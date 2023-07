ทีพีบีไอเปิดตัว LifeHak Store by TPBI ขยายช่องทางจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สู่ผู้บริโภคผ่านออนไลน์

หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกมากว่า 40 ปี เปิดตัวบริการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ และ พันธมิตร ผ่านช่องทางออนไลน์สโตร์ รวมถึง แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสต่าง ๆ พร้อมเปิดรับพันธมิตรทั้งรายบุคคล หรือ เอสเอ็มอี ที่มีความสนใจร่วมธุรกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI กล่าวว่า “TPBI ในฐานะผู้นำและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ B2B หรือ ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจมาโดยตลอด การเปิดตัว LifeHak Store by TPBI ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องการขยายช่องทางการขายการตลาดไปสู่รูปแบบ B2C หรือ ภาคธุรกิจกับผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทุกระดับ…ทุกภูมิภาค ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ที่ต้องการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ TPBI และ พันธมิตรได้แบบไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและพื้นที่ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น ราคา วิธีการใช้งาน รวมไปถึงคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างตรงใจ และด้วยประสบการณ์ในการผลิตสินค้าให้กับองค์กรชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ TPBI เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี”ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI กล่าวเสริมว่า “LifeHak Store by TPBI ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด “Simplify Your Life” โดยสินค้าที่จัดจำหน่าย จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าบรรจุภัณฑ์ อาทิ ถุงขยะทุกประเภท ถุงอเนกประสงค์ ซองไปรษณีย์ ถุงกระดาษ ถุงเก็บกลิ่น ถุงรูปแบบพิเศษ ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ ถุงซิป เป็นต้น อีกทั้ง จะมีการเพิ่มไลน์สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ LifeHak และ TERRA ซึ่งเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากพันธมิตร อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการวน เป็นต้น สำหรับในด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน เน้นให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก สามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย อาทิ https://www.tpbistore.com , Facebook, Line, Shopee, และ TikTok และมีแผนที่จะขยายสู่ช่องทางอื่นเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ LifeHak Store by TPBI ยินดีเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมทำธุรกิจได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ตัวแทนแบบช่วยขายผ่านช่องทางออนไลน์ (Affiliate Agent) สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ www.tpbistore.com โดย TPBI จะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำธุรกิจของท่านให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน"สำหรับท่านที่ต้องการรู้จัก บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI มากขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tpbigroup.com หรือติดตามเฟซบุ๊ค TPBI Group