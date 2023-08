กสิกรไทยแจ้งยุติบริการแอปฯ Blue CONNECT 21 พ.ย. ย้ายไปให้บริการบนแอปฯ ใหม่ xplORe

วันนี้ (19 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่ง SMS แจ้งไปยังลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน Blue CONNECT ซึ่งเป็นอี-วอลเล็ตที่พัฒนาโดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ระบุว่าสำหรับความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชัน Blue CONNECT กับเมนู Blue CONNECT e-Wallet บนแอป xplORe ก็คือ เมนู Blue CONNECT e-Wallet บนแอป xplORe สามารถเติมเงินและชำระเงินที่ร้านค้าในเครือโออาร์ เช่น PTT Station, Cafe Amazon, Texas Chicken ฯลฯ รวมทั้งชำระเงินที่ร้านค้านอกเครือโออาร์ ผ่าน Thai QR Payment และชำระเงินใน แอปพลิเคชัน xplORe เช่น การซื้อดีลคูปองส่วนลด ซึ่งแอปพลิเคชัน Blue CONNECT ทำไม่ได้อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมนู Blue CONNECT e-Wallet บนแอป xplORe ยังคงไม่สามารถใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล K PAY LATER บน Blue CONNECT, ไม่สามารถใช้ Blue CONNECT ชำระเงินใน แอปพลิเคชัน Café Amazon ได้ในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนา และไม่สามารถใช้บัตรพลาติก Blue CONNECT Card ชำระเงินค่าน้ำมัน ที่ PTT Station ได้อีกต่อไป สำหรับผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล K PAY LATER หรือบริการสแกนจ่ายแบบ "ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง" ให้ใช้บริการผ่านแอปฯ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยแทน จนกว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มการโอนย้ายแอปพลิเคชัน Blue CONNECT ไปเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชัน xplORe ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้ใช้บริการใหม่สามารถสมัครใช้งานได้ที่แอปพลิเคชัน xplORe ส่วนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Blue CONNECT ปัจจุบัน ยังสามารถใช้งานได้ตามเดิม (ถึงวันที่ 20 พ.ย. 2566) แต่หากดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน xplORe และมีการล็อกอินเพื่อใช้งาน Blue CONNECT e-Wallet บนแอปพลิเคชัน xplORe แล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้งานแอปพลิเคชัน Blue CONNECT เดิมได้อีกก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Blue Card ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ โดยระบุว่า "ปิดปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Blue Card ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สมาชิกสามารถแลกรับสิทธิพิเศษและเข้าใช้งานการให้บริการอื่นๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน xplORe เมนู Reward" ซึ่งพบว่า เว็บไซต์ pttbluecard.com ได้ปิดปรับปรุงเว็บไซต์เช่นกัน คาดว่าเพื่อต้องการให้ลูกค้าเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน xplORe ที่โออาร์เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ส.ค. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน xplORe ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันใหม่ โดยรวบรวมบัตรสะสมคะแนน Blue Card, Blue CONNECT e-Wallet และฟีเจอร์อื่นๆ เช่น ดีลส่วนลดราคาพิเศษ มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อความสะดวก ลดความยุ่งยากในการใช้งาน โดยไม่ต้องเข้าใช้บริการผ่านหลายแอปพลิเคชันอีกต่อไป โดยวางเป้ายอดสมาชิก 2 ล้านราย ส่วนใหญ่มาจากฐานสมาชิกบลูการ์ดที่มีอยู่แล้ว 8 ล้านราย และคาดว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าแอปพลิเคชัน “xplORe” จะมีสมาชิกเพิ่มเป็น 10 ล้านราย