอิ่มบุญเทศกาลกินเจปี 2566 ชูคอนเซ็ปต์ “กินเจสายเฮลตี้ ดีต่อกาย สบายต่อใจ” กับทุกเมนูจากร้านดัง พร้อมโปรโมชันพิเศษมากมาย

“กินเจสายเฮลตี้ ดีต่อกาย สบายต่อใจ” เชิญชวนทุกคนร่วมลิ้มรสความอร่อยครบครันทั้งคาว-หวาน จากร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังมากมาย อาทิ Tim Hortons, Kope Hya Tai Kee, Cheat Day by Modish, Shari Shari, Sanyod WOK, Chongjaroen OSOD, Yogurt Culture และร้านค้าคุณภาพอื่น ๆ ภายในโครงการ ที่ได้รังสรรค์เมนูมาให้ทุกคนได้อิ่มทั้งบุญและได้สุขภาพดีอย่างมีสมดุล ตอกย้ำแนวคิดโครงการ “Life Well Balanced” ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2566นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความพิเศษของเทศกาลเจปี 2566 ที่เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ว่า “เดอะ ปาร์ค เราสานต่อแนวคิด “Life Well Balanced” และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายร้านค้าชั้นนำที่มีแนวคิดเดียวกันในการรังสรรค์เมนูอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนบริการด้านสุขภาพ ที่ล้วนช่วยเสริมสุขภาพดีจากภายใน อีกทั้งยังมีเมนูที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจต้นตำรับหรืออาหารเจฟิวชั่น ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมาร่วมทานอาหารเจพร้อมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางใจ ตามมาตรฐาน WELL Certified เพิ่มตัวเลือกเมนูโปรดช่วงกินเจ ร่วมชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ สร้างความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ อย่างมีสุขภาพตลอดเทศกาลบุญปีนี้”โภชนาการคือปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลร่างกายผ่านทั้งอาหาร และกิจกรรมในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิต โดยเทศกาลกินเจในปีนี้นำเสนอความพิเศษของมื้ออาหารที่ตอบโจทย์ทั้งสายบุญ และสายสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่อยากเริ่มต้นกินเจเป็นปีแรก โดยภายในงานมีหลากหลายเมนูให้เลือกกับกองทัพขบวนอาหารเจเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย พร้อมเปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำในอาหารเจหลากหลายเมนูจากร้านชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเมนูเครื่องดื่มเอาใจชาวออฟฟิศจาก Tim Hortons ร้านกาแฟแบรนด์ดังสัญชาติแคนนาดา กับ 4 เมนูเครื่องดื่มช่วงเทศกาลกินเจ ไม่ว่าจะเป็น Americano เข้มข้นเต็มรสกาแฟจากเมล็ดอาราบิก้า 100%, Earl Grey Tea, Peachy Lemon Sparking เปรี้ยวหวานลงตัวเพิ่มความสดชื่น และ Double Apple Sparking ไซรัปแอปเปิ้ลหอม ๆ และโซดา ออนท็อปด้วยเนื้อแอปเปิ้ล เติมความสดชื่นพร้อมประโยชน์ด้วยเมนูสมูธตี้ผักผลไม้จาก Boost Juice Bars ที่จะทำให้การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องง่าย ๆ กับสองเมนู ได้แก่ Berry Crush และ Pure Eden ปิดท้ายเมนูเครื่องดื่มกับร้าน KAMU KAMU เปิดตัวเมนูใหม่สำหรับคนทานเจ ที่สามารถเลือกนมถั่วเหลือง หรือ นมข้าวโอ๊ต แทนนมวัว เรียกว่าเอาใจสายเฮลตี้สุด ๆครบรสให้เลือกสรรกับเมนูอาหารเจต้นตำรับ และอาหารเจฟิวชั่น เริ่มต้นด้วย Sanyod WOK (แสนยอด WOK) ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับตำนานที่ดังที่สุดในย่านบางรักคงความเลิศรสเป็นเอกลักษณ์มากว่า 50 ปี การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินในปี 2561 ต้อนรับเทศกาลกินเจกับเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ ราดหน้าเจคะน้าฮ่องกง, เส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้ง, ผัดถั่วแขกหมูกรอบเจ อิ่มอร่อยตามฉบับต้นตำรับ เพิ่มความจัดจ้านยิ่งขึ้นกับร้านสุดฮิต Chongjaroen OSOD (ชงเจริญ OSOD) มาพร้อมกับเมนูสุดครีเอทีฟที่สายฟู้ดดี้ต้องชอบ อย่างขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เจ, ข้าวผัดปลาเค็มเจ และเส้นหมี่ผัดเจ เสิร์ฟพร้อมของหวานเป็นมันเผาฉ่ำ ๆ ลงตัวทุกเมนู สายเฮลตี้ต้องไม่พลาด กับเมนูพิเศษช่วงเทศกาลกินเจ จากร้าน Cheat Day by Modish ที่มีให้เลือกหลากหลายให้คุณอิ่มได้ไม่จำเจ ไม่ว่าจะเป็น หมี่ซั่วเห็ดเต้าหู้เจ, สปาเก็ตตี้กระเพราเห็ดเต้าหู้เจ และกระเพราเห็ดเต้าหู้เจ เป็นต้น และเมนูอาหารเจฟิวชั่นจากร้าน Shari Shari อย่าง ซูชิเบอริโต้ คัตสึเจ ประกอบด้วยโปรตีนเกษตรชุบเกล็ดขนมปังทอด อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากผักสด ไชเท้าดองซอสงาคั่ว และซอสคัตสึผลไม้ย่าง มาพร้อมเมนูอาหารว่างกรุบกรอบ ชิพส์มะเขือม่วง ทอดด้วยวิธี Vacuum fried ทานคู่กับซอสเต้าหู้งาคั่ว กรอบอร่อยน้ำมันน้อย ได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพอีกด้วยเอาใจสายหวานแบบไม่เสียสุขภาพกับร้าน Yogurt Culture นำเสนอเมนูอาซาอิ โบลว์ รังสรรค์ในรูปแบบเมนูเจ ด้วยวัตถุดิบระดับ Superfood ได้แก่ Acai Base, Strawberry Banana, Strawberry Blueberry, Almond, Peanut Butter, Chai seeds, Flax seeds และ Cacao nibs เมนูสไตล์โฮมเมดที่ทำให้เฟรชได้ทั้งวันร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความอร่อย และสร้างสมดุลให้กับกายใจในเทศกาลกินเจ ในคอนเซปต์ “กินเจสายเฮลตี้ ดีต่อกาย สบายต่อใจ” ที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์ของการกินให้หุ่นเฟิร์ม และสุขภาพดี พร้อมกับโปรโมชันสุดพิเศษจากร้านค้าคุณภาพภายในโครงการมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2566ติดตามข้อมูลข่าวสารของ The PARQ ได้ทาง Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK