กระตุ้นตลาดการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ ส่งท้ายปีกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เริ่มแล้ววันนี้!

6 กันยายน 2566 – กรุงเทพฯ : วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน หรือ TCELS ร่วมกันจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งาน Bio Asia Pacific งานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์สมัยใหม่ และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL งานแสดงนวัตกรรมทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต กำหนดจัดงานพร้อมกันระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. โดยในปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่จัดงานกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมงานสัมมนาและกิจกรรมมากมายเพื่อ กระตุ้นการค้าและการลงทุน ตอบรับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศอย่างครบครันพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานสำคัญต่างๆ โดยมีดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา – ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ / คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) / คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ Mr. Igor Jan Palka กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมให้ข้อมูลและไฮไลท์สำคัญของการจัดงานปีนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Life Sciences Outlook และปิดท้ายด้วยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจพันธมิตรการทดสอบความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก Thailand OECD GLP/Non-OECD GLP Preclinical Testing Network (TOPT) ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมนี้“เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเสนอเวทีเจรจาการค้าสำหรับอุตาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ นี้อย่างสมบูรณ์แบบ ครบครันไปด้วยทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการฯ กำลังมองหา ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจที่มีความต้องการเทคโนโลยีนี้ ซึ่งในปีนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ 270 บริษัทชั้นนำ มากกว่า 500 แบรนด์ ที่พร้อมมานำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยและได้รับมาตรฐาน ตลอดจนพยายามส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่กับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ภาค ตลอดจนกิจกรรมสัมมนาในหลายจังหวัด ส่งผลให้ปีนี้ได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานกลุ่มใหม่ๆ ที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามากว่า 4,000 ราย โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นรายได้ในปีนี้” คุณอิกอร์ ญาน เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าว“งาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการลงทุนในตลาดการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงกลายเป็นเวทีเจรจาธุรกิจด้านห้องปฎิบัติการที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ส่วนงาน FutureCHEM INTERNATIONAL นับเป็นการขยายงานออกไปให้ครอบคลุมงานด้านเคมี เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีในอนาคต” คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ กล่าวคุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ทีเส็บในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีนโยบายใช้ไมซ์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 12 สาขาของภาครัฐ และมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายชั้นนำของการจัดงานไมซ์หรืองานเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ จึงร่วมสนับสนุนงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศและในประเทศ ผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆ อาทิ เช่น Sustainable Practice และ Performance Booster ซึ่งทีเส็บได้ปรับรูปแบบของการสนับสนุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย”ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา – ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “TCELS มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอเวทีเจรจาการค้าสำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration: Bring It to Life ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของเราสู่วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย TCELS ในฐานะผู้จัดงานหลักของ Bio Asia Pacific เราได้นำผู้นำเทรนด์ ผู้นำในอุตสาหกรรม และนักลงทุนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน พร้อมกับงานสัมมนาเชิงวิชาการและ Business Matching และพบปะกับผู้คนในอวดวงอุตสาหกรรมแบบใกล้ชิด”นอกจากการเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยี ภายในงาน งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL ยังมีกิจกรรมไฮไลท์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมและสัมมนากว่า 100+ หัวข้อ จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน กิจกรรม Welcome Reception and Networking และOnline Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวแทนจำหน่ายได้พบปะพูดคุย พร้อมเจรจาการค้าร่วมกัน และกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ กิจกรรม LAB Redemption เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกภายในงานพร้อมแลกของรางวัลสุดพิเศษฟรีตลอด 3 วัน การจับรายชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ลุ้นรับทองคำทุกวัน พร้อมรับชมมินิคอนสริต์จากศิลปินชื่นดัง และลุ้นรับของรางวัลอีกมายมาย มาเปิดประสบการณ์การเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเครื่องมือ ตลอดจนงานวิจัยและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไปพร้อมๆ กันได้ในงานปีนี้Thailand LAB INTERNATIONAL ,Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ฮอล 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandlab.com หรือ www.bioasiapacific.com