ประกาศยึดสยามสแควร์ จัดงานสยองครั้งใหญ่แห่งปี “SIAM HALLOWEEN 2023”

โดยผู้ก่อตั้ง และบอสMD จับมือพันธมิตรทางธุรกิจเตรียมจัดงานบิ๊ก งานแห่งความภูมิใจของคนไทย กับอิเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยที่จะปิดสยาม จัดงานเพื่อปักหมุด Landmark สยามสแควร์ใจกลางกรุงเทพฯ รับเทศกาล “ฮาโลวีน”โดยงานนี้คลื่นวิทยุ Flex 104.5 ได้จับมือร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ และ DV8 ที่ใจป้ำ! ลงทุนกว่า 30 ล้านบาท เนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอน พร้อมกิจกรรมสุดมันส์และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า 100 ชีวิต ที่จะทำให้ได้หวีดกรี๊ดแบบสุดเสียงหัวเรือใหญ่ของการจัดงาน พูดถึงงานในครั้งนี้ว่า “ฮาโลวีน เป็นเทศกาลความสนุกสนาน บวกกับความครีเอทีฟในการแต่งหน้าแต่งตัว ถือเป็นการได้ปลดปล่อยความคิดและความกล้า เช่นเดียวกับสยามสแควร์ที่มีพลังของวัยรุ่น มี Energy ของคนรุ่นใหม่ที่มีความครีเอทสูง แต่ละอาคาร แต่ละพื้นที่ของสยามสแควร์ สามารถต่อยอด activity ในแต่ละโซนของงานได้เป็นอย่างดี จึงเลือกที่นี่จัดอิเวนต์ใหญ่ ทำ Landmark ใจกลางกรุงเทพแห่งนี้ ให้เป็นครั้งแรกกับงานฮาโลวีน เพื่อทุกคนได้มาปักหมุดสร้างความสนุกไปด้วยกัน”ด้านMD เผยว่า “สตูดิโอของ Flex 104.5 อยู่ที่สยามสแควร์ศูนย์กลางแฟชั่นและกิจกรรมใหญ่ๆต่างๆ ซึ่ง ณ วันนี้เองอ้อมยังไม่เห็นงานฮาโลวีนใหญ่ๆในประเทศไทย เลยเกิดไอเดียที่อยากให้คนไทยได้มีส่วนร่วม ทั้งความสนุก ความเก๋ ความเท่ ให้เข้ากับเทรนด์และสไตล์ในยุคปัจจุบัน ไม่อยากให้ใครพลาดงานนี้เลย”และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานอย่าง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐพล เกษมวิลาศ CEO เผยว่า “DV8 เป็นสื่อเสียง audio media ครอบคลุมทั่วประเทศ และเป็นคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ออนไลน์ออฟไลน์ครบวงจร การจับมือกันครั้งนี้ เป็นการยกระดับธุรกิจและระดมไอเดียตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของทุกกลุ่มเป้าหมายหลักของเราให้มั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการฉายภาพยนตร์หลอน 7 เรื่อง สร้างความสยองตลอด 3 วัน 3 คืน หรือถ้าใครเป็นสายเต้นมาร่วมมันส์กับไอดอลศิลปิน อาทิ bamm, HYBS, JEFF SATUR, LAZ1, Marc Tatchapon, Only Monday, PERSESxTIGGERxVIIS, PiXXiE, PROXIE, sarah salola, SERIOUS BACON, SLAPKISS, TYTAN, Whal & Dolph, YinWarPromBonz และ YourMOOD กับมิวสิคเฟสติวัลขนาดใหญ่ ที่มีศิลปินกว่า 100 ชีวิต แปลงโฉมเป็นผีมาโชว์กันในงานนี้ตลอด 3 วันนอกจาก Line Up ศิลปินดีดี ก็ยังมี ตลาดของกิน ที่มาในธีมผีเก๋ๆ อย่าง Molto Gelato พรีเมี่ยมเจลาโต้สัญชาติไทยที่มาพร้อมกับรสชาติพิเศษ, เมนูสุดพิเศษจากเชฟแอนดี้ ยัง เชฟชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์จากร้านอาหารไทยในนิวยอร์ก และเซเลบริตี้เชฟรวมถึงร้านอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังร่วมพัฒนา Application “FlexHunter กับ Innova Interactive Studio ให้ชาวเฟล็กซ์ที่มาเดินสยามแสควร์ได้เล่นเกมล่าผีสะสมเหรียญจากจับผีที่สยามสแควร์เพื่อลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ- ญี่ปุ่น พร้อมแพ็กเกจเข้าสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ที่มีบ้านผีน่ากลัวติดอันดับท็อปไฟว์ของโลกส่วนโซนช้อปปิ้งก็เอาใจสาย Art Toy ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ นำทีมโดย Motmo Studio (หมดโม่ สตูดิโอ) ที่นอกจากนำ “น้องมอม” หนึ่งในประติมากรรมจากหิมพานต์มาร์ชเมลโล่ที่เคยสร้างความฮือฮามาจัดแสดงในรูปแบบใหม่ในสไตล์ฮาโลวีน แถมยังพก “กาชาปอง” น่ารักๆ Collection สุดพิเศษมาให้ทุกคนแย่งเป็นเจ้าของ รวมถึงร้านดังจากโลกโซเชี่ยลและร้านจากเหล่าศิลปินดาราอีกมากมายและที่สำคัญภายในงานจะได้พบกับโซนถ่ายรูปที่จะเปลี่ยนสยามสแควร์ให้เป็นเมืองสยอง งานนี้ก็อยากชวนให้ทุกคนแต่งผีในสไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะผีสยองน่ากลัว ผีสไตล์ครีเอทีฟ ผีน้อยน่ารัก มาที่งานนี้ เพราะว่าถ้าคุณแต่งผีมาก็มีสิทธิ์ชิงเงินปากผีที่ Horror Tree ภายในงานอีกด้วยห้ามพลาด! งาน “SIAM HALLOWEEN ปิดสยามมันส์สยอง” เจอดีแน่ตลอด 3 วันเต็ม 27-29 ตุลาคม 2566 ที่ “สยามสแควร์” มาปักหมุดความสนุกสุดสยอง แล้วสยามจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป