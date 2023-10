วันที่ 16 ต.ค. 2566 นายทนง ขันทอง ผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศ ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "สงครามอิสราเอล VS ฮามาส : ศึกชิงอัล อักซอ"โดย นายทนง กล่าวถึงกรณีฮามาส ตั้งชื่อการทำสงครามครั้งนี้ว่า ปฏิบัติการอัล-อักซอ ฟลัด (Operation Al-Aqsa Flood)ว่าสงครามครั้งนี้มีเรื่องราวลึกซึ้งมากกว่าแค่ช่วงชิงดินแดน มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บนวิหาร The Temple Mount ที่อยู่ใจกลางนครเยรูซาเล็ม มี 2 ศาสนสถานตั้งอยู่ คือ โดมแห่งศิลา (Dome of the Rock)และ อัล-อักซอ ทั้งสองแห่งเป็นมัสยิดของชาวมุสลิมที่สร้างมาตั้งแต่แรกเริ่มของศาสนาอิสลามชาวปาเลสไตน์ พยายามปกป้อง 2 ศาสนสถานนี้ไว้ เนื่องจาก อัล-อักซอ เป็นมัสยิดที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นลำดับ 3 ของศาสนาอิสลาม ต่อจากมัสยิดฮารอมในนครเมกกะ และมัสยิดนะบะวีย์ในเมดีนา ประเทศซาอุดีอาระเบียปาเลสไตน์ไม่ต้องการให้ อัล-อักซอ ตกไปอยู่ในมือยิว ซึ่งชาวยิวเองก็ต้องการสร้างมหาวิหารโซโลมอนแห่งที่ 3 บนพื้นที่ดังกล่าว นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลขัดแย้งอย่างฝังรากลึก