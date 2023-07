นึกว่าอยู่จีน! SF เพิ่มหนัง “ซับจีน” เจาะลูกค้าต่างชาติ ชาวเน็ตแห่วิจารณ์เสียงแตก

วันนี้ (27 ก.ค.) เพจ "SF Cinema" หรือโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีนีม่า ได้ออกมาโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง INSIDIOUS : The Red Door พร้อมรูปภาษาจีนและภาษาไทย ด้วยการเพิ่มรอบหนังเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมซับไตเติลภาษาจีน ทำเอาชาวโซเชียลฯ แห่แซว โดยระบุข้อความว่า “ครั้งแรก ที่คุณจะได้หลอนกับ #InsidiousMovieในระบบเสียงซาวนด์แทร็ก พร้อมคำบรรยายภาษาจีน ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะรอบและสาขาที่ร่วมรายการวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 SFW เซ็นทรัลเวิลด์ รอบฉาย 14.00 น. และ 19.10 น.SFX เซ็นทรัล พระราม 9รอบฉาย 13.15 น. และ 18.15 น.SFX เมญ่า เชียงใหม่รอบฉาย 14.20 น. และ 19.00 น.เตรียมตัวปิดฉากความหลอนพร้อมกันInsidious : The Red Doorวิญญาณตามติด : ประตูผีผ่าน27 กรกฎาคมนี้ ที่ #SFcinema首次!你将被闹鬼 #insidiousmovie影视原声带带中文字幕地点SF电影院,仅限轮次和参与分店2023 7月27号SFW Central World放映时间 下午2点 与 晚上7点10分SFX Central Rama9放映时间 下午1点15分 与 晚上6点15分SFX Maya 清迈放映时间 下午2点20分 与 晚上7点准备好一起结束令人难忘的场景Insidious: The Red Door7 月 27 日 在#SFcinemaทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตไทยหลายคนออกมาเห็นต่างไม่เห็นด้วย เพราะเป็นโรงหนังในประเทศไทย แต่กลับใช้ภาษาอื่น ขณะเดียวกันบางคอมเมนต์แซวถึงขั้น “นึกว่าอยู่ประเทศจีนไปแล้ว”