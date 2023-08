บ้านยุคใหม่ เลือกใช้หลังคาเซรามิกก็มินิมอลได้ ตอบทั้งฟังก์ชันและความคุ้มค่า

ต้องยอมรับว่าเทรนด์การแต่งบ้านยุคใหม่ เน้นไปที่ความเรียบง่ายดูสบายตา หรือที่คุ้นเคยกัน “บ้านสไตล์มินิมอล” ซึ่งการแต่งบ้านแนวนี้จะเน้นไปที่ความเป็น Less is more น้อยแต่มาก เช่น โทนสีขาว เฟอร์นิเจอร์ไม้น้อยชิ้น ดูคลีนสบายตา ไม่ว่าภายในหรือภายนอกตัวบ้านสิ่งที่เจ้าของบ้านหลายคนอาจลืมไป และเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือการเลือกหลังคาให้แมตช์กับบ้านสไตล์มินิมอล ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลังคาให้เลือกหลายประเภท แต่หนึ่งในหลังคาที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน ไม่ว่าจะบ้านสไตล์ไหน หรือแม้แต่บ้านแนวมินิมอล ก็คือ หลังคาเซรามิก ที่สอดรับความเป็นมินิมอลได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์เทรนด์บ้านยุคใหม่ได้แบบคอมพลีทไม่มีที่ติหลายคนคงตั้งคำถามว่า..ทำไมหลังคาเซรามิก ถึงถูกใจสายบ้านมินิมอล? ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve กันก่อน นอกจากจะด้วยรูปลอนที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสีเอิร์ธโทนที่ตอบโจทย์เหมาะกับบ้านสไตล์มินิมอลได้อย่างลงตัว แต่แท้จริงแล้วหลัก ๆ เลยคือความคุ้มค่าและฟังก์ชันที่เหนือกว่าหลังคาคอนกรีต ให้สีสันสวยงาม ติดทน หมดปัญหาเรื่องหลังคาซีดจาง ด้วย 5 คุณสมบัติ1) สีสวยทนกว่า เพราะหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve ผ่านกระบวนผลิตด้วยการเผาในอุณหภูมิสูง ทำให้เม็ดสีหลอมรวมเป็นเนื้อเดียว และมีสีหลังคาที่สวยทนยาวนานมากกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป2) สวยเหมือนใหม่เสมอ หลังคาทั่วไปมักจะเจอปัญหาฝุ่นเกาะแน่น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้หลังคาดูเก่าเร็วกว่าระยะเวลาอันควร แต่สำหรับหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve มีผิวหลังคาที่เรียบเนียน ด้วยกระบวนการผลิตแรงอัดสูง จึงทำให้ไม่กักเก็บคราบฝุ่น และช่วยให้กระเบื้องดูใหม่อยู่เสมอ ยืดระยะเวลาความสวยออกไปได้นานขึ้นอีก3) บ้านเย็นกว่า หลังคาเป็นส่วนแรกที่รับแสงแดดและความร้อนจากดวงอาทิตย์ หากเลือกกระเบื้องหลังคาบ้านที่ไม่มีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันความร้อน บ้านคงอบอ้าวไม่น่าอยู่อาศัยเป็นแน่ แต่หลังคาจากเอสซีจีมีคุณสมบัติช่วยทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่กักเก็บความร้อน ด้วยคุณสมบัติหลักของหลังคาเซรามิก ปัญหาบ้านร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนจึงหมดไป พักผ่อนได้อย่างสบายใจแน่นอน4) น้ำหนักเบา หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบากว่าหลังคาคอนกรีตถึง 1 กิโลกรัม จึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากกว่า5) แข็งแรงทนทาน อีกหนึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของหลังคาเซรามิก ความแข็งแรงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการใช้งาน เพราะหากหลังคาสวยแต่ไม่มีความแข็งแรง แตกหักง่าย ก็จะเกิดปัญหาหลังคารั่ว ต้องซ่อมแซมบ่อย สร้างความวุ่นวายให้การอยู่อาศัยอย่างแน่นอน ซึ่งเอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่แพ้ความสวยงามภายนอก จึงออกแบบหลังคาเซรามิกที่ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนอกจากจะเป็นหลังคาที่ให้อารมณ์มินิมอล สีสวยคงทนยาวนานกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไปแล้ว ยังมีดีไซน์รูปลอนทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับบ้านหลากสไตล์ และมีสีเอิร์ธโทนที่ตอบโจทย์สายมินิมอลให้เลือกทั้งหมด 4 สีด้วยกัน ได้แก่ สีวู้ดเด้น บราวน์ (Wooden Brown), สีคาราเมล บราวน์ (Caramel Brown), สีชาร์โคล เกรย์ (Charcoal Grey) และ สีเพิร์ลลี เกรย์ (Pearly Grey)สำหรับใครที่อยากมีบ้านอารมณ์มินิมอล กำลังมองหาหลังคาที่ตอบโจทย์อย่างหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Celica Curve คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/456W856