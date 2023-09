“หมอเด็ก” เตือนไวรัส “RSV” หลังรักษาผู้ป่วยนาน 9 วัน หวังไม่เจอเคสหนักเท่านี้อีก

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Jiraruj Praise” หรือ นายแพทย์ จิรรุจน์ กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผยเคสรักษาผู้ป่วยเด็กโรค RSV ที่ใช้เวลาในการรักษานานถึง 9 วัน พร้อมหวังว่าจะไม่มีผู้ป่วย RSV ที่หนักขนาดนี้อีกแล้ว โดย “หมอจิรรุจน์” ได้ระบุข้อความว่า“ปิดจ๊อบไอซียูกับ อาร์เอสวี ที่โหดสุดใช้เวลา 9 วัน! ที่ทีมงานทุกคน เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงใช้ทรัพยากรทุกอย่างใน icu ใช้ทุกกระบวนท่า โดยเฉพาะ 4-5 วันแรกขอบคุณทีมงานทุกท่าน พี่ๆพยาบาลที่ไอซียูกุมาร รพ.มหาราชนครราชสีมาน้องๆแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ ที่อยู่เวรYou are the Best Team, ได้พักเพื่อเตรียมรับเคสใหม่กันนะครับขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์บันดาล ซื่อตรง Bandarn Suetrong ที่อยู่กับผมในแทบทุกเช้า ในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดสิ่งที่อาจารย์ได้สอน ผมได้ใช้แทบทุกอย่างเลยครับ แล้วมันก็ได้ผลดีเกินคาด... คาดว่าน่าจะได้สรุปบทเรียน เก็บไว้ใช้ในเคสต่อๆไปครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ ทุกท่านที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผม และได้ใช้กับผู้ป่วยตลอดเวลาที่ผ่านมาและ ปณิธานของพวกเราที่นี่คือ"การเป็นไอซียูที่ดีที่สุด ที่ทำทุกอย่าง อย่างสุดความสามารถเพื่อเด็กๆในโคราชของเรา ครับ"ผมหวังว่าในปีนี้ จะไม่มีเด็กที่ป่วยด้วย rsv ที่อาการหนักแบบนี้อีกนะครับ และหวังว่าวิกฤตการระบาดนี้ จะจบสิ้น ในช่วงระยะเวลาอันใกล้เพราะ RSV เวลาอาการหนัก เขาไม่ได้มียาจำเพาะที่ให้แล้วหายนะครับ แต่ ถ้าอาการหนัก มันเป็นเรื่องยากมาก และไม่ใช่จะผ่านไปได้แบบนี้ทุกราย”