เปิดฉากสุดปัง!! งาน BnB home EXPO 2023 จับมือ เพาเวอร์บาย เขย่าตลาดสินค้าบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งท้ายปี

เริ่มแล้ว !! "BnB home EXPO 2023" มหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดย บีเอ็นบี โฮม ศูนย์รวมสินค้าเพื่อบ้าน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ส่งความสุขครั้งใหญ่ปลายปี จับมือ เพาเวอร์บาย พร้อมแท็กทีมเหล่าพันธมิตรเครือเซ็นทรัล อาทิ ซีเอ็มจี, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ออโต้วัน และโก! ว้าว กระตุ้นกำลังซื้อไตรมาสสุดท้าย กับขบวนทัพสินค้ากว่า 500 แบรนด์ดัง พร้อมความพิเศษแบบดับเบิ้ล ด้วยโปรส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ทัวร์เที่ยว

ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลอื่นๆ มากมายภายในงาน เพียง 10 วันเท่านั้น! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น. ที่ไบเทค บางนา Hall 101-104

นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดสินค้าเพื่อบ้านที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 9 หมื่นล้านบาทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยงาน "BnB home EXPO 2023" นับว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผู้บริโภคให้การรอคอยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของผู้บริโภคที่จะจับจ่ายเพื่อเลือกซื้อสินค้าสำหรับเทศกาลปลายปี หรือปรับปรุงบ้านเตรียมรับปีใหม่ เราจึงมั่นใจว่างานนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคที่อยู่อาศัย ให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 70,000 คน เงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท“สำหรับงาน BnB home EXPO 2023 ครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเราได้จับมือกับเพาเวอร์บาย และเหล่าพันธมิตรต่างๆที่ระดมสินค้ากว่า 500 แบรนด์ดัง ตั้งแต่สินค้าตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ไอทีอย่างครบครัน รวมทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอางค์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ดของใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้กลยุทธ์ One Site Fit All ที่มาที่เดียว จบครบคุ้มสำหรับทุกไลฟสไตล์ มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษทุกชิ้นสูงสุด 80% นอกจากจะตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการคืนกำไรให้ลูกค้าในช่วงปลายปีแล้ว เรายังอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคที่สูงขึ้นอีกด้วย” นางสาวชุติพร กล่าวเสริมด้านคุณรัชนนท์ ชูชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ทางเพาเวอร์บาย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในมหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า BnB home EXPO 2023 ในการมอบความสุขคืนกำไรส่งท้ายปีให้ผู้บริโภค ที่สำคัญในงานนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากแบรนด์ต่างๆ ซึ่งรับรองว่าลูกค้าจะได้อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ สินค้าไอที และแกดเจ็ตที่หลากหลาย ในราคาสบายกระเป๋า กับส่วนลดราคาภายในงานสูงสุดถึง 80% พร้อมรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณมากมาย อาทิ ลดแล้วลดเพิ่มอีก 10% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และพลาดไม่ได้กับสินค้า Clearance Sale และสินค้านาทีทอง ที่ทางเพาเวอร์บายได้คัดสรรสินค้าฮิตมาลดกระหน่ำทุกวันไม่ซ้ำรายการ พิเศษเฉพาะ BnB home EXPO 2023 เท่านั้น”สำหรับไฮไลท์สำคัญ ภายในงาน BnB home EXPO 2023 ได้แก่ โซนที่ 1 BnB home 2023 รวมสินค้าคุณภาพ เพื่อการตกแต่งบ้านครบทุกห้อง ครบทุกฟังก์ชันแบบครบวงจร สำหรับคนรักบ้าน โซนที่ 2 Power Buy พบกับ Clearance Sale รวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยี ไอที และแกดเจ็ต แบรนด์ดัง โซนที่ 3 CMG พบกับไอเทมแฟชั่นสุดปังมากมาย ทั้งนาฬิกา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง โซนที่ 4 Officemate รวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ไอที โซนที่ 5 B2S รวมสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียน โซนที่ 6 AUTO1 พบกับออโต้วัน ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร โซนที่ 7 go! WOW มัดรวมสินค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดของใช้ในชีวิตประจำวัน โซนที่ 8 Food Zone Carnival Food Truck กว่า 10 คันเตรียมตัวช้อปสนั่นกับ 8 โซนสินค้าไฮไลท์ยอดนิยม แบรนด์ดังปังเต็มสิบตลอด 10 วัน...ที่งานBnB home EXPO 2023 มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า งานที่คนรักบ้านต้องไม่พลาด กับส่วนลดยกใหญ่ สูงสุด 80% แถมยังลุ้นทัวร์เที่ยวฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นและของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายพร้อมโปรพิเศษ 5 คุ้ม ได้แก่คุ้ม 1 รับคูปองส่วนลดรวมมูลค่า 3,200.- เมื่อช้อปทุก 10,000.-คุ้ม 2 แลกคะแนน The1 600 คะแนน แลกแทนเงินสด 100.-คุ้ม 3 บัตรเครดิตชั้นนำ ลด+รับเพิ่ม รวมสูงสุด 40%* หรือ 0%* สูงสุด 24 เดือนคุ้ม 4 ช้อปครบรับเพิ่ม บัตรกำนัลเงินสดสูงสุด 100,000.-คุ้ม 5 กิจกรรมลุ้นรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000.-ยังไม่พอ ลูกค้าที่มี APP The1o สามารถ Scan รับ E-Coupon หน้างานรับทันที มูลค่า 3,700 บาท*o ลูกค้า The1 Exclusive รับคูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท เมื่อช้อป 30,000 บาท**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดพลาดไม่ได้กับเทรนด์นวัตกรรมเพื่อบ้าน Innovative House พบกับสินค้าประหยัดพลังงาน Solar Rooftop หรือ โคมไฟ Solar Cell ครบทุกรูปแบบ และสนุกกับกิจกรรมบนเวที Celebrity Talks ที่ชวน 2 สาวนักแสดงดัง มาร่วมแชร์ประสบการณ์การตกแต่งบ้านในสไตล์เก๋ๆ กับคุณทับทิม-มัลลิกา จงวัฒนา ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. และการแต่งบ้านสไตล์มินิมอล ในแบบคุณโบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ในวันที่1 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. พร้อมอาจารย์ธนวันต์ จิรเจริญเวศน์ หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ “ตี่ลี่ฮวงจุ้ย” ที่จะมาแนะนำเทคนิคการจัดบ้านเรียกทรัพย์...รับไม่หยุด จัดเต็มไปเลย 2 วัน ในวันที่1 ตุลาคม เวลา 13.30 น. และ วันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น.มหกรรมแสดงสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในงาน "BnB home EXPO 2023" ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน-8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ไบเทค บางนา Hall 101-104 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bnbhome.com หรือ Line: @bnbhometh, Facebook: BnB home, Instagram: BnBhometh หรือ โทร. 1308หมายเหตุบรรณาธิการเกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,615 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่นซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ 30 มิถุนายน 2566 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)