Klook ฉลองครบรอบ 9 ปี ด้วยดีลสุดพิเศษพร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า 9 ล้านเหรียญ เผยผลประกอบการเติบโตถึง 3 เท่า และมีมูลค่าการจองรายปีสูงกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• ธุรกิจเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง เติบโต 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2562• เปิดตัวเทศกาลท่องเที่ยวออนไลน์ยิ่งใหญ่ วันที่ 8-12 ก.ย. นำเสนอดีลสุดฮอตทั่วโลกพร้อมของรางวัลมูลค่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรางวัลทริปการเดินทาง 9 ทริป ทั้งเอเชีย• เปิดตัวโปรแกรม Klook Kreator อย่างเป็นทางการ รับสมัครอินฟลูเอนเซอร์กว่า 1,000 คนเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ Klook ด้วยเนื้อหาการเดินทางเพื่อสังคมที่สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจกรุงเทพมหานคร, 7 กันยายน 2566 - Klook แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านการเดินทางท่องเที่ยวชั้นนำฉลองครบรอบ 9 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแม้ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ จะเจอความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการที่ธุรกิจการบินยังกลับมาให้บริการยังไม่เต็มรูปแบบ แต่ Klook ยังสามารถทำผลประกอบการเติบโตขึ้นได้มากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากยอดการจองผ่านช่องทาง Klook มีมูลค่ารวมทะลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเอเชียในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำที่เน้นนำเสนอประสบการณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก“ปี 2566 นับเป็นปีที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มรูปแบบ ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจ และข้อจำกัดด้านการบินเข้ามาเป็นตัวแปร แต่ธุรกิจของเราก็ยังเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถรักษาตำแหน่งแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียได้ โดยเราเห็นการเติบโตของยอดการจองกิจกรรมท่องเที่ยวสูงถึง 3 เท่า โดยมีการใช้จ่ายสูงขึ้นถึง 30% บนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งการเติบโตนี้มาจากการที่เราขยายการให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ตั้งแต่รถไฟ, รถเช่า, โรงแรมที่พัก และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Klook กล่าว“การเดินทางท่องเที่ยวได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งมากกว่าการออกเดินทางคือการออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในชีวิต เราคาดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับระบบการท่องเที่ยวทั้งหมดให้พัฒนายิ่งขึ้นจากการศึกษาล่าสุดที่ได้สำรวจนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 12 ประเทศ พบว่านักเดินทางรุ่นใหม่เปรียบการเดินทางท่องเที่ยวเสมือนกับสกุลเงินใหม่ที่ทุกคนต้องการเก็บสะสม โดย 85% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z เต็มใจที่จะใช้จ่ายและลงทุนในประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้ เนื่องจากนักเดินทางให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ เพราะทำให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจ ควบคู่ไปกับความต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบใหม่ก่อนใครบนสังคมออนไลน์ ดังนั้น Klook จึงมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการนำเสนอประสบการณ์เป็นหลัก ขณะเดียวกันยังพร้อมเปิดตัว KlooK Kreator ซึ่งเป็นครั้งแรกของธุรกิจท่องเที่ยวที่พัฒนาระบบให้นักท่องเที่ยวและบล็อกเกอร์ได้ใช้โซเชียลมีเดียของตนในการสร้างรายได้จากโปรแกรม affiliate เมื่อทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยการฉลองครบรอบ 9 ปี ในเดือนกันยายนนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการใช้งบประมาณด้านการโฆษณาเกือบทั้งหมดไปสู่กลุ่มผู้สร้างเนื้อหารูปแบบดิจิทัล แทนช่องทางสื่อทั่วไป เน้นการให้ผู้ใช้งานจริงเป็นผู้สร้างเนื้อหา และสร้างแบรนด์ ผ่านแคมเปญด้านการขายออนไลน์ต่างๆผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Klook กล่าวว่า “เราติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเดินทางอย่างใกล้ชิด และเห็นว่ามีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่นักเดินทางรุ่นใหม่ค้นหาแรงบันดาลใจและวางแผนการท่องเที่ยวจากโซเชียลมีเดีย โดยพวกเขาดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่พบเจอและต้องการแบ่งปันประสบการณ์นั้นๆ ให้สังคมรับรู้ เราจึงให้ความสำคัญต่อ content creators ที่สร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเดินทางได้ค้นหาและวางแผนในวันหยุดของพวกเขา โดยเฉพาะเนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์มาจากผู้ใช้งานจริง โดยเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือดูได้ผ่านมือถือ เข้าใจง่าย และสามารถแชร์ต่อกันได้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเดินทางของกลุ่มนักเดินทางยุคใหม่เนื่องจากวันครบรอบ 9 ปีของ Klook ตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวสิ้นปีที่กำลังจะมาถึง บริษัทจึงภูมิใจที่จะเปิดตัวเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมนำเสนอดีลด้านการท่องเที่ยวสุดฮอตจากทั่วโลกรวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท และรางวัลต่างๆ โดยเทศกาลท่องเที่ยวออนไลน์นี้มีดีลสุดพิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้มาให้อย่างแน่นอน ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งและแวะมาเที่ยวชมได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 กันยายน 2566• ข้อเสนอและส่วนลดสุดพิเศษของกิจกรรมในจุดหมายปลายทาง 14 แห่งทั่วโลก ข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นนี้ ได้แก่ ตั๋วซื้อ 1 แถม 1 ฟรีสำหรับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เกาหลี ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น และแพกเกจสุดพิเศษสำหรับเข้าชม New World of Frozen พื้นที่ใหม่ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และอื่นๆ อีกมากมายที่นักเดินทางชื่นชอบ• บัตรกำนัล New Joy Saver รับส่วนลดสูงสุดถึง 80% ที่สามารถซื้อและใช้ได้สำหรับกิจกรรม การเดินทาง หรือการจองห้องพักโรงแรมของคุณในภายหลังได้เมื่อคุณวางแผนวันเดินทางที่แน่นอนแล้ว แต่หากแผนการเดินทางเปลี่ยนแปลง ก็สามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนได้• เกมคำถามสำหรับนักเดินทาง - เกมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเดินทางของ Klook ที่ให้นักเดินทางจากทั่วโลกมาแข่งขันกัน ด้วยการนำความรู้และความหลงใหลในการท่องเที่ยวมาทดสอบ คุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนเมื่อเล่นเกมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยอยู่ในลำดับที่มีคะแนนสูงสุด 9 อันดับแรก ผู้ชนะจะได้รับทริปการเดินทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งเที่ยวบิน โรงแรม และประสบการณ์ทุกที่ในเอเชียสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมครบรอบ 9 ปี ของ Klook ติดตามได้ที่ https://www.klook.com/th/tetris/promo/travelth/