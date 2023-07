บี-ควิก ผู้นำตลาดด้านศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจร ปล่อยหมัดฮุคตลาดครึ่งปีหลัง ด้วยการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมลดราคาสินค้ายานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี “B-QUIK EXPO 2023”

เตรียมพบกับ B-QUIK EXPO 2023 มหกรรมลดราคาสินค้ายานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย ที่พลพรรคคนรักรถจะได้พบกับกองทัพสินค้าลดราคาพิเศษกว่า 200 รายการ ทั้งยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ผ้าเบรก โช้คอัพ และอีกมากมาย พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน B-Quik Official Store บน Shopee Mall จะได้พบกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ผ้าเบรก โช้คอัพ ฯลฯ ที่มาพร้อมความพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี กับการบูรณาการช่องทางออฟไลน์ของ บี-ควิก ที่มีกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับช่องทางอีคอมเมิร์ซ พิเศษ! เฉพาะนักช้อปบนช้อปปี้ มอบความสะดวกสบายทุกการช้อปพร้อมความคุ้มค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น•ลดแรงแห่งปีด้วย สินค้าลดราคาสูงสุด 50% โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,300 บาท[1]•สินค้านาทีทอง Flash Sale ตลอดทั้งวัน[2] ระหว่าง วันที่ 1-6 สิงหาคม 2566 ลูกค้าจะได้พบกับ ยางรถยนต์ยี่ห้อดัง ซื้อ 1 แถม 1 และ น้ำมันเครื่อง ลดสูงสุด 50%•ทุกออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อในระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคมนี้ ที่ร้าน B-Quik Official Store บน Shopee Mall ยังมีสิทธิ์รับสินค้าสมนาคุณสุดพรีเมี่ยมและเพื่อรับประสบการณ์ความคุ้มค่าสูงสุดในการช้อป ก่อนการชำระเงินลูกค้าสามารถกดเก็บโค้ดของ B-Quik Official Store ได้ที่หน้าร้าน และโค้ดส่วนลดของช้อปปี้ ไม่ว่าจะเป็น โค้ดส่วนลด หรือโค้ดรับ Shopee Coins คืน นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้ Shopee Coins เป็นส่วนลดเพิ่มเติม โดย 1 Shopee Coin จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อชำระผ่าน ShopeePay หรือเลือกผ่อนชำระง่ายๆ แบบไม่ใช้บัตรด้วยบริการ SPayLater (โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในหน้าเงื่อนไขการใช้โค้ด)ห้ามพลาด! มหกรรมลดราคาสินค้ายานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี “B-QUIK EXPO 2023” กับสินค้าและบริการในราคาพิเศษที่ บี-ควิก กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ และช้อปสบายอยากได้ไอเทมไหนเพียงแค่คลิกที่ B-Quik Official Store บน Shopee Mall สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นตลอดปีได้ที่ https://shopee.co.th/bquikofficialstore