ทีเซลส์ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทย จัดงาน BIO ASIA PACIFIC 2023 ปูพรมสู่การเป็น HUB แห่งภูมิภาคเอเชีย

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของทีเซลส์ ที่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมในประเทศไทย ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งที่พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของโลกอย่างรุนแรง ในแง่ของการเร่งให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม กระบวนการคิดค้นยาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น จากที่เคยใช้เวลา 10 ปี ลดเหลือเพียง 18 เดือน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ของไทยในโลกหลังโควิด จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตัวเองได้”ดร.จิตติ์พรกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ของไทย มีมูลค่าตลาดประมาณ 2.4 แสนล้านบาท และมีอัตราการเติบโต 3-5% โดยแบ่งเป็นการผลิตในประเทศ 30% และนำเข้า 70% ถึงแม้มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมจะสูง แต่การวิจัยพัฒนาและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้หรือสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีการเร่งรัดเข้าสู่ขั้นตอนการใช้ประโยชน์ได้จริง ในระยะเวลาที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ ยังเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ จึงมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมในประเทศไทย ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์“งาน BIO ASIA PACIFIC 2023 ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของทีเซลส์ ในการเร่งสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมในประเทศไทย ทั้งด้านการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญผ่านการจัดอบรม สัมมนา และโครงการพัฒนาทักษะ, การสนับสนุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ โดยการให้คำปรึกษา การสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงกับผู้ลงทุน, การสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ผ่านการสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ” ดร.จิตติ์พร กล่าวเสริมสำหรับกิจกรรมหลักที่เป็นไฮไลต์สำคัญในงาน BIO ASIA PACIFIC 2023 ได้แก่ การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP, Advanced Antibody Discovery Platform for Biomedical Innovations, ATMP Consortium Ignition: Reinforcing Collaboration and Harmonization to Unlock ATMPs Development in Thailand, มาตรฐาน AI ทางการแพทย์ AI Medical Standard Guidelines, Thailand Stem Cell Research Landscape: Unlocking Innovations in Medicine, Topical issues in biotechnology and health-related patenting in Europe เป็นต้นการจัดกิจกรรม Pitch & Partner เพื่อเปิดเวทีให้กับกลุ่ม Startup กลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมประกวดแนวคิด ผลงานและแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์กิจกรรม Company Presentations การนำเสนอผลงานและอัปเดตความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทชั้นนำ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่อไปรวมถึง การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และบริการในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง“ทีเซลส์มั่นใจว่า งาน BIO ASIA PACIFIC 2023 จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย และตอบโจทย์ความท้าทายในภารกิจของทีเซลส์ ที่จะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมทั้งในและระหว่างประเทศร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป” ดร.จิตติ์พรกล่าวสำหรับงาน Bio Asia Pacific 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bioasiapacific.com