“โรบินสัน” จัดแคมเปญใหญ่ดันยอด 16%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างโรบินสันเปิดแคมเปญตอบโจทย์อินไซต์ครอบครัวสายชอปที่ชอบความคุ้มค่า "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน ตั้งเป้ายอดขายเติบโตราว 16% และมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65นายสเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างโรบินสันเดินหน้ากลยุทธ์ Customer Centric ที่ให้ความสำคัญต่อการตอบโจทย์อินไซต์ความต้องการของครอบครัวนักชอปทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นแคมเปญที่มอบ ‘ความคุ้มค่า’ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวลูกค้านักชอปห้างโรบินสันให้ความพึงพอใจสูงสุดเป็นหลัก“ล่าสุดได้เปิดแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่"#แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน การันตีความคุ้มค่าของโปรโมชันสุดพิเศษในแคมเปญมากมาย รวมทั้งกิจกรรมใน 4 ภูมิภาคของไทย เพื่อสร้างความสุข และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันแก่ครอบครัวนักชอป วางแผนใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อ Instore, Out of home, Online รวมถึงการใช้ดาราและ Influencers ใน Nationwide และ Local เพื่อสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่สามารถสร้างการรับรู้ จดจำแคมเปญฯ แก่ครอบครัวนักชอปในวงกว้าง ซึ่งมั่นใจว่า "ROBINSON จัดใหญ่" จะเข้าถึงและตอบโจทย์อินไซต์ในด้านความคุ้มค่าแก่ครอบครัวนักชอปทั่วประเทศได้อย่างดี”นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด กล่าวถึงความพิเศษของแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" ว่า สำหรับแคมเปญฯ นี้ ห้างโรบินสันยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำ บัตรเครดิต และกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล เช่น เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตการ์ด, ท็อปส์, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฯลฯ เพื่อมอบความคุ้มค่าในรูปแบบแพก ‘คูปองจัดใหญ่’ รวมมูลค่ากว่า 15,000 บาท และใช้คะแนน The1 ลุ้นโชคใหญ่แจกรถกระบะและของรางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โปรโมชันและสิทธิพิเศษจากแบรนด์สินค้าชั้นนำ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงของพรีเมียมคอลเลกชันพิเศษ Hello Kitty White Collection“เราตั้งเป้าว่าแคมเปญนี้จะมียอดขายเติบโต 16% และมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65 และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการชอปปิ้งได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเรามีแผนที่จะสร้างสรรค์แคมเปญที่จะตอบโจทย์ ‘ความคุ้มค่า’ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเดินหน้าศึกษาอินไซต์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของครอบครัวนักชอปตามแผน Customer Centric ต่อไป”สำหรับแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน ประกอบด้วย1. ลุ้นโชคใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล ไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Double Cab Wildrak 2.0L Turbo, เครื่องประดับเพชร, ของประดับมงคลทองคำแท้ และบัตรของขวัญ เมื่อใช้คะแนนเดอะวันตามเงื่อนไขที่กำหนด2. รับฟรี ‘คูปองจัดใหญ่’ รวมมูลค่า 15,000 บาท เมื่อชอปครบ 1,000 บาท ขึ้นไป, แจกคะแนน The1 รวม 2 ล้านคะแนน จำกัด 20,000 สิทธิ์, แจกคูปองส่วนลดของห้างฯ สูงสุด 10,000 บาท, แจกคูปองส่วนลดและสิทธิเศษจากพันธมิตร เช่น บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน , ท็อปส์ ฯลฯ และแบรนด์สินค้าชั้นนำ เช่น Levi’s , Tefal , Sanrio , Hot Wheels, Casio , Haven ฯลฯ, แจกคูปองรับฟรีของพรีเมียมสุดคิวต์ หมอน Hello Kitty White Collection มูลค่า 850 บาท3. รับฟรี “คูปองจัดเต็ม” รวม 12 สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ4. สุดยอดนักชอป ที่มียอดชอปสูงสุดในสาขา รับของรางวัลพิเศษ “จัดใหญ่”5. ร่วมสนุกกับกิจกรรม "ROBINSON จัดใหญ่ ทัวร์ 4 ภาค" กับกิจกรรมขบวนพาเหรด อัปเดตเทรนด์แฟชั่นกับไอเท็มฮอต พร้อมโปรโมชันและกิจกรรม Meet & Greet กับคนดังในงาน “Robinson Jeans Fest Fashion” ที่ห้างโรบินสัน ชลบุรี พบหนุ่มฮอต วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ ในวันที่ 24 ก.ย. 66 และ “Robinson Men's Fashion Fair” ที่ห้างโรบินสัน พิษณุโลก พบหนุ่มหล่อ พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ ในวันที่ 1 ต.ค. 66แคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 66-3 ต.ค. 66 ที่ห้างโรบินสันที่ร่วมรายการ และหลากหลายช่องทางการชอปปิ้งของห้างคือ ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร. 1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน CENTRAL APP และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON DEPARTMENT STORE