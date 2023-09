จับตา!! THE STATES TIMES ผนึกกำลัง 'KCS RADIO-MAYA Channel' ผสานพลัง 'สื่อใหม่-ดั้งเดิม' เสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทั่วไทย 'ฉับไว-เป็นกลาง-ชัดเจน' ดีเดย์ 18 ก.ย.นี้!!"ไปกับข่าวไปกับเรา" สำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES ผนึกกำลัง KCS RADIO และ MAYA Channel สร้างมิติใหม่ในการเสนอข่าว ครอบคลุมทุกช่องทาง ออนไลน์ วิทยุ ทีวีดาวเทียม ดันรายการข่าว สดใหม่ ทั้งวัน 4 รายการ ตลอดวันจันทร์ถึงอาทิตย์ พร้อมออกอากาศคู่ขนาน ทั่วประเทศไทยสำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES ชัดเจน เป็นกลาง ร่วมกับ KCS RADIO ผู้บริหารสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย และ MAYA Chanel ทีวีดาวเทียม ช่องบันเทิงอันดับ 1 จากดาวเทียม PSI ช่อง 44 สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ผสานสื่อใหม่ (New Media) และสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ขับเคลื่อนพลังแห่งการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนคนไทย ให้มีส่วนร่วมไปกับข่าว (Engagement) ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง (Cross Media) โดยออกอากาศพร้อมกัน ทั้งออนไลน์, วิทยุ และทีวีดาวเทียม ภายใต้ความเชื่อมั่นที่จะทำให้คนไทยดูข่าวได้สนุกขึ้นคุณสิริชล สถิตย์เสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีเอส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า แม้ว่าบทบาทของสื่อวิทยุจะเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังพบว่าเป็นสื่อสำคัญที่ประชาชนคนไทยเลือกใช้เพื่อฟังข่าวสารอยู่เสมอ เพราะมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งที่ผ่านมา KCS RADIO เองก็ได้ปรับตัวโดยใช้แนวคิดในการนำคอนเทนต์ดีๆ เป็นแกนกลาง และผลักดันคอนเทนต์เหล่านี้ผ่านสื่อวิทยุไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะ 'ข่าว' ที่ถือเป็นหนึ่งในคอนเทนต์สำคัญที่ผู้คนสนใจเป็นอย่างมากดังนั้น การตัดสินใจร่วมมือกับสำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES ก็เพื่อเสริมแกร่งให้กับช่องทางของบริษัทฯ ด้วยการนำจุดแข็งด้านเนื้อข่าวสารของ THE STATES TIMES ที่มีความ 'ชัดเจน เป็นกลาง' มาร่วมส่งต่อผ่านสื่อวิทยุภายใต้เครือข่ายของ KCS ที่มีความครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดทั้งวัน 'จันทร์' ถึง 'อาทิตย์' โดยมั่นใจว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ ที่จะพลิกสื่อวิทยุให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้าน Maya Channel ทีวีดาวเทียม ช่องบันเทิงอันดับ 1 ของไทย จากจานดาวเทียม PSI ช่อง 44 เปิดเผยว่า แม้ Maya Channel จะเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงที่ได้รับความนิยมจากประชาชนคนไทย แต่ก็ยอมรับว่า 'ข่าว' ถือเป็นอีกคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้ 'บันเทิง'ดังนั้น การได้คอนเทนต์ข่าวเข้ามาเติมเต็มในช่อง Maya Channel จะสร้างความสมบูรณ์ให้ทางช่องเต็มอิ่มไปด้วย 'สาระ' และ 'บันเทิง' ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ Maya Channel ได้มีโอกาสร่วมมือกับ สำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES ซึ่งถือเป็นสำนักข่าวที่มีการเติบโตสูงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าการผสานความร่วมมือกันระหว่าง ออนไลน์, วิทยุ และทีวีดาวเทียมในครั้งนี้จะมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชนคนไทยได้อย่างแน่นอนขณะที่ นายณัฐภูมิ รัฐชยากร Chief Operating Officer สำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES เผยถึงความมั่นใจในการผนึกกำลังกันจากทั้ง 3 แพลตฟอร์มสื่อในครั้งนี้ ว่า ถือเป็นการปรับรูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์รายการข่าวที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ โดยเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการรับชม รับฟัง ให้ครบทั้งออนไลน์ และออนแอร์ ผ่านคลื่นวิทยุ และช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งปรับเนื้อหารายการข่าวในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม ครอบคลุมตลอดทั้งวัน สดใหม่ ไม่ซ้ำใคร ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายฐานผู้ฟัง และผู้ชม รวมถึงผู้ติดตามในช่องทางต่างๆ ของทุกฝ่ายได้มากขึ้นอีกด้วย"ต้องยอมรับว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นย่างก้าวครั้งสำคัญในการพาคอนเทนต์รายการข่าวของเราไปสู่ฐาน ผู้ชม-ผู้ฟัง ที่กว้างขึ้น และนั่นก็ทำให้เราต้องยิ่งมุ่งมั่นที่จะยกระดับคอนเทนต์ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งทุกท่านจะไม่ผิดหวังที่จะ...ไปกับข่าว ไปกับเรา THE STATES TIMES ชัดเจน เป็นกลาง สด ใหม่ ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ อยู่กับเรา เข้าถึงทุกข่าว ครบทุกรส ตรงทุกประเด็น" ณัฐภูมิกล่าวเสริมสำหรับการร่วมมือระหว่างสำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES กับสถานีวิทยุ KCS Radio Station และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MAYA Channel ภายใต้การคัดสรรข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ผ่านผู้ดำเนินรายการที่มากประสบการณ์ ทั้งความรู้ และชั้นเชิงในการนำเสนอ เหมาะแก่การติดตามรับชม-รับฟังได้ตลอดทั้งวัน จะเริ่มออนแอร์ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ซึ่งมีรายการไฮไลต์เด่นๆ ดังนี้...>> จันทร์ - ศุกร์- พบ 'คู่หู คู่ฮา' ยามเช้า 'ไอยรา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ' และ 'ดีเจศร' พ.จ.ท.อดิศร จันทรวัฒน์ 2 นักจัดรายการวิทยุที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวข่าวดี พร้อมขยี้เรื่องฮาเรียกรอยยิ้มผู้ฟังเป็นระยะ ผ่านรายการ 'NAVY TIME เรื่องดีๆ ประเทศไทยยามเช้า' ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-08.00 น.- ต่อเนื่องด้วยรายการข่าวเที่ยงคุณภาพ 'คุยข่าว ถึงเครื่อง' โดยคุณปรเมษฐ์ ภู่โต (พี่ก๊อง) ผู้ดำเนินรายการ สื่อมวลชนข่าวสุดเก๋า พิธีกรโทรทัศน์, วิทยุ และสื่อออนไลน์ มืออาชีพกว่า 30 ปี ในเวลา 12.00-13.00 น.- ยามเย็น ได้เวลาของ 'ถลกข่าว ถลกปัญหา' รายการข่าวที่พร้อมสแตนด์บายทุก 18.00-19.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อไล่ถลกทุกข่าวสารบ้านเมือง รวมถึงปัญหาที่ต้องสะท้อนในสังคม ให้ส่งต่อไปถึงหูของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย คุณสถาพร บุญนาจเสวี หรือ หยก THE STATES TIMES- ส่วนช่วงค่ำพบกับสื่อมวลชนคุณภาพ คุณวารินทร์ สัจเดว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ ฝีมือดี ฝีปากเด่น ในรายการ 'Alone Twogether' เวลา 22.00-23.00 น. เริ่ม 2 ตุลาคมนี้>> เสาร์-อาทิตย์ (ช่วงเช้า)ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีอีกหลากหลายรายการข่าว และสาระน่ารู้ จากทีมงานคุณภาพของสำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES และบุคคลสำคัญอีกมากมาย ที่มาร่วมคัดสรรคอนเทนต์ดีๆ เสิร์ฟให้ผู้ชมช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ได้อิ่มเอมแบบครบรส ดังนี้...- ช่วงเช้าวันเสาร์ กับแขกรับเชิญสุดพิเศษในแวดวงธุรกิจ ที่จะมีร่วมถ่ายทอดเรื่องราวทางธุรกิจและกลยุทธ์การต่อยอดความสำเร็จในอนาคต ผ่านรายการ 'THE TOMORROW' โดยคุณวสันต์ มนต์ประเสริฐ นักจัดรายการวิทยุหนุ่มเสียงนุ่ม ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00-08.00 น.- ช่วงเช้าวันอาทิตย์ เวลา 07.00-08.00 น. พบกับรายการ 'EASY ECON' โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้, อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง นำเรื่องดีๆ ของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ, การเงิน, การท่องเที่ยว และอีกหลากหลายศาสตร์ดีๆ ที่น่ารู้ มาเล่าสู่คุณผู้ฟังเคียงคู่ไปกับผู้ดำเนินรายการจาก ‘กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ'>> เสาร์-อาทิตย์ (ช่วงเที่ยง)นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทาง THE STATES TIMES ยังได้จูงมือเหล่าน้องๆ New Generation ที่อยากมาร่วมวงแบ่งปันคอนเทนต์สไตล์คนรุ่นใหม่ มาโชว์ของผ่านรายการใสๆ ที่ดูไปอมยิ้มไป ได้แก่...- 'จีนเนอเรชัน' ข่าวน่ารู้ที่อยู่ในรั้วกำแพงเมืองจีน แต่ถูก 2 เด็กซน 'น้องเพชร เจษฎา สุขารมย์' และ 'น้องแป้ง ณัฐธยาน์ ผลดี' แอบไปปีนส่อง แล้วเก็บมาเล่า ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00-13.00 น.- ปิดท้ายวันอาทิตย์ ช่วง 12.00-13.00 น. กับ 'Y WORLD' รอบโลกน่ารู้ กับ 'น้องอ้อน' สาวหมวย รวยไลฟ์สไตล์ ที่พร้อม Shine เรื่องเด่นและอินเทรนด์ในโลกที่คน GEN Y พลาดแล้วจะเสียดายทั้งหมดที่กล่าวมา พร้อมเสิร์ฟสู่ 'ผู้ชม-ผู้ฟัง' ทันที 18 กันยายนนี้ ... ร่วม "ไปกับข่าวไปกับเรา" ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STATES TIMES, เครือข่ายวิทยุ KCS RADIO และ ช่องทีวีดาวเทียม MAYA Channel