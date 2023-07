“เอส เอฟ ผนึก อาฟเตอร์ยำ” เสิร์ฟป๊อปคอร์นไก่ทอดซอสยำปู

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย ผนึกกำลัง “อาฟเตอร์ยำ (After Yum)” สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่ให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยการเปิดตัวป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “ไก่ทอดซอสยำปู” ผสมผสานความอร่อยจากป๊อปคอร์นสุดพรีเมียมของ เอส เอฟ กับผงคลุกสูตรพิเศษจาก อาฟเตอร์ยำ ให้ได้สัมผัสความนัวแบบครบทุกรสชาติ พร้อมจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของ SF Cinemaนางสาวพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ มุ่งเน้นพัฒนาโปรดักส์เพื่อประสบการณ์ครั้งใหม่ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยครั้งนี้ เอส เอฟ ได้จับมือกับ อาฟเตอร์ยำ (After Yum) ร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทย เปิดตัวป๊อปคอร์นรสใหม่ “ไก่ทอดซอสยำปู” ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความอร่อยด้วยผงคลุกสูตรพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะจาก อาฟเตอร์ยำ ผสมผสานเข้ากับเมล็ดป๊อปคอร์นสุดพรีเมียมของ เอส เอฟ อย่างลงตัว โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ SF Cinema บน Shopee หรือช่องทางแอปพลิเคชัน LINE MAN”ด้าน แต๋ง–กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว และดุจดิว-ธีรวัฒน์ บุตรตะยา ผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาฟเตอร์ยำ (After Yum) เผยถึงความร่วมมือว่า “เราทั้งสองคนชอบดูหนังและรับประทานป๊อปคอร์นของ เอส เอฟ อยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสได้ร่วมมือกัน จึงมีความตั้งใจคิดค้นและพัฒนารสชาติใหม่โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมควบคุมความอร่อยให้ได้มาตรฐานของ อาฟเตอร์ ยำ ผสมผสาน 3 เมนูขึ้นชื่อของร้าน คือ ไก่ทอด, ปูนิ่มสามซอสทอดกรอบ, และยำปูม้า จนทำให้ได้รสชาติใหม่ คือ ‘ไก่ทอดซอสยำปู’ เกิดเป็นสูตรเด็ดที่ครบครันทุกรสชาติทั้ง ความแซ่บ ความนัว โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ตามสไตล์ อาฟเตอร์ยำ ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแบบแซ่บซี๊ดโดนใจ”เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “ไก่ทอดซอสยำปู” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ SF Cinema บน Shopee หรือช่องทางแอปพลิเคชัน LINE MAN โดยลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com