SOLD OUT บัตรหนัง 1,500฿ “สเต็ปกล้าท้าฝัน ONE AND ONLY” บ.อาร์ท้อปฯ ขอขอบคุณทุกกระแสการตอบรับ

บัตร Sold out เป็นที่เรียบร้อย สำหรับตั๋วหนังราคา 1,500 บาท รอบพิเศษ Gala Overseas Premiere ของภาพยนตร์เรื่องหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลัง เปิดจำหน่ายอีกรอบในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ เมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมา ทาง บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่าน ในงานครั้งนี้ แต่บัตรหนัง ราคา 1,000 บาท ยังเปิดขายทางเว็บไซต์ https://www.ARTOPMEDIATHAILAND.com ตามปกติอยู่เหลือไม่มาก พร้อมรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์กำหนดการฉายรอบพิเศษ จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-23.00น. จัดฉายเป็นเสียงซาวด์แทรกจีน พร้อมซับภาษาไทยและอังกฤษ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เซ็นทรัลเวิล์ด และ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน“สเต็ปกล้าท้าฝัน One and only” ภาพยนตร์จีนที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรัก จุดไฟแห่งความหวัง ให้พุ่งทะยาน กล้าออกสเต็ป ท้าฝัน ของคุณอีกครั้ง กำหนดรอบฉายจริง วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์